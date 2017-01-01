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10 лучших российских бомбардиров в истории НХЛ



Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче против «Питтсбурга» достиг отметки в 1000 набранных очков за карьеру в Национальной хоккейной лиге. Капитан «Кэпиталз» стал четвертым российским игроком, кто набрал 1000 и более очков в регулярных чемпионатах после Сергея Федорова, Александра Могильного и Алексея Ковалева.


Евгений Малкин, Сергей Гончар, Алексей Яшин

9. Алексей Яшин - 781 (337+444) очко, 850 матчей

8. Сергей Гончар - 811 (220+591) очков, 1301 матч

8. Евгений Малкин - 814 (317+497) очков, 691 матч

Павел Дацюк, Вячеслав Козлов, Илья ковальчук

7. Илья Ковальчук - 816 (417+399) очков, 816 матчей

6. Вячеслав Козлов - 853 (356+497) очка, 1182 матча

5. Павел Дацюк - 918 (314+604) очков, 953 матча

Александр Овечкин

4. Александр Овечкин - 1009 (547+462) очков, 887 матчей

Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев

3. Алексей Ковалев - 1029 (430+599) очков, 1316 матчей

2. Александр Могильный - 1032 (473+559) очка, 990 матчей

1. Сергей Федоров - 1179 (483+696) очков, 1248 матчей




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Вчера, 21:46
Теги: НХЛ, Павел Буре, Алексей Яшин, Сергей Гончар, Илья Ковальчук, Вячеслав Козлов, Павел Дацюк, Александр Овечкин, Алексей Ковалев, Александр Могильный, Сергей Федоров



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