Овечкин при помощи Кузнецова перелез через забор, чтобы успеть на матч

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин перед игрой регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» попал в необычную ситуацию.



В деревне, в которой проживает хоккеист, из-за непогоды отключилось электричество. Неудивительно, что в доме пришлось зажигать свечи, а автоматические ворота при въезде на территорию перестали открываться.



Нерадивые действия местных электриков поставили под угрозу участие Овечкина в предстоящем матче. Хоккеисту также грозил за опоздание на игру немалый штраф.



На помощь звезде «Кэпиталз» приехал партнер по команде Евгений Кузнецов. Игрок захватил с собой стремянку и помог одноклубнику перебраться через забор.



В итоге стресс, пережитый хоккеистами, сказался на результате матча. Гости в итоге победили, а звено Овечкин - Кузнецов - Джастин Уильямс, отличавшееся до этого высокой результативностью, ничем в итоге не отметилось. Все хоккеисты завершили встречу с показателем полезности «-1».









