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Топ-10 зарплат хоккеистов КХЛ в сезоне 2016/17


В списке самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ лидирует Илья Ковальчук. За сезон 2016/17 игрок заработает 330 миллионов рублей. Второе и третье места занимают также представители СКА - Павел Дацюк и Вячеслав Войнов, которые заработают, соответственно, 280 и 270 миллионов рублей.

Илья Ковальчук, СКА, зарплаты

1. Илья Ковальчук (СКА) - 330 млн рублей
Второй по результативности игрок сезона КХЛ 2016/17 - 74 (29+45) очка.

2. Павел Дацюк (СКА) - 280 млн рублей
Дацюк набрал всего 31 очко в 41 матче и занимает только 55-е место в лиге по этому показателю. Каждое набранное очко ветерана обходится питерскому клубу в 9 миллионов рублей.

3. Вячеслав Войнов (СКА) - 270 млн рублей
Войнов набрал больше очков, чем Дацюк (36) и занимает третье место в списке самых результативных защитников сезона.

4. Владимир Соботка («Авангард») - 180 млн рублей
По величине зарплаты чешский хоккеист первый в команде, а по результативности занимает только третье место. Стоит, правда, отметить, что первую игру за омичей в этом сезоне чех сыграл 1 октября.

5. Василий Кошечкин («Металлург» Мг) - 150 млн рублей
Статистика основного голкипера лидера Восточной конференции не впечатляет - пропускет в среднем 2,14 шайбы за игру и отражает 92,7% бросков. По пропущенным шайбам команда занимает 12-е место в лиге.

6. Сергей Мозякин («Металлург» Мг) - 135 млн рублей
Мозякин установил новые рекорды КХЛ по набранным очкам (84), заброшенным шайбам (47) и по реализации численного большинства (21).

7. Вадим Шипачев (СКА) - 120 млн рублей
Шипачев набрал 73 (24+49) очка в 47 матчах и имеет лучший среди нападающих показатель полезности в сезоне (+30).

8. Михаил Варнаков («Ак Барс») - 107 млн рублей
Проводит худший сезон в карьере. Набрал всего 22 очка в 55 играх - седьмое место по результативности в команде.

9. Данис Зарипов («Металлург» Мг) - 95 млн рублей
Показывает в этом сезоне неплохой результат... Если не смотреть на феноменальные результаты Мозякина.

10. Антон Белов (СКА) - 90 млн рублей
Лучший игрок нынешнего регулярного сезона по показателю полезности (+34).

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Теги: КХЛ, Илья Ковальчук, Вячеслав Войнов, Павел Дацюк, СКА



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