С 28 по 30 апреля 2017 года в Сочи состоится российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Напомним, в 2014 году в столице зимних Олимпийских игр прошел дебютный этап «королевских гонок».



Основные характеристики трассы: длина – 5848 метров, ширина – от 13 до 15 метров, 650-метровый прямой участок, количество кругов - 53, дистанция - 309,732 километров.



Результаты сезона-2017 (после 3-х этапов):



Личный зачет: Себастьян Феттель («Феррари») - 68 очков, Льюис Хэмилтон («Мерседес») - 61, Валттери Боттас («Мерседес») - 38. Даниил Квят расположился на 14-й строчке (2 очка).



Кубок конструкторов: «Феррари» - 102 очка, «Мерседес» - 99, «Ред Булл» - 47.



Расписание Гран-при России:



28 апреля 2017 г., пятница

11:00 1-я серия свободных заездов

15:00 2-я серия свободных заездов



29 апреля 2017 г., суббота

12:00 3-я серия свободных заездов

15:00 Квалификация



30 апреля 2017 г., воскресенье

15:00 Гонка





















