С 28 по 30 апреля 2017 года в Сочи состоится российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Напомним, в 2014 году в столице зимних Олимпийских игр прошел дебютный этап «королевских гонок».
Основные характеристики трассы: длина – 5848 метров, ширина – от 13 до 15 метров, 650-метровый прямой участок, количество кругов - 53, дистанция - 309,732 километров.
Результаты сезона-2017 (после 3-х этапов):
Личный зачет: Себастьян Феттель («Феррари») - 68 очков, Льюис Хэмилтон («Мерседес») - 61, Валттери Боттас («Мерседес») - 38. Даниил Квят расположился на 14-й строчке (2 очка).
Кубок конструкторов: «Феррари» - 102 очка, «Мерседес» - 99, «Ред Булл» - 47.
Расписание Гран-при России:
28 апреля 2017 г., пятница
11:00 1-я серия свободных заездов
15:00 2-я серия свободных заездов
29 апреля 2017 г., суббота
12:00 3-я серия свободных заездов
15:00 Квалификация
30 апреля 2017 г., воскресенье
15:00 Гонка