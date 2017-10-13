7 самых необычных футбольных полей

1. Футбольное поле расположено на одном из высотных зданий столицы Японии.
2. Футбольное поле на Фарерских островах, на котором играет полупрофессиональная команда.
3. Стадион на 30 тысяч зрителей в Сингапуре
4. Футбольное поле в Румынии. Дуб оставили на месте.
5. Футбольное поле за Северным полярным кругом. Лофотенские острова, Норвегия.
6. Самый высокий стадион в Европе расположен ра высоте 2000 метров над уровнем моря. Швейцария.
7. Футбольные поля на турнире в Голландии пересекаются водяными каналами.