10 лучших российских бомбардиров в истории НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче против «Питтсбурга» достиг отметки в 1000 набранных очков за карьеру в Национальной хоккейной лиге. Капитан «Кэпиталз» стал четвертым российским игроком, кто набрал 1000 и более очков в регулярных чемпионатах после Сергея Федорова, Александра Могильного и Алексея Ковалева.









9. Алексей Яшин - 781 (337+444) очко, 850 матчей



8. Сергей Гончар - 811 (220+591) очков, 1301 матч



8. Евгений Малкин - 814 (317+497) очков, 691 матч







7. Илья Ковальчук - 816 (417+399) очков, 816 матчей



6. Вячеслав Козлов - 853 (356+497) очка, 1182 матча



5. Павел Дацюк - 918 (314+604) очков, 953 матча







4. Александр Овечкин - 1009 (547+462) очков, 887 матчей







3. Алексей Ковалев - 1029 (430+599) очков, 1316 матчей



2. Александр Могильный - 1032 (473+559) очка, 990 матчей



1. Сергей Федоров - 1179 (483+696) очков, 1248 матчей