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Формула-1. Гран-при России 2017




С 28 по 30 апреля 2017 года в Сочи состоится российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Напомним, в 2014 году в столице зимних Олимпийских игр прошел дебютный этап «королевских гонок».

Основные характеристики трассы: длина – 5848 метров, ширина – от 13 до 15 метров, 650-метровый прямой участок, количество кругов - 53, дистанция - 309,732 километров.

Результаты сезона-2017 (после 3-х этапов):

Личный зачет: Себастьян Феттель («Феррари») - 68 очков, Льюис Хэмилтон («Мерседес») - 61, Валттери Боттас («Мерседес») - 38. Даниил Квят расположился на 14-й строчке (2 очка).

Кубок конструкторов: «Феррари» - 102 очка, «Мерседес» - 99, «Ред Булл» - 47.

Расписание Гран-при России:

28 апреля 2017 г., пятница
11:00 1-я серия свободных заездов
15:00 2-я серия свободных заездов

29 апреля 2017 г., суббота
12:00 3-я серия свободных заездов
15:00 Квалификация

30 апреля 2017 г., воскресенье
15:00 Гонка



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Теги: Формула-1



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    Формула-1. Гран-при России 2017



    С 28 по 30 апреля 2017 года в Сочи состоится российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

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