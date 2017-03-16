20 самых посещаемых хоккейных клубов Европы в сезоне 2016/17





Международная федерация хоккея составила рейтинг самых посещаемых команд Европы в сезоне 2016/17.



Первое место 16-й раз подряд занял швейцарский «Берн» со средней посещаемостью в 16399 зрителей. На самый посещаемый клуб Континентальной хоккейной лиги, минское «Динамо», приходили в среднем по 13230 человек.



Всего в списке 20-ти самых посещаемых команд девять представителей КХЛ.



20 самых посещаемых клубов Европы в сезоне-2016/17:



1. (1) «Берн» (Швейцария) - 16399 зрителей, 95.73% от вместимости домашней арены

2. (6) «Динамо» (Минск, Белоруссия, КХЛ) - 13230, 87.70%

3. (3) «Кельн» (Германия) - 12,662, 68.44%

4. (2) «Айсбэрен» (Берлин, Германия) - 12052, 84.87%

5. (4) СКА (Санкт-Петербург, Россия, КХЛ) - 11735, 93.88%

6. (5) «Мангейм» (Германия) - 10812, 79.50%

7. (7) «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия, КХЛ) - 9610, 70.33%

8. (8) «Цюрих» (Швейцария) - 9214, 82.27%

9. (12) «Слован» (Братислава, Словакия, КХЛ) - 9104, 90.54%

10. (9) «Фрелунда» (Гетеборг, Швеция) - 9029, 74.97%

11. (11) «Авангард» (Омск, Россия, КХЛ) - 8508, 82.46%

12. (13) «Локомотив» (Ярославль, Россия, КХЛ) - 8381, 92.65%

13. (18) «Спарта» (Прага, Чехия) - 8032, 46.27%

14. (15) «Дюссельдорф» (Германия) - 7787, 58.71%

15. (14) «Комета» (Брно, Чехия) - 7600, 98.70%

16. (31) «Спартак» (Москва, Россия, КХЛ) - 7288

17. (16) «Пардубице» (Чехия) - 7172

18. (30) «Салават Юлаев» (Уфа, Россия, КХЛ) - 7106

19. (19) «Сибирь» (Новосибирск, Россия, КХЛ) - 7094

20. (23) ХИФК (Хельсинки, Финляндия) - 7089



В скобках – место клуба в сезоне 2015/16.



Континентальная хоккейная лига по итогам регулярного сезона заняла третье место по посещаемости в Европе.



1. (1) Швейцария – 6882 зрителя (-144)

2. (2) Германия – 6198 (-449)

3. (3) КХЛ - 6121 (-182)

4. (4) Швеция – 5707 (-142)

5. (5) Чехия – 5178 (-228)

6. (6) Финляндия – 4326 (+77)

7. (8) Великобритания – 2842 (+123)

8. (7) Австрия – 2794 (-96)

9. (9) Норвегия – 1955 (+19)

10. (11) Словакия – 1905 (-103)