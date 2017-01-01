Кубок Гагарина 2017. Финал. «Металлург» Мг - СКА





«Металлург» Мг (1) - СКА (2)



Расписание финальных матчей: 8, 10, 12, 14, 16*, 18* и 20* апреля 2017 года.



* - если потребуется



---------------------

СКА стал обладателем Кубка Гагарина в 2015 году, переиграв в финале «Ак Барс» со счетом 4-1 в серии. «Магнитка» впервые завоевала почетный трофей в 2014 году («Лев», 4-3), а два года спустя повторила успех (ЦСКА, 4-3).

---------------------



Игры между собой в этом сезоне:



Первая очная встреча между командами состоялась 27 августа прошлого года в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 4:2. В составе армейцев отличились Александр Барабанов (дубль), Антон Белов и Евгений Дадонов, у гостей шайбы забили Ян Коварж и Сергей Мозякин. Ответная игра в Магнитогорске завершилась победой «Магнитки» в серии послематчевых буллитов - 5:4 (Сергей Мозякин-3, Крис Ли, Данис Зарипов - Евгений Дадонов-2, Павел Дацюк, Ярно Коскиранта).



Путь к финалу:

1/8 финала: «Металлург» Мг - «Куньлунь» - 4-1 в серии, СКА - «Витязь» - 4-0

1/4 финала: «Металлург» Мг - «Барыс» - 4-0, СКА - «Динамо» М - 4-1

1/2 финала: «Металлург» Мг - «Ак Барс» - 4-0, СКА - «Локомотив» - 4-0



Прогнозы

Букмекеры отдают предпочтение армейцам. На итоговую победу СКА коэффициент составляет 1,40, на выигрыш в серии «Магнитки» - 1,90.



Сделать ставку на матчи Кубка Гагарина в БК Леон (при регистрации введите бонус-код sport17)



Бомбардиры:

«Металлург» Мг: Ян Коварж - 23 очка (9 шайб и 14 передач), Данис Зарипов - 22 (15+7), Сергей Мозякин - 21 (6+15).

СКА: Никита Гусев - 14 (6+8), Евгений Дадонов - 14 (5+9), Вадим Шипачев - 14 (3+11).



Вратари:

«Металлург» Мг: Василий Кошечкин - 11 побед и 1 поражение, пропущенные шайбы в среднем за игру 1,88, процент отраженных бросков 94,4%, Илья Самсонов - 2-1, 1,30, 94,9.

СКА: Микко Коскинен - 9-1, 1,63, 93,7%, Игорь Шестеркин - 3-0, 0,55, 98,5%.



Игра в большинстве:

«Металлург» Мг: 20 заброшенных шайб из 53 попыток (37,7%, 1-е место в плей-офф).

ЦСКА: 20 из 73 (27,4%).



Игра в меньшинстве:

«Металлург» Мг: 11 пропущенных шайб из 50 попыток соперника (78,0%).

СКА: 3 из 45 (93,3%).



---------------------

«Магнитка» лучше всех реализует большинство в этом плей-офф, но СКА занимает первое место по игре в меньшинстве.

---------------------



Визитные карточки финалистов:



«Металлург» Мг



Состав команды в последнем полуфинальном матче:



Защитники: Бирюков - Антипин, Ли - Будкин, Хабаров - Терещенко, Железков - Дронов.

Нападающие: Мозякин - Коварж - Зарипов, Осала - Сантала - Семин, Косов - Филиппи - Тимкин, Платонов - Калетник - Денис Казионов.



Главный тренер: Илья Воробьев.



СКА



Состав команды в последнем полуфинальном матче:



Защитники: Белов - Яковлев, Херсли - Хафизуллин, Зубарев - Зуб, Рукавишников - Рыков.

Нападающие: Кетов - Коскиранта - Ковальчук, Дадонов - Шипачев - Гусев, Плотников - Прохоркин - Широков, Барабанов - Тихонов - Дергачев



Главный тренер: Олег Знарок.



Как выступали команды в восьми предыдущих Кубках Гагарина:



«Металлург» Мг: 2008/09 - 1/2 финала, 2009/10 - 1/4 финала, 2010/11 - 1/2 финала, 2011/12 - 1/4 финала, 2012/13 - 1/8 финала, 2013/14 - выиграли Кубок, 2014/15 - 1/4 финала, 2015/16 - выиграли Кубок.



СКА: 2008/09 - 1/8 финала, 2009/10 - 1/8 финала, 2010/11 - 1/4 финала, 2011/12 - 1/2 финала, 2012/13 - 1/2 финала, 2013/14 - 1/4 финала, 2014/15 - выиграли Кубок, 2015/16 - 1/2 финала.



Все обладатели Кубка Гагарина



Наш прогноз: питерцы победят в серии со счетом 4-3.