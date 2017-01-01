7 знаковых хоккейных обложек Sports Illustrated





Известные хоккеисты не раз становились героями обложкек авторитетного американского еженедельного журнала Sport Illustrated.



11 марта 1974 года. Возвращение в хоккей легендарного Горди Хоу.







3 марта 1980 года. Победа сборной США по хоккею на Олимпиаде-1980.







12 октября 1981 года. Первое появление Уэйна Гретцки на обложке Sport Illustrated.







9 октября 1989 года. Появление в НХЛ хоккеистов из СССР.







26 апреля 1999 года. Гретцки попрощался с хоккеем.







12 марта 2001 года. Марио Лемье во второй раз возвращается на лед.







Март 2010 года. Победа сборной Канады на Олимпиаде в Ванкувере.











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