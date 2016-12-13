Мастерство не прокуришь! Известные спортсмены, замеченные с сигарой

Спортсменам нично человеческое не чуждо, как известно, многие из них курят. Для большинства из спортсменов-курильщиков это просто вредная привычка, но лишь некоторые делают это с шиком, появляясь на лентах информагентств с сигарой во рту.









В свое время Уэйн Гретцки рекламировал сигары Habana Club и пристрастился к этой вредной привычке.







Диего Марадона любит сигары – выкуривает по три-четыре в день.







Известный гольфист Мигель Анхель Хименес курит сигару во время тренировки перед стартом одного из международных турниров.







Баскетболист Майкл Джордан с сигарой везде: дома, в машине, на приемах, во время интервью.







Футбольный вратарь Оливер Кан часто праздновал победу с сигарой в зубах.







За последние 10 лет бейсболист Алекс Родригес заработал 291 миллион долларов. На хороших сигарах можно не экономить.







Игрок футбольной сборной Боснии и Герцеговины и итальянского клуба «Рома» Эдин Джеко празднует победу.