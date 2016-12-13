Мир хоккея и футбола 2016 2017
Программа Матч ТВ
КХЛ| НХЛ| ЧМ по хоккею| Олимпиада| Футбол| Биатлон| Формула 1| Другие



Мастерство не прокуришь! Известные спортсмены, замеченные с сигарой





Спортсменам нично человеческое не чуждо, как известно, многие из них курят. Для большинства из спортсменов-курильщиков это просто вредная привычка, но лишь некоторые делают это с шиком, появляясь на лентах информагентств с сигарой во рту.




В свое время Уэйн Гретцки рекламировал сигары Habana Club и пристрастился к этой вредной привычке.



Диего Марадона любит сигары – выкуривает по три-четыре в день.



Известный гольфист Мигель Анхель Хименес курит сигару во время тренировки перед стартом одного из международных турниров.



Баскетболист Майкл Джордан с сигарой везде: дома, в машине, на приемах, во время интервью.



Футбольный вратарь Оливер Кан часто праздновал победу с сигарой в зубах.



За последние 10 лет бейсболист Алекс Родригес заработал 291 миллион долларов. На хороших сигарах можно не экономить.



Игрок футбольной сборной Боснии и Герцеговины и итальянского клуба «Рома» Эдин Джеко празднует победу.

Поделиться:


13.12.2016 | Рубрика: Популярное
Теги: Диего Марадона, Уэйн Гретцки, Мигель Анхель Хименес, Майкл Джордан, Оливер Кан, Алекс Родригес



Материалы по теме:

  • Эспандер как средство для тренировки спортсменов
  • Самые упитанные футболисты мира
  • Forbes составил список самых богатых знаменитостей, Роналду - пятый
  • Том Хэнкс перед сезоном поставил на победу «Лестера» 100 фунтов
  • «Порту» надеется вернуть Халка
    •













    Не пропустите:

    Билеты на футбол, хоккей, биатлон, бокс, теннис, баскетбол

    Билеты на футбол, хоккей, биатлон, бокс, теннис, баскетбол


    Поиск, бронирование и покупка билетов на различные спортивные мероприятия в России и за рубежом.

    Канадские хоккеисты проигрывают конкуренцию в НХЛ



    Впервые за всю историю Национальной хоккейной лиги канадцы не составляют в ней большинство игроков.

    Мастерство не прокуришь! Известные спортсмены, замеченные с сигарой



    Для большинства из спортсменов-курильщиков это просто вредная привычка, но лишь некоторые делают это с шиком, появляясь на лентах информагентств с сигарой во рту.

    5 самых интересных предметов, кидаемых на лед



    В списке предметов, кидаемых на лед: кепки, осьминоги на матчах «Детройта», плюшевые мишки, крысы на играх «Флориды» и даже скамейка.

    7 самых необычных футбольных полей



    Удивительные футбольные поля: построенное вокруг дуба, на небоскребе, на воде, на высоте 2000 метров, за Северным полярным кругом.









    Последние публикации:
    Img Ралли «Дакар-2017»
    Img Футбол. Кубок Африканских наций 2017. Расписание матчей
    Img Футбол. Суперкубок Италии. «Ювентус» - «Милан». 23 декабря 2016
    Img Вдали от дома и ТВ? Смотри футбол хоть на луне!
    Img Футбол. Бундеслига. «Бавария» - «РБ Лейпциг». 21 декабря 2016
    Img Кубок Стэнли 2017. Расписание матчей
    Img Кубок Первого канала по хоккею. Россия - Финляндия. 18 декабря 2016
    Img Чемпионат России по фигурному катанию 2016
    Img Кубок Первого канала по хоккею. Россия - Чехия. 16 декабря 2016
    Img Чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 в Сочи




    © 2007-2016 Спортивное обозрение - футбол, хоккей, биатлон 2016/2017. hockeyreview@mail.ru