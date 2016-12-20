Канадские хоккеисты проигрывают конкуренцию в НХЛ

Впервые за всю историю Национальной хоккейной лиги канадцы не составляют в ней большинство игроков. В нынешнем сезоне из 680 хоккеистов только 49,7 процента - выходцы из Канады. В прошлом сезоне лига насчитывала 51,8 процента канадцев, а в сезоне 2013/14 - 53,4 процента.
Самые «канадские» команды в НХЛ: «Калгари» (15), «Оттава» (14), «Эдмонтон», «Бостон» и «Коламбус» (по 13). Наименее «канадская» - «Питтсбург» (4).
А вот количество американцев неуклонно растет. В трех клубах - «Миннесоте», «Питтсбурге» и «Нью-Джерси» - их больше, чем уроженцев Страны кленового листа.
Отметим, что в самой Канаде причину снижения количества своих игроков видят в небольшой численности населения (35,5 млн) и большом количестве американскх команд в НХЛ (23).
|Страна
|2015/16
|2014/15
|2013/14
|2000
|1990
|1980
|Канада
|49.7%
|51.8%
|53.4%
|54.8%
|73.9%
|82.1%
|США
|24.2%
|24.8%
|24.8%
|15.9%
|17.3%
|12.5%
|Швеция
|9.1%
|7.6%
|7.4%
|4.6%
|2.2%
|3.1%
|Россия/СССР
|4.5%
|3.1%
|3.2%
|7.1%
|1.5%
|1.0%
|Чехия
|4.2%
|3.8%
|3.8%
|7.3%
|3.0%
|0.7%
|Финляндия
|3.2%
|3.0%
|2.7%
|3.3%
|1.7%
|0.9%
|Словакия
|1.1%
|1.4%
|1.4%
|3.1%
|-
|-
|Швейцария
|0.9%
|1.3%
|1.0%
|0.5%
|-
|-
|Германия
|0.9%
|0.9%
|0.4%
|0.6%
|0.1%
|-
|Дания
|0.8%
|0.9%
|0.8%
|-
|-
|-
|Австрия
|0.5%
|0.3%
|0.3%
|-
|-
|-
|Франция
|0.3%
|0.3%
|0.3%
|0.1%
|-
|-
|Латвия
|0.1%
|0.2%
|0.1%
|0.8%
|-
|-
|Словения
|0.1%
|0.1%
|0.1%
|0.1%
|-
|-
|Норвегия
|0.1%
|0.1%
|0.1%
|0.2%
|-
|-
|Голландия
|0.1%
|-
|-
|-
|-
|-
|Хорватия
|0.1%
|0.1%
|-
|-
|-
|-
|Белоруссия
|0.1%
|0.2%
|0.1%
|0.2%
|-
|-
|Украина
|-
|-
|-
|0.4%
|-
|-
|Литва
|-
|0.1%
|0.1%
|0.1%
|-
|-
|Казахстан
|-
|-
|-
|0.3%
|-
|-