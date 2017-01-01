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7 знаковых хоккейных обложек Sports Illustrated




Известные хоккеисты не раз становились героями обложкек авторитетного американского еженедельного журнала Sport Illustrated.

11 марта 1974 года. Возвращение в хоккей легендарного Горди Хоу.



3 марта 1980 года. Победа сборной США по хоккею на Олимпиаде-1980.



12 октября 1981 года. Первое появление Уэйна Гретцки на обложке Sport Illustrated.



9 октября 1989 года. Появление в НХЛ хоккеистов из СССР.



26 апреля 1999 года. Гретцки попрощался с хоккеем.



12 марта 2001 года. Марио Лемье во второй раз возвращается на лед.



Март 2010 года. Победа сборной Канады на Олимпиаде в Ванкувере.









Рубрика: Главное | Сегодня, 15:12




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