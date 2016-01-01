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Овечкин при помощи Кузнецова перелез через забор, чтобы успеть на матч





Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин перед игрой регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» попал в необычную ситуацию.

В деревне, в которой проживает хоккеист, из-за непогоды отключилось электричество. Неудивительно, что в доме пришлось зажигать свечи, а автоматические ворота при въезде на территорию перестали открываться.

Нерадивые действия местных электриков поставили под угрозу участие Овечкина в предстоящем матче. Хоккеисту также грозил за опоздание на игру немалый штраф.

На помощь звезде «Кэпиталз» приехал партнер по команде Евгений Кузнецов. Игрок захватил с собой стремянку и помог одноклубнику перебраться через забор.

В итоге стресс, пережитый хоккеистами, сказался на результате матча. Гости в итоге победили, а звено Овечкин - Кузнецов - Джастин Уильямс, отличавшееся до этого высокой результативностью, ничем в итоге не отметилось. Все хоккеисты завершили встречу с показателем полезности «-1».


Александр Овечкин перелезает через забор

Александр Овечкин перелезает через забор

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Вчера, 13:12
Теги: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Вашингтон



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    Овечкин при помощи Кузнецова перелез через забор, чтобы успеть на матч

    Александр Овечкин перелезает через забор

    В деревне, в которой проживает хоккеист, из-за непогоды отключилось электричество. Неудивительно, что в доме пришлось зажигать свечи, а автоматические ворота при въезде на территорию перестали открываться.

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