Благодаря расточительству китайских клубов зимнее трансферное окно сезона 2016/17 стало одним из самых активных за всю историю футбола. Самым дорогим трасфером стал переход полузащитника «Челси» Оскара в клуб китайской суперлиги «Шанхай СИПГ» за 60 миллионов евро.
Второй по стоимости трансфер - покупка французским «ПСЖ» 23-летнего хавбека Юлиана Дракслера, до этого выступавшего за немецкий «Вольфсбург», - 40 миллионов евро. Третья по величине сделка - переход 19-летнего бразильца Габриэля Жезуша из «Палмейраса» в «Манчестер Сити».
Топ-10 трансферов межсезонья-2016/17
|#
|Футболист
|Из
|В
|За
|1.
|п. Оскар
|Челси
|Шанхай СИПГ
|60
|2.
|п. Юлиан Дракслер
|Вольфсбург
|ПСЖ
|40
|3.
|н. Габриэль Жезуш
|Палмейрас
|Манчестер Сити
|32
|4.
|н. Гонсалу Гедиш
|Бенфика
|ПСЖ
|30
|5.
|н. Димитри Пайет
|Вест Хэм
|Марсель
|29,3
|6.
|н. Одион Игало
|Уотфорд
|Чанчунь Ятай
|23,3
|7.
|п. Морган Шнедерлен
|Манчестер Юнайтед
|Эвертон
|22,9
|8.
|н. Чжан Чендун
|Бэйцзин Гоань
|Хэбэй Чжунцзи
|20,4
|9.
|п. Аксель Витсель
|Зенит
|Тяньцзинь
|20
|10.
|н. Леонардо Паволетти
|Дженоа
|Наполи
|18
|10.
|н. Алешандре Пато
|Вильярреал
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|18