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Топ-10 футбольных трансферов зимы 2017 года


Оскар

Благодаря расточительству китайских клубов зимнее трансферное окно сезона 2016/17 стало одним из самых активных за всю историю футбола. Самым дорогим трасфером стал переход полузащитника «Челси» Оскара в клуб китайской суперлиги «Шанхай СИПГ» за 60 миллионов евро.

Второй по стоимости трансфер - покупка французским «ПСЖ» 23-летнего хавбека Юлиана Дракслера, до этого выступавшего за немецкий «Вольфсбург», - 40 миллионов евро. Третья по величине сделка - переход 19-летнего бразильца Габриэля Жезуша из «Палмейраса» в «Манчестер Сити».

Топ-10 трансферов межсезонья-2016/17


# Футболист Из В За
1. п. Оскар Челси Шанхай СИПГ 60
2. п. Юлиан Дракслер Вольфсбург ПСЖ 40
3. н. Габриэль Жезуш Палмейрас Манчестер Сити 32
4. н. Гонсалу Гедиш Бенфика ПСЖ 30
5. н. Димитри Пайет Вест Хэм Марсель 29,3
6. н. Одион Игало Уотфорд Чанчунь Ятай 23,3
7. п. Морган Шнедерлен Манчестер Юнайтед Эвертон 22,9
8. н. Чжан Чендун Бэйцзин Гоань Хэбэй Чжунцзи 20,4
9. п. Аксель Витсель Зенит Тяньцзинь 20
10. н. Леонардо Паволетти Дженоа Наполи 18
10. н. Алешандре Пато Вильярреал Тяньцзинь Цюаньцзянь 18


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Теги: Оскар, Юлиан Дракслер, Габриэль Жезуш, Аксель Витсель, Челси, ПСЖ, Вольфсбург, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Зенит, Бенфика



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