7 знаковых хоккейных обложек Sports Illustrated

Известные хоккеисты не раз становились героями обложкек авторитетного американского еженедельного журнала Sport Illustrated.
11 марта 1974 года. Возвращение в хоккей легендарного Горди Хоу.
3 марта 1980 года. Победа сборной США по хоккею на Олимпиаде-1980.
12 октября 1981 года. Первое появление Уэйна Гретцки на обложке Sport Illustrated.
9 октября 1989 года. Появление в НХЛ хоккеистов из СССР.
26 апреля 1999 года. Гретцки попрощался с хоккеем.
12 марта 2001 года. Марио Лемье во второй раз возвращается на лед.
Март 2010 года. Победа сборной Канады на Олимпиаде в Ванкувере.