10 самых титулованных гонщиков «Формулы-1»

Британский пилот Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», стал трехкратным чемпионом мира и вошел в десятку самых титулованных гонщиков «Формулы-1».









5-10. Джек Брэбем - 3 раза (1959, 1960, 1966)

В 1966 году выиграл чемпионат за рулем собственного автомобиля.







5-10. Джеки Стюарт - 3 раза (1969, 1971, 1973)

Ушел из гонок в 1973 году после гибели своего друга и напарника Франсуа Севера на гран-при США.







5-10. Ники Лауда - 3 раза (1975, 1977, 1984)

Выиграть титул в 1986 году австрийцу помещала серьезная авария на трассе в Германии.







5-10. Нельсон Пике - 3 раза (1981, 1983, 1987)

В каждом из своих чемпионских сезонов бразилец одерживал всего по три победы.







5-10. Айртон Сенна - 3 раза (1988, 1990, 1991)

19 раз лидировал от старта до финиша, что является рекордом «Формулы-1».







5-10. Льюис Хэмилтон - 3 раза (2008, 2014, 2015)

В прошлом году по итогам опроса журнала «RaceMag» англичанин был признан самым невезучим гонщиком «Формулы-1» за последние двадцать лет.







3-4. Себастьян Феттель - 4 раза (2010, 2011, 2012, 2013)

Стал самым молодым чемпионом в возрасте 23 лет и 145 дней.







3-4. Ален Прост - 4 раза (1985, 1986, 1989, 1993)

Французский гонщик остается вторым после Шумахера по большинству абсолютных показателей.







2. Хуан Мануэль Фанхио - 5 раз (1951, 1954, 1955, 1956, 1957)

Стал пятикратным чемпионом мира в четырех разных командах.







1. Михаэль Шумахер - 7 раз (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)

Обладатель многих рекордов: по числу побед (91), побед за один сезон (13), подиумов (155), быстрых кругов (77).



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