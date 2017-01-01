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Кубок Гагарина 2017. Финал. «Металлург» Мг - СКА




Финал Кубка Гагарина 2017. Металлург Мг - СКА

«Металлург» Мг (1) - СКА (2)

Расписание финальных матчей: 8, 10, 12, 14, 16*, 18* и 20* апреля 2017 года.

* - если потребуется

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СКА стал обладателем Кубка Гагарина в 2015 году, переиграв в финале «Ак Барс» со счетом 4-1 в серии. «Магнитка» впервые завоевала почетный трофей в 2014 году («Лев», 4-3), а два года спустя повторила успех (ЦСКА, 4-3).
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Игры между собой в этом сезоне:

Первая очная встреча между командами состоялась 27 августа прошлого года в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 4:2. В составе армейцев отличились Александр Барабанов (дубль), Антон Белов и Евгений Дадонов, у гостей шайбы забили Ян Коварж и Сергей Мозякин. Ответная игра в Магнитогорске завершилась победой «Магнитки» в серии послематчевых буллитов - 5:4 (Сергей Мозякин-3, Крис Ли, Данис Зарипов - Евгений Дадонов-2, Павел Дацюк, Ярно Коскиранта).

Путь к финалу:
1/8 финала: «Металлург» Мг - «Куньлунь» - 4-1 в серии, СКА - «Витязь» - 4-0
1/4 финала: «Металлург» Мг - «Барыс» - 4-0, СКА - «Динамо» М - 4-1
1/2 финала: «Металлург» Мг - «Ак Барс» - 4-0, СКА - «Локомотив» - 4-0

Прогнозы
Букмекеры отдают предпочтение армейцам. На итоговую победу СКА коэффициент составляет 1,40, на выигрыш в серии «Магнитки» - 1,90.

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Бомбардиры:
«Металлург» Мг: Ян Коварж - 23 очка (9 шайб и 14 передач), Данис Зарипов - 22 (15+7), Сергей Мозякин - 21 (6+15).
СКА: Никита Гусев - 14 (6+8), Евгений Дадонов - 14 (5+9), Вадим Шипачев - 14 (3+11).

Вратари:
«Металлург» Мг: Василий Кошечкин - 11 побед и 1 поражение, пропущенные шайбы в среднем за игру 1,88, процент отраженных бросков 94,4%, Илья Самсонов - 2-1, 1,30, 94,9.
СКА: Микко Коскинен - 9-1, 1,63, 93,7%, Игорь Шестеркин - 3-0, 0,55, 98,5%.

Игра в большинстве:
«Металлург» Мг: 20 заброшенных шайб из 53 попыток (37,7%, 1-е место в плей-офф).
ЦСКА: 20 из 73 (27,4%).

Игра в меньшинстве:
«Металлург» Мг: 11 пропущенных шайб из 50 попыток соперника (78,0%).
СКА: 3 из 45 (93,3%).

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«Магнитка» лучше всех реализует большинство в этом плей-офф, но СКА занимает первое место по игре в меньшинстве.
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Визитные карточки финалистов:

«Металлург» Мг

Состав команды в последнем полуфинальном матче:

Защитники: Бирюков - Антипин, Ли - Будкин, Хабаров - Терещенко, Железков - Дронов.
Нападающие: Мозякин - Коварж - Зарипов, Осала - Сантала - Семин, Косов - Филиппи - Тимкин, Платонов - Калетник - Денис Казионов.

Главный тренер: Илья Воробьев.

СКА

Состав команды в последнем полуфинальном матче:

Защитники: Белов - Яковлев, Херсли - Хафизуллин, Зубарев - Зуб, Рукавишников - Рыков.
Нападающие: Кетов - Коскиранта - Ковальчук, Дадонов - Шипачев - Гусев, Плотников - Прохоркин - Широков, Барабанов - Тихонов - Дергачев

Главный тренер: Олег Знарок.

Как выступали команды в восьми предыдущих Кубках Гагарина:

«Металлург» Мг: 2008/09 - 1/2 финала, 2009/10 - 1/4 финала, 2010/11 - 1/2 финала, 2011/12 - 1/4 финала, 2012/13 - 1/8 финала, 2013/14 - выиграли Кубок, 2014/15 - 1/4 финала, 2015/16 - выиграли Кубок.

СКА: 2008/09 - 1/8 финала, 2009/10 - 1/8 финала, 2010/11 - 1/4 финала, 2011/12 - 1/2 финала, 2012/13 - 1/2 финала, 2013/14 - 1/4 финала, 2014/15 - выиграли Кубок, 2015/16 - 1/2 финала.

Все обладатели Кубка Гагарина

Наш прогноз: питерцы победят в серии со счетом 4-3.



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Теги: Кубок Гагарина, Металлург Мг, СКА



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