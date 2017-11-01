Овечкин vs Федоров





«Спортивное обозрение» сравнивает карьерные достижения двух лучших российских снайперов в истории Национальной хоккейной лиги.











Овечкин Федоров Драфт НХЛ 1-й в 2004-м 74-й в 1989-м Игровой номер 8 91 Хват клюшки правый левый Игры 933 1248 Игры (плей-офф) 97 183 Очки 1050 1179 Очки (плей-офф) 90 176 Голы 568 483 Голы в среднем за игру 0,61 0,39 Голы (плей-офф) 46 52 Передачи 482 696 Передачи (плей-офф) 44 124 Показатель полезности +84 +261 Показатель полезности (плей-офф) +5 +38 Броски 4602 3985 Броски (плей-офф) 447 603 Штраф 621 839 Штраф (плей-офф) 46 133 Кубок Стэнли – 1997, 1998, 2002 Символическая сборная НХЛ 2006, 2007, 2008,

2009, 2010, 2011,

2013, 2015, 2016 1994 Самый ценный игрок (Hart Trophy) 2008, 2009, 2013 1994 Лучший снайпер (M. Richard Trophy) 2008, 2009, 2013,

2014, 2015, 2016 – Лучший бомбардир (Art Ross Trophy) 2008 – Лучший по опросу игроков

(T. Linsay Award) 2008, 2009, 2010 1994 Лучший форвард оборонительного

плана (Селке Трофи) – 1994, 1996 Лучший новичок (Calder Trophy) 2006 – Матч звезд НХЛ 2007, 2008, 2009,

2011, 2012*, 2015

2016**, 2017 1992, 1994, 1996,

2001, 2002, 2003 Данные приведены по состоянию на 1 ноября 2017 года.

* - Александр Овечкин был выбран но отказался от участия в матче.

** - Капитан «Кэпиталз» пропустил Матч звезд из-за травмы.







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Рубрика: Главное | 1.11.2017



