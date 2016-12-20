Мир хоккея и футбола 2016 2017
Программа Матч ТВ
КХЛ| НХЛ| ЧМ по хоккею| Олимпиада| Футбол| Биатлон| Формула 1| Другие



Канадские хоккеисты проигрывают конкуренцию в НХЛ





Впервые за всю историю Национальной хоккейной лиги канадцы не составляют в ней большинство игроков. В нынешнем сезоне из 680 хоккеистов только 49,7 процента - выходцы из Канады. В прошлом сезоне лига насчитывала 51,8 процента канадцев, а в сезоне 2013/14 - 53,4 процента.

Самые «канадские» команды в НХЛ: «Калгари» (15), «Оттава» (14), «Эдмонтон», «Бостон» и «Коламбус» (по 13). Наименее «канадская» - «Питтсбург» (4).

А вот количество американцев неуклонно растет. В трех клубах - «Миннесоте», «Питтсбурге» и «Нью-Джерси» - их больше, чем уроженцев Страны кленового листа.

Отметим, что в самой Канаде причину снижения количества своих игроков видят в небольшой численности населения (35,5 млн) и большом количестве американскх команд в НХЛ (23).


Страна 2015/16 2014/15 2013/14 2000 1990 1980
Канада 49.7% 51.8% 53.4% 54.8% 73.9% 82.1%
США 24.2% 24.8% 24.8% 15.9% 17.3% 12.5%
Швеция 9.1% 7.6% 7.4% 4.6% 2.2% 3.1%
Россия/СССР 4.5% 3.1% 3.2% 7.1% 1.5% 1.0%
Чехия 4.2% 3.8% 3.8% 7.3% 3.0% 0.7%
Финляндия 3.2% 3.0% 2.7% 3.3% 1.7% 0.9%
Словакия 1.1% 1.4% 1.4% 3.1% - -
Швейцария 0.9% 1.3% 1.0% 0.5% - -
Германия 0.9% 0.9% 0.4% 0.6% 0.1% -
Дания 0.8% 0.9% 0.8% - - -
Австрия 0.5% 0.3% 0.3% - - -
Франция 0.3% 0.3% 0.3% 0.1% - -
Латвия 0.1% 0.2% 0.1% 0.8% - -
Словения 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% - -
Норвегия 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% - -
Голландия 0.1% - - - - -
Хорватия 0.1% 0.1% - - - -
Белоруссия 0.1% 0.2% 0.1% 0.2% - -
Украина - - - 0.4% - -
Литва - 0.1% 0.1% 0.1% - -
Казахстан - - - 0.3% - -


Поделиться:


20.12.2016 | Рубрика: Популярное
Теги: НХЛ



Материалы по теме:

  • Чемпионат мира по хоккею 2016: расписание матчей
  • Чемпионат мира по хоккею 2013: расписание матчей, результаты
  • «Чикаго» - «Нью-Джерси». Панарин забил 5-й гол в сезоне
  • «Калгари» - «Эдмонтон»: дубль Макдэвида и гол Якупова
  • «Ростов» сыграет с «Аяксом» в раунде плей-офф Лиги чемпионов
    •













    Не пропустите:

    Билеты на футбол, хоккей, биатлон, бокс, теннис, баскетбол

    Билеты на футбол, хоккей, биатлон, бокс, теннис, баскетбол


    Поиск, бронирование и покупка билетов на различные спортивные мероприятия в России и за рубежом.

    Канадские хоккеисты проигрывают конкуренцию в НХЛ



    Впервые за всю историю Национальной хоккейной лиги канадцы не составляют в ней большинство игроков.

    Мастерство не прокуришь! Известные спортсмены, замеченные с сигарой



    Для большинства из спортсменов-курильщиков это просто вредная привычка, но лишь некоторые делают это с шиком, появляясь на лентах информагентств с сигарой во рту.

    5 самых интересных предметов, кидаемых на лед



    В списке предметов, кидаемых на лед: кепки, осьминоги на матчах «Детройта», плюшевые мишки, крысы на играх «Флориды» и даже скамейка.

    7 самых необычных футбольных полей



    Удивительные футбольные поля: построенное вокруг дуба, на небоскребе, на воде, на высоте 2000 метров, за Северным полярным кругом.









    Последние публикации:
    Img Ралли «Дакар-2017»
    Img Футбол. Кубок Африканских наций 2017. Расписание матчей
    Img Футбол. Суперкубок Италии. «Ювентус» - «Милан». 23 декабря 2016
    Img Вдали от дома и ТВ? Смотри футбол хоть на луне!
    Img Футбол. Бундеслига. «Бавария» - «РБ Лейпциг». 21 декабря 2016
    Img Кубок Стэнли 2017. Расписание матчей
    Img Кубок Первого канала по хоккею. Россия - Финляндия. 18 декабря 2016
    Img Чемпионат России по фигурному катанию 2016
    Img Кубок Первого канала по хоккею. Россия - Чехия. 16 декабря 2016
    Img Чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 в Сочи




    © 2007-2016 Спортивное обозрение - футбол, хоккей, биатлон 2016/2017. hockeyreview@mail.ru