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Овечкин vs Федоров
«Спортивное обозрение» сравнивает карьерные достижения двух лучших российских снайперов в истории Национальной хоккейной лиги.
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|Овечкин
|Федоров
|Драфт НХЛ
|1-й в 2004-м
|74-й в 1989-м
|Игровой номер
|8
|91
|Хват клюшки
|правый
|левый
|Игры
|933
|1248
|Игры (плей-офф)
|97
|183
|Очки
|1050
|1179
|Очки (плей-офф)
|90
|176
| Голы
|568
|483
|Голы в среднем за игру
|0,61
|0,39
| Голы (плей-офф)
|46
|52
| Передачи
|482
|696
| Передачи (плей-офф)
|44
|124
| Показатель полезности
|+84
|+261
| Показатель полезности (плей-офф)
|+5
|+38
| Броски
|4602
|3985
| Броски (плей-офф)
|447
|603
| Штраф
|621
|839
| Штраф (плей-офф)
|46
|133
| Кубок Стэнли
|–
|1997, 1998, 2002
| Символическая сборная НХЛ
|2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011,
2013, 2015, 2016
|1994
| Самый ценный игрок (Hart Trophy)
|2008, 2009, 2013
|1994
| Лучший снайпер (M. Richard Trophy)
|2008, 2009, 2013,
2014, 2015, 2016
|–
| Лучший бомбардир (Art Ross Trophy)
|2008
|–
| Лучший по опросу игроков
(T. Linsay Award)
|2008, 2009, 2010
|1994
|Лучший форвард оборонительного
плана (Селке Трофи)
|–
|1994, 1996
| Лучший новичок (Calder Trophy)
|2006
|–
| Матч звезд НХЛ
|2007, 2008, 2009,
2011, 2012*, 2015
2016**, 2017
|1992, 1994, 1996,
2001, 2002, 2003
Данные приведены по состоянию на 1 ноября 2017 года.
* - Александр Овечкин был выбран но отказался от участия в матче.
** - Капитан «Кэпиталз» пропустил Матч звезд из-за травмы.
Рубрика: Главное | 1.11.2017
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Овечкин vs Федоров
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«Спортивное обозрение» сравнивает карьерные достижения двух лучших российских снайперов в истории Национальной хоккейной лиги.
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100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ
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В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».
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