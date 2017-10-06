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100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ




В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».

Всего в первой сотне лучших бомбардиров НХЛ 10 действующих хоккеистов.

500 шайб в НХЛ. Овечкин, Гретцки, Хоу, Ягр и другие

Данные приведены по состоянию на начало регулярного чемпионата 2017/2018..


  Игрок Карьера Г П О
1. н. Уэйн Гретцки (1979-1999) 894 1963 2857
2. н. Яромир Ягр (1990-н.в.) 765 1149 1914 (943)
3. н. Марк Мессье (1979-2004) 694 1193 1887
4. н. Горди Хоу (1946-1980) 801 1049 1850
5. н. Рон Френсис (1981-2004) 549 1249 1798
6. н. Марсель Дионн (1971-1989) 731 1040 1771
7. н. Стив Айзерман (1983-2006) 692 1063 1755
8. н. Марио Лемье (1984-2006) 690 1033 1723
9. н. Джо Сакик (1988-2009) 625 1016 1641
10. н. Фил Эспозито (1963-1981) 717 873 1590
11. з. Рэй Бурк (1979-2001) 410 1169 1579
12. н. Марк Рекки (1988-2011) 577 956 1533
13. з. Пол Коффи (1980-2001) 396 1135 1531
14. н. Стэн Микита (1958-1980) 541 926 1467
15. н. Теему Селянне (1992-2014) 684 773 1457
16. н. Брайан Тротье (1975-1994) 524 901 1425
17. н. Адам Оутс (1985-2004) 341 1079 1420
18. н. Дуг Гилмор (1983-2003) 450 964 1414
19. н. Дэйл Хаверчук (1981-1997) 518 891 1409
20. н. Яри Курри (1980-1998) 601 797 1398
21. н. Люк Робитайл (1986-2006) 668 726 1394
22. н. Бретт Халл (1985-2006) 741 650 1391
23. н. Джо Торнтон (1997-н.в.) 384 1007 1391 (0)
24. н. Майк Модано (1988-2011) 561 813 1374
25. н. Джон Бюсик (1955-1978) 556 813 1369
26. н. Брэндан Шэнахэн (1987-2009) 656 698 1354
27. н. Ги Лефлер (1971-1991) 560 793 1353
28. н. Матс Сундин (1990-2009) 564 785 1349
29. н. Дэйв Андрейчук (1982-2006) 640 698 1338
30. н. Денис Савар (1980-1997) 473 865 1338
31. н. Майк Гартнер (1979-1998) 708 627 1335
32. н. Пьер Тарджон (1987-2007) 515 812 1327
33. н. Жильбер Перро (1970-1987) 512 814 1326
34. н. Джером Игинла (1995-2017) 625 675 1300
35. н. Алекс Дельвеккио (1950-1974) 456 825 1281
36. з. Эл Макиннис (1981-2004) 340 934 1274
37. н. Жан Рателль (1960-1981) 491 776 1267
38. н. Петер Штястны (1980-1995) 450 789 1239
39. з. Фил Хаусли (1982-2003) 338 894 1232
40. н. Норм Аллмэн (1955-1975) 490 739 1229
41. н. Жан Беливо (1950-1971) 507 712 1219
42. н. Джереми Реник (1988-2009) 513 703 1216
43. з. Ларри Мерфи (1980-2001) 287 929 1216
44. н. Бобби Кларк (1969-1984) 358 852 1210
45. н. Берни Николлс (1981-1999) 475 734 1209
46. н. Венсан Дамфусс (1986-2004) 432 773 1205
47. н. Дино Сиссарелли (1980-1999) 608 592 1200
48. н. Род Бриндамор (1988-2010) 452 732 1184
49. н. Сергей Федоров (1990-2009) 483 696 1179
50. н. Бобби Халл (1957-1980) 610 560 1170
51. н. Даниель Альфредссон (1995-2014) 444 713 1157
52. н. Мишель Гуле (1979-1994) 548 604 1152
53. з. Никлас Лидстрем (1991-2012) 264 878 1142
54. н. Мариан Хосса (1997-н.в.) 525 609 1134 (8)
55. н. Берни Федерко (1976-1990) 369 761 1130
56. н. Майк Босси (1977-1987) 573 553 1126
57. н. Джо Ньювендайк (1986-2007) 564 562 1126
58. н. Дэррил Ситтлер (1970-1985) 484 637 1121
59. н. Фрэнк Маховлич (1956-1974) 533 570 1103
60. н. Гленн Андерсон (1980-1996) 498 601 1099
61. н. Теорен Флери (1988-2003) 455 633 1088
62. н. Патрик Марло (1997-н.в.) 508 574 1082 (6)
63. н. Дэйв Тейлор (1977-1994) 431 638 1069
64. н. Кейт Ткачук (1991-2010) 538 527 1065
65. н. Рэй Уитни (1991-2014) 385 679 1064
66. н. Пэт Вербик (1982-2002) 522 541 1063
67. н. Джо Маллен (1979-1997) 502 561 1063
68. з. Денис Потвин (1973-1988) 310 742 1052
69. н. Анри Ришар (1955-1975) 358 688 1046
70. н. Бобби Смит (1978-1993) 357 679 1036
71. н. Александр Овечкин (2005-н.в.) 558 477 1035 (1)
72. н. Мартин Сен-Луи (1998-2015) 391 642 1033
73. н. Дуг Уэйт (1990-2011) 278 755 1033
74. н. Александр Могильный (1989-2006) 473 559 1032
75. н. Алексей Ковалев (1992-2011) 430 599 1029
76. з. Брайан Лич (1987-2006) 247 781 1028
77 н. Сидни Кросби (2005-н.в.) 382 645 1027 (1)
78. н. Патрик Элиаш (1995-2016) 408 617 1025
79. н. Брайан Беллоуз (1982-1999) 485 537 1022
80. н. Род Гилбертt (1960-1978) 406 615 1021
81. н. Дэйл Хантер (1980-1999) 323 697 1020
82. н. Хенрик Седин (2000-н.в.) 237 783 1020 (0)
83. н. Пэт Лафонтен (1983-1998) 468 545 1013
84. н. Стив Лармер (1980-1995) 441 571 1012
85. н. Лэнни Макдональд (1973-1989) 500 506 1006
86. н. Брайан Пропп (1979-1994) 425 579 1004
87. н. Пол Кария (1994-2010) 402 587 989
88. н. Рик Миддлтон (1974-1988) 448 540 988
89. н. Дэйв Кеон (1960-1982) 396 590 986
90. н. Даниэль Седин (2000-н.в.) 370 616 986 (0)
91. н. Энди Бэтгэйт (1952-1971) 349 624 973
92. н. Шейн Доун (1995-2017) 402 570 972
93. н. Морис Ришар (1942-1960) 544 421 965
94. н. Кирк Мюллер (1984-2003) 357 602 959
95. з. Ларри Робинсон (1972-1992) 208 750 958
96. н. Рик Токкет (1984-2002) 440 512 952
97. н. Венсан Лекавалье (1998-2016) 421 528 949
98. з. Крис Челиос (1983-2010) 185 763 948
99. н. Джейсон Арнотт (1993-2012) 417 521 938
100. н. Стив Томас (1984-2004) 421 512 933


Примечание: выделены действующие хоккеисты. В скобках указано количество очков, которое необходимо набрать для повышения в списке бомбардиров.









Рубрика: Главное | 6.10.2017




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