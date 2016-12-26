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10 самых титулованных гонщиков «Формулы-1»





Британский пилот Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», стал трехкратным чемпионом мира и вошел в десятку самых титулованных гонщиков «Формулы-1».




5-10. Джек Брэбем - 3 раза (1959, 1960, 1966)
В 1966 году выиграл чемпионат за рулем собственного автомобиля.



5-10. Джеки Стюарт - 3 раза (1969, 1971, 1973)
Ушел из гонок в 1973 году после гибели своего друга и напарника Франсуа Севера на гран-при США.



5-10. Ники Лауда - 3 раза (1975, 1977, 1984)
Выиграть титул в 1986 году австрийцу помещала серьезная авария на трассе в Германии.



5-10. Нельсон Пике - 3 раза (1981, 1983, 1987)
В каждом из своих чемпионских сезонов бразилец одерживал всего по три победы.



5-10. Айртон Сенна - 3 раза (1988, 1990, 1991)
19 раз лидировал от старта до финиша, что является рекордом «Формулы-1».



5-10. Льюис Хэмилтон - 3 раза (2008, 2014, 2015)
В прошлом году по итогам опроса журнала «RaceMag» англичанин был признан самым невезучим гонщиком «Формулы-1» за последние двадцать лет.



3-4. Себастьян Феттель - 4 раза (2010, 2011, 2012, 2013)
Стал самым молодым чемпионом в возрасте 23 лет и 145 дней.



3-4. Ален Прост - 4 раза (1985, 1986, 1989, 1993)
Французский гонщик остается вторым после Шумахера по большинству абсолютных показателей.



2. Хуан Мануэль Фанхио - 5 раз (1951, 1954, 1955, 1956, 1957)
Стал пятикратным чемпионом мира в четырех разных командах.



1. Михаэль Шумахер - 7 раз (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)
Обладатель многих рекордов: по числу побед (91), побед за один сезон (13), подиумов (155), быстрых кругов (77).

Фото:Getty Images 

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26.12.2016
Теги: Формула-1, Льюис Хэмилтон



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