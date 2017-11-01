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Овечкин vs Федоров




«Спортивное обозрение» сравнивает карьерные достижения двух лучших российских снайперов в истории Национальной хоккейной лиги.





  Овечкин Федоров
Драфт НХЛ 1-й в 2004-м 74-й в 1989-м
Игровой номер 8 91
Хват клюшки правый левый
Игры 933 1248
Игры (плей-офф) 97 183
Очки 1050 1179
Очки (плей-офф) 90 176
Голы 568 483
Голы в среднем за игру 0,61 0,39
Голы (плей-офф) 46 52
Передачи 482 696
Передачи (плей-офф) 44 124
Показатель полезности +84 +261
Показатель полезности (плей-офф) +5 +38
Броски 4602 3985
Броски (плей-офф) 447 603
Штраф 621 839
Штраф (плей-офф) 46 133
Кубок Стэнли 1997, 1998, 2002
Символическая сборная НХЛ 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011,
2013, 2015, 2016		 1994
Самый ценный игрок (Hart Trophy) 2008, 2009, 2013 1994
Лучший снайпер (M. Richard Trophy) 2008, 2009, 2013,
2014, 2015, 2016
Лучший бомбардир (Art Ross Trophy) 2008
Лучший по опросу игроков
(T. Linsay Award)		 2008, 2009, 2010 1994
Лучший форвард оборонительного
плана (Селке Трофи)		 1994, 1996
Лучший новичок (Calder Trophy) 2006
Матч звезд НХЛ 2007, 2008, 2009,
2011, 2012*, 2015
2016**, 2017		 1992, 1994, 1996,
2001, 2002, 2003

 

Данные приведены по состоянию на 1 ноября 2017 года.
* - Александр Овечкин был выбран но отказался от участия в матче.
** - Капитан «Кэпиталз» пропустил Матч звезд из-за травмы.









Рубрика: Главное | 1.11.2017




Овечкин vs Федоров



«Спортивное обозрение» сравнивает карьерные достижения двух лучших российских снайперов в истории Национальной хоккейной лиги.

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