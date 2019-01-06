5 самых интересных предметов, кидаемых на лед





В списке самых интересных предметов, кидаемых на лед: кепки, осьминоги на матчах «Детройта», плюшевые мишки, крысы на играх «Флориды» и даже скамейка.









Мягкие игрушки. В юниорских лигах игрушки, кидаемые на лед после голов домашней команды, идут на благотворительность. Рекорд был установлен в декабре 2013 года в Калгари, где после гола Павла Падакина болельщики накидали 25921 плюшевого медведя.







Крысы. Бросать крыс на лед начали в 1996 году болельщики «Флориды», когда их команда дошла до финала Кубка Стэнли. В начале сезона капитан «Пантерз» Скотт Мелланби убил в раздевалке клюшкой крысу, а затем забил этой же клюшкой два гола, что и породило традицию забрасывать лед пластиковыми крысами после важных голов команды.







Скамейка. в 2000 году главный тренер «Нью-Джерси» Робби Фторек в матче с «Детройтом», выражая несогласие с решением арбитров, выкинул на лед скамейку и в итоге был оштрафован на 10 тысяч долларов.







Осьминоги. Традиция бросать на лед живых осминогов зародилась в Детройте в 1952 году – 8 щупалец осьминога символизируют 8 побед, необходимых тогда для победы в Кубке Стэнли.







Кепки. Эта традиция зародилась в 1950-х в одном из фарм-клубов «Нью-Йорк Рейнджерс» – ее владелец дарил шляпы игрокам, делавшим хет-трик, откуда и пошло название трех голов за матч. Позднее эту традицию переняли и другие команды. Правда, она слегка видоизменилась, шляпы сейчас почти никто не ностит.



















Рубрика: Главное | 6.01.2019









5 самых интересных предметов, кидаемых на лед



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