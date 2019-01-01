100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги пятеро россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев, Александр Овечкин и Евгений Малкин. Последние двое продолжают свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз».



Всего в первой сотне лучших бомбардиров НХЛ 6 действующих хоккеистов.



500 шайб в НХЛ. Овечкин, Гретцки, Хоу, Ягр и другие



100 лучших снайперов за всю историю НХЛ









Данные приведены по состоянию на конец регулярного чемпионата 2018/2019.







Игрок Карьера Г П О 1. н. Уэйн Гретцки (1979-1999) 894 1963 2857 2. н. Яромир Ягр (1990-2018) 766 1155 1921 3. н. Марк Мессье (1979-2004) 694 1193 1887 4. н. Горди Хоу (1946-1980) 801 1049 1850 5. н. Рон Френсис (1981-2004) 549 1249 1798 6. н. Марсель Дионн (1971-1989) 731 1040 1771 7. н. Стив Айзерман (1983-2006) 692 1063 1755 8. н. Марио Лемье (1984-2006) 690 1033 1723 9. н. Джо Сакик (1988-2009) 625 1016 1641 10. н. Фил Эспозито (1963-1981) 717 873 1590 11. з. Рэй Бурк (1979-2001) 410 1169 1579 12. н. Марк Рекки (1988-2011) 577 956 1533 13. з. Пол Коффи (1980-2001) 396 1135 1531 14. н. Джо Торнтон (1997-н.в.) 413 1064 1477 (54) 15. н. Стэн Микита (1958-1980) 541 926 1467 16. н. Теему Селянне (1992-2014) 684 773 1457 17. н. Брайан Тротье (1975-1994) 524 901 1425 18. н. Адам Оутс (1985-2004) 341 1079 1420 19. н. Дуг Гилмор (1983-2003) 450 964 1414 20. н. Дэйл Хаверчук (1981-1997) 518 891 1409 21. н. Яри Курри (1980-1998) 601 797 1398 22. н. Люк Робитайл (1986-2006) 668 726 1394 23. н. Бретт Халл (1985-2006) 741 650 1391 24. н. Майк Модано (1988-2011) 561 813 1374 25. н. Джон Бюсик (1955-1978) 556 813 1369 26. н. Брэндан Шэнахэн (1987-2009) 656 698 1354 27. н. Ги Лефлер (1971-1991) 560 793 1353 28. н. Матс Сундин (1990-2009) 564 785 1349 29. н. Дэйв Андрейчук (1982-2006) 640 698 1338 30. н. Денис Савар (1980-1997) 473 865 1338 31. н. Майк Гартнер (1979-1998) 708 627 1335 32. н. Пьер Тарджон (1987-2007) 515 812 1327 33. н. Жильбер Перро (1970-1987) 512 814 1326 34. н. Джером Игинла (1995-2017) 625 675 1300 35. н. Алекс Дельвеккио (1950-1974) 456 825 1281 36. з. Эл Макиннис (1981-2004) 340 934 1274 37. н. Жан Рателль (1960-1981) 491 776 1267 38. н. Петер Штястны (1980-1995) 450 789 1239 39. з. Фил Хаусли (1982-2003) 338 894 1232 40. н. Норм Аллмэн (1955-1975) 490 739 1229 41. н. Жан Беливо (1950-1971) 507 712 1219 42. з. Ларри Мерфи (1980-2001) 288 929 1217 43. н. Джереми Реник (1988-2009) 513 703 1216 44. н. Сидни Кросби (2005-н.в.) 445 769 1214 (2) 45. н. Александр Овечкин (2005-н.в.) 658 553 1211 (3) 46. н. Бобби Кларк (1969-1984) 358 852 1210 47. н. Берни Николлс (1981-1999) 475 734 1209 48. н. Венсан Дамфусс (1986-2004) 432 773 1205 49. н. Дино Сиссарелли (1980-1999) 608 592 1200 50. н. Род Бриндамор (1988-2010) 452 732 1184 51. н. Сергей Федоров (1990-2009) 483 696 1179 52. н. Бобби Халл (1957-1980) 610 560 1170 53. н. Патрик Марло (1997-н.в.) 551 615 1166 (4) 54. н. Даниель Альфредссон (1995-2014) 444 713 1157 55. н. Мишель Гуле (1979-1994) 548 604 1152 56. з. Никлас Лидстрем (1991-2012) 264 878 1142 57. н. Мариан Хосса (1997-2017) 525 609 1134 58. н. Берни Федерко (1976-1990) 369 761 1130 59. н. Майк Босси (1977-1987) 573 553 1126 60. н. Джо Ньювендайк (1986-2007) 564 562 1126 61. н. Дэррил Ситтлер (1970-1985) 484 637 1121 62. н. Фрэнк Маховлич (1956-1974) 533 570 1103 63. н. Гленн Андерсон (1980-1996) 498 601 1099 64. н. Теорен Флери (1988-2003) 455 633 1088 65. н. Хенрик Седин (2000-2018) 240 830 1070 66. н. Дэйв Тейлор (1977-1994) 431 638 1069 67. н. Кейт Ткачук (1991-2010) 538 527 1065 68. н. Рэй Уитни (1991-2014) 385 679 1064 69. н. Джо Маллен (1979-1997) 502 561 1063 70. н. Пэт Вербик (1982-2002) 522 540 1062 71. з. Денис Потвин (1973-1988) 310 742 1052 72. н. Анри Ришар (1955-1975) 358 688 1046 73. н. Даниэль Седин (2000-2018) 393 648 1041 74. н. Бобби Смит (1978-1993) 357 679 1036 75. н. Мартин Сен-Луи (1998-2015) 391 642 1033 76. н. Дуг Уэйт (1990-2011) 278 755 1033 77. н. Александр Могильный (1989-2006) 473 559 1032 78. н. Алексей Ковалев (1992-2011) 430 599 1029 79. з. Брайан Лич (1987-2006) 247 781 1028 80. н. Патрик Элиаш (1995-2016) 408 617 1025 81. н. Брайан Беллоуз (1982-1999) 485 537 1022 82. н. Род Гилбертt (1960-1978) 406 615 1021 83. н. Дэйл Хантер (1980-1999) 323 697 1020 84. н. Пэт Лафонтен (1983-1998) 468 545 1013 85. н. Стив Лармер (1980-1995) 441 571 1012 86. н. Лэнни Макдональд (1973-1989) 500 506 1006 87. н. Брайан Пропп (1979-1994) 425 579 1004 88. н. Евгений Малкин (2006-н.в.) 391 611 1002 (2) 89. н. Пол Кария (1994-2010) 402 587 989 90. н. Рик Миддлтон (1974-1988) 448 540 988 91. н. Дэйв Кеон (1960-1982) 396 590 986 92. н. Эрик Стаал (2003-н.в.) 417 557 974 (12) 93. н. Энди Бэтгэйт (1952-1971) 349 624 973 94. н. Шейн Доун (1995-2017) 402 570 972 95. н. Морис Ришар (1942-1960) 544 421 965 96. н. Хенрик Зеттерберг (2002-2018) 337 623 960 97. н. Кирк Мюллер (1984-2003) 357 602 959 98. з. Ларри Робинсон (1972-1992) 208 750 958 99. н. Рик Токкет (1984-2002) 440 512 952 100. н. Венсан Лекавалье (1998-2016) 421 528 949



Примечание: выделены действующие хоккеисты. В скобках указано количество очков, которое необходимо набрать для повышения в списке бомбардиров.