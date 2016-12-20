Канадские хоккеисты проигрывают конкуренцию в НХЛ

Впервые за всю историю Национальной хоккейной лиги канадцы не составляют в ней большинство игроков. В нынешнем сезоне из 680 хоккеистов только 49,7 процента - выходцы из Канады. В прошлом сезоне лига насчитывала 51,8 процента канадцев, а в сезоне 2013/14 - 53,4 процента.



Самые «канадские» команды в НХЛ: «Калгари» (15), «Оттава» (14), «Эдмонтон», «Бостон» и «Коламбус» (по 13). Наименее «канадская» - «Питтсбург» (4).



А вот количество американцев неуклонно растет. В трех клубах - «Миннесоте», «Питтсбурге» и «Нью-Джерси» - их больше, чем уроженцев Страны кленового листа.



Отметим, что в самой Канаде причину снижения количества своих игроков видят в небольшой численности населения (35,5 млн) и большом количестве американскх команд в НХЛ (23).







Страна 2015/16 2014/15 2013/14 2000 1990 1980 Канада 49.7% 51.8% 53.4% 54.8% 73.9% 82.1% США 24.2% 24.8% 24.8% 15.9% 17.3% 12.5% Швеция 9.1% 7.6% 7.4% 4.6% 2.2% 3.1% Россия/СССР 4.5% 3.1% 3.2% 7.1% 1.5% 1.0% Чехия 4.2% 3.8% 3.8% 7.3% 3.0% 0.7% Финляндия 3.2% 3.0% 2.7% 3.3% 1.7% 0.9% Словакия 1.1% 1.4% 1.4% 3.1% - - Швейцария 0.9% 1.3% 1.0% 0.5% - - Германия 0.9% 0.9% 0.4% 0.6% 0.1% - Дания 0.8% 0.9% 0.8% - - - Австрия 0.5% 0.3% 0.3% - - - Франция 0.3% 0.3% 0.3% 0.1% - - Латвия 0.1% 0.2% 0.1% 0.8% - - Словения 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% - - Норвегия 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% - - Голландия 0.1% - - - - - Хорватия 0.1% 0.1% - - - - Белоруссия 0.1% 0.2% 0.1% 0.2% - - Украина - - - 0.4% - - Литва - 0.1% 0.1% 0.1% - - Казахстан - - - 0.3% - -