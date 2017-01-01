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Лига чемпионов УЕФА 2016/17. Финал. «Реал» - «Ювентус»




Лига чемпионов УЕФА 2016/17. Финал. Реал - Ювентус

3 июня в Кардиффе на стадионе «Миллениум» пройдет решающий матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2016/17. В матче, который определит сильнейшего на европейском континенте, сыграют мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».

Где посмотреть

Встреча будет показана в прямом эфире на спортивном телеканале «Матч ТВ».

Победы в Лиге чемпионов

«Реал» в 15-й раз вышел в финал главного еврокубка Европы. В 14-ти предыдущих мадридцы 11 раз становились победителями. «Ювентус» восемь участвовал в решающих матчах и два раза (1985, 1996) выиграл трофей.

Очные встречи в финале

«Ювентус» и «Реал» встречались в финале Лиги чемпионов-1997/98. Тогда «Реал» с минимальным счетом переиграл туринский клуб. Единственный мяч на 67-й минуте забил нападающий Предраг Миятович.

Путь к финалу

«Реал»: 2-е место в группе с дортмундской «Боруссией» (2:2, 2:2), «Легией» (5:1, 3:3) и «Спортингом» (2:1, 2:1), 1/8 финала - «Наполи» (3:1, 3:1), 1/4 финала - «Бавария» (2:1, 4:2), 1/2 финала - «Атлетико» (3:0, 1:2).

«Ювентус»: 1-е место в группе с «Севильей» (0:0, 3:1), «Лионом» (1:1, 1:0) и загребским «Динамо» (2:0, 4:0), 1/8 финала - «Порту» (2:0, 1:0), 1/4 финала - «Барселона» (3:0, 0:0), 1/2 финала - «Монако» (2:0, 2:1).

Составы команд

Больше всех матчей в нынешней Лиге чемпионов провели следующие футболисты «Ювентуса»: 11 матчей - Буффон, Куадрадо, Игуаин (5 голов), Дани Алвес (3 гола), Пьянич, 10 матчей - Дибала (4 гола), Сандру, Манджукич (2 гола), Барцальи, Бонуччи.

Лидеры «Реала» по количеству проведенных игр: 12 матчей - Бензема (5 голов), Криштиану Роналду (10 голов), 11 матчей - Навас, Кроос, 10 матчей - Карвахаль, Рамос, Марселу, Модрич, Серхио Васкес.


Интересные факты

- Уэльс впервые примет финал еврокубкового турнира. Ранее, в 2014 году, в Кардиффе состоялся матч за Суперкубок УЕФА, в котором «Реал» со счетом 2:0 переиграл «Севилью».

- Стадион «Миллениум» был открыт в 1999 году и способен вместить 75500 зрителей. Арена оснащена раздвижной крышей, способной открываться и закрываться за 20 минут.

- Нападающий мадридского клуба Криштиану Роналду имеет шанс стать первым игроком, который отличился в трех решающих матчах Лиги чемпионов. В 2008-м футболист отличился за «Манчестер Юнайтед», а в 2014 году поразил ворота «Атлетико» в форме «Реала».

- Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон дважды играл в финале Лиги чемпионов (2003, 2015), но ни разу не выигрывал этот почетный трофей.



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Главное | Вчера, 07:17
Теги: Лига чемпионов, Реал, Ювентус



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    Лига чемпионов УЕФА 2016/17. Финал. «Реал» - «Ювентус»

    Лига чемпионов УЕФА 2016/17. Финал. Реал - Ювентус

    В Кардиффе на стадионе «Миллениум» пройдет решающий матч Лиги чемпионов УЕФА. В матче, который определит сильнейшего на европейском континенте, сыграют мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».

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