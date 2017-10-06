100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».
Всего в первой сотне лучших бомбардиров НХЛ 10 действующих хоккеистов.
500 шайб в НХЛ. Овечкин, Гретцки, Хоу, Ягр и другие
Данные приведены по состоянию на начало регулярного чемпионата 2017/2018..
|
|Игрок
|Карьера
|Г
|П
|О
|1.
|н. Уэйн Гретцки
|(1979-1999)
|894
|1963
|2857
|2.
|н. Яромир Ягр
|(1990-н.в.)
|765
|1149
|1914 (943)
|3.
|н. Марк Мессье
|(1979-2004)
|694
|1193
|1887
|4.
|н. Горди Хоу
|(1946-1980)
|801
|1049
|1850
|5.
|н. Рон Френсис
|(1981-2004)
|549
|1249
|1798
|6.
|н. Марсель Дионн
|(1971-1989)
|731
|1040
|1771
|7.
|н. Стив Айзерман
|(1983-2006)
|692
|1063
|1755
|8.
|н. Марио Лемье
|(1984-2006)
|690
|1033
|1723
|9.
|н. Джо Сакик
|(1988-2009)
|625
|1016
|1641
|10.
|н. Фил Эспозито
|(1963-1981)
|717
|873
|1590
|11.
|з. Рэй Бурк
|(1979-2001)
|410
|1169
|1579
|12.
|н. Марк Рекки
|(1988-2011)
|577
|956
|1533
|13.
|з. Пол Коффи
|(1980-2001)
|396
|1135
|1531
|14.
|н. Стэн Микита
|(1958-1980)
|541
|926
|1467
|15.
|н. Теему Селянне
|(1992-2014)
|684
|773
|1457
|16.
|н. Брайан Тротье
|(1975-1994)
|524
|901
|1425
|17.
|н. Адам Оутс
|(1985-2004)
|341
|1079
|1420
|18.
|н. Дуг Гилмор
|(1983-2003)
|450
|964
|1414
|19.
|н. Дэйл Хаверчук
|(1981-1997)
|518
|891
|1409
|20.
|н. Яри Курри
|(1980-1998)
|601
|797
|1398
|21.
|н. Люк Робитайл
|(1986-2006)
|668
|726
|1394
|22.
|н. Бретт Халл
|(1985-2006)
|741
|650
|1391
|23.
|н. Джо Торнтон
|(1997-н.в.)
|384
|1007
|1391 (0)
|24.
|н. Майк Модано
|(1988-2011)
|561
|813
|1374
|25.
|н. Джон Бюсик
|(1955-1978)
|556
|813
|1369
|26.
|н. Брэндан Шэнахэн
|(1987-2009)
|656
|698
|1354
|27.
|н. Ги Лефлер
|(1971-1991)
|560
|793
|1353
|28.
|н. Матс Сундин
|(1990-2009)
|564
|785
|1349
|29.
|н. Дэйв Андрейчук
|(1982-2006)
|640
|698
|1338
|30.
|н. Денис Савар
|(1980-1997)
|473
|865
|1338
|31.
|н. Майк Гартнер
|(1979-1998)
|708
|627
|1335
|32.
|н. Пьер Тарджон
|(1987-2007)
|515
|812
|1327
|33.
|н. Жильбер Перро
|(1970-1987)
|512
|814
|1326
|34.
|н. Джером Игинла
|(1995-2017)
|625
|675
|1300
|35.
|н. Алекс Дельвеккио
|(1950-1974)
|456
|825
|1281
|36.
|з. Эл Макиннис
|(1981-2004)
|340
|934
|1274
|37.
|н. Жан Рателль
|(1960-1981)
|491
|776
|1267
|38.
|н. Петер Штястны
|(1980-1995)
|450
|789
|1239
|39.
|з. Фил Хаусли
|(1982-2003)
|338
|894
|1232
|40.
|н. Норм Аллмэн
|(1955-1975)
|490
|739
|1229
|41.
|н. Жан Беливо
|(1950-1971)
|507
|712
|1219
|42.
|н. Джереми Реник
|(1988-2009)
|513
|703
|1216
|43.
|з. Ларри Мерфи
|(1980-2001)
|287
|929
|1216
|44.
|н. Бобби Кларк
|(1969-1984)
|358
|852
|1210
|45.
|н. Берни Николлс
|(1981-1999)
|475
|734
|1209
|46.
|н. Венсан Дамфусс
|(1986-2004)
|432
|773
|1205
|47.
|н. Дино Сиссарелли
|(1980-1999)
|608
|592
|1200
|48.
|н. Род Бриндамор
|(1988-2010)
|452
|732
|1184
|49.
|н. Сергей Федоров
|(1990-2009)
|483
|696
|1179
|50.
|н. Бобби Халл
|(1957-1980)
|610
|560
|1170
|51.
|н. Даниель Альфредссон
|(1995-2014)
|444
|713
|1157
|52.
|н. Мишель Гуле
|(1979-1994)
|548
|604
|1152
|53.
|з. Никлас Лидстрем
|(1991-2012)
|264
|878
|1142
|54.
|н. Мариан Хосса
|(1997-н.в.)
|525
|609
|1134 (8)
|55.
|н. Берни Федерко
|(1976-1990)
|369
|761
|1130
|56.
|н. Майк Босси
|(1977-1987)
|573
|553
|1126
|57.
|н. Джо Ньювендайк
|(1986-2007)
|564
|562
|1126
|58.
|н. Дэррил Ситтлер
|(1970-1985)
|484
|637
|1121
|59.
|н. Фрэнк Маховлич
|(1956-1974)
|533
|570
|1103
|60.
|н. Гленн Андерсон
|(1980-1996)
|498
|601
|1099
|61.
|н. Теорен Флери
|(1988-2003)
|455
|633
|1088
|62.
|н. Патрик Марло
|(1997-н.в.)
|508
|574
|1082 (6)
|63.
|н. Дэйв Тейлор
|(1977-1994)
|431
|638
|1069
|64.
|н. Кейт Ткачук
|(1991-2010)
|538
|527
|1065
|65.
|н. Рэй Уитни
|(1991-2014)
|385
|679
|1064
|66.
|н. Пэт Вербик
|(1982-2002)
|522
|541
|1063
|67.
|н. Джо Маллен
|(1979-1997)
|502
|561
|1063
|68.
|з. Денис Потвин
|(1973-1988)
|310
|742
|1052
|69.
|н. Анри Ришар
|(1955-1975)
|358
|688
|1046
|70.
|н. Бобби Смит
|(1978-1993)
|357
|679
|1036
|71.
|н. Александр Овечкин
|(2005-н.в.)
|558
|477
|1035 (1)
|72.
|н. Мартин Сен-Луи
|(1998-2015)
|391
|642
|1033
|73.
|н. Дуг Уэйт
|(1990-2011)
|278
|755
|1033
|74.
|н. Александр Могильный
|(1989-2006)
|473
|559
|1032
|75.
|н. Алексей Ковалев
|(1992-2011)
|430
|599
|1029
|76.
|з. Брайан Лич
|(1987-2006)
|247
|781
|1028
|77
|н. Сидни Кросби
|(2005-н.в.)
|382
|645
|1027 (1)
|78.
|н. Патрик Элиаш
|(1995-2016)
|408
|617
|1025
|79.
|н. Брайан Беллоуз
|(1982-1999)
|485
|537
|1022
|80.
|н. Род Гилбертt
|(1960-1978)
|406
|615
|1021
|81.
|н. Дэйл Хантер
|(1980-1999)
|323
|697
|1020
|82.
|н. Хенрик Седин
|(2000-н.в.)
|237
|783
|1020 (0)
|83.
|н. Пэт Лафонтен
|(1983-1998)
|468
|545
|1013
|84.
|н. Стив Лармер
|(1980-1995)
|441
|571
|1012
|85.
|н. Лэнни Макдональд
|(1973-1989)
|500
|506
|1006
|86.
|н. Брайан Пропп
|(1979-1994)
|425
|579
|1004
|87.
|н. Пол Кария
|(1994-2010)
|402
|587
|989
|88.
|н. Рик Миддлтон
|(1974-1988)
|448
|540
|988
|89.
|н. Дэйв Кеон
|(1960-1982)
|396
|590
|986
|90.
|н. Даниэль Седин
|(2000-н.в.)
|370
|616
|986 (0)
|91.
|н. Энди Бэтгэйт
|(1952-1971)
|349
|624
|973
|92.
|н. Шейн Доун
|(1995-2017)
|402
|570
|972
|93.
|н. Морис Ришар
|(1942-1960)
|544
|421
|965
|94.
|н. Кирк Мюллер
|(1984-2003)
|357
|602
|959
|95.
|з. Ларри Робинсон
|(1972-1992)
|208
|750
|958
|96.
|н. Рик Токкет
|(1984-2002)
|440
|512
|952
|97.
|н. Венсан Лекавалье
|(1998-2016)
|421
|528
|949
|98.
|з. Крис Челиос
|(1983-2010)
|185
|763
|948
|99.
|н. Джейсон Арнотт
|(1993-2012)
|417
|521
|938
|100.
|н. Стив Томас
|(1984-2004)
|421
|512
|933
Примечание: выделены действующие хоккеисты. В скобках указано количество очков, которое необходимо набрать для повышения в списке бомбардиров.