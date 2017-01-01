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«Питтсбург» - «Вашингтон». 15 шайб, хет-трик Малкина и «-4» Овечкина



Евгений Малкин - Александр Овечкин

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» на своем льду обыграл «Вашингтон» со счетом 8:7. Победную шайбу на первой минуте овертайма забросил нападающий Конор Шири.

15 интересных фактов о матче

- Счет матча по периодам: 0:2, 6:3, 1:2, 1:0.

- Команды провели самый результативный матч в НХЛ с 2011 года.

- Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин оформил 11-й хет-трик в заокеанской карьере.

- В активе Малкина 316 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. Россиянин переместился на 9-е место в списке лучших российских снайперов за всю историю лиги, опередив Павла Дацюка.

- Малкин стал первой звездой игрового дня в НХЛ.

- «Питтсбург» забросил шесть шайб в одном периоде. Последний раз столько шайб за период команда из Пенсильвании забивала в 2000 году.

- Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин отдал две результативные передачи

- Овечкин переправил шайбу в собственные ворота после проброса Брайана Раста.

- Овечкин завершил встречу с худшим в команде показателем полезности - «-4».

- Форвард Евгений Кузнецов и игрок обороны Дмитрий Орлов записали на свой счет по одной голевой передаче.

- Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 4 (1+3) очка в матче.

- Кросби и Малкин набрали, соответственно, 50 и 49 очков и занимают второе и третье место в списке лучших бомбардиров сезона.

- Кросби забросил 27 шайб и продолжает возглавлять список лучших снайперов чемпионата.

- Защитник «Питтсбурга» Ян Коул провел 300-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ.

- «Питтсбург» прервал 9-матчевую победную серию «Вашингтона».



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Сегодня, 11:35
Теги: Вашингтон, Питтсбург, Евгений Малкин, Александр Овечкин



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