В списке самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ лидирует Илья Ковальчук. За сезон 2016/17 игрок заработает 330 миллионов рублей. Второе и третье места занимают также представители СКА - Павел Дацюк и Вячеслав Войнов, которые заработают, соответственно, 280 и 270 миллионов рублей.







1. Илья Ковальчук (СКА) - 330 млн рублей

Второй по результативности игрок сезона КХЛ 2016/17 - 74 (29+45) очка.



2. Павел Дацюк (СКА) - 280 млн рублей

Дацюк набрал всего 31 очко в 41 матче и занимает только 55-е место в лиге по этому показателю. Каждое набранное очко ветерана обходится питерскому клубу в 9 миллионов рублей.



3. Вячеслав Войнов (СКА) - 270 млн рублей

Войнов набрал больше очков, чем Дацюк (36) и занимает третье место в списке самых результативных защитников сезона.



4. Владимир Соботка («Авангард») - 180 млн рублей

По величине зарплаты чешский хоккеист первый в команде, а по результативности занимает только третье место. Стоит, правда, отметить, что первую игру за омичей в этом сезоне чех сыграл 1 октября.



5. Василий Кошечкин («Металлург» Мг) - 150 млн рублей

Статистика основного голкипера лидера Восточной конференции не впечатляет - пропускет в среднем 2,14 шайбы за игру и отражает 92,7% бросков. По пропущенным шайбам команда занимает 12-е место в лиге.



6. Сергей Мозякин («Металлург» Мг) - 135 млн рублей

Мозякин установил новые рекорды КХЛ по набранным очкам (84), заброшенным шайбам (47) и по реализации численного большинства (21).



7. Вадим Шипачев (СКА) - 120 млн рублей

Шипачев набрал 73 (24+49) очка в 47 матчах и имеет лучший среди нападающих показатель полезности в сезоне (+30).



8. Михаил Варнаков («Ак Барс») - 107 млн рублей

Проводит худший сезон в карьере. Набрал всего 22 очка в 55 играх - седьмое место по результативности в команде.



9. Данис Зарипов («Металлург» Мг) - 95 млн рублей

Показывает в этом сезоне неплохой результат... Если не смотреть на феноменальные результаты Мозякина.



10. Антон Белов (СКА) - 90 млн рублей

Лучший игрок нынешнего регулярного сезона по показателю полезности (+34).