Кубок конфедераций-2017 в России: цифры и факты









Кубок конфедераций 2017 - 8 участников, 16 матчей, 184 футболиста, 4 города, 4 стадиона, 36 судей, 68000 зрительских мест.



Впервые за всю историю проведения Кубка конфедераций, если не принимать в расчет Кубок короля Фахда, в соревновании не будет принимать участие сборная Бразилии. Таким образом, это будет первый турнир в истории, в котором не примет участие действующий обладатель Кубка.



В турнире примут участие три дебютанта. Впервые за трофей будут бороться страна-хозяйка, Россия, Португалия и Чили.



На Кубке Конфедераций будет использоваться мяч Krasava, который разработала компания adidas.



Вратарь хозяев КК-2017 Маринато Гильерме, имеющий рост 197 см, стал самым высоким игроком из заявленных на турнире. Еще один россиянин Александр Ерохин и Никлас Зюле из Германии имеют 195 см. Самый низкий - Коллинс Фаи, Представляющий Камерун. Его рост составляет всего 164 см.



Капитан сборной Мексики Рафаэль Маркес стал самым возрастным игроком. 13 февраля экс-игроку «Барселоны» исполнилось 38 лет. Под вторым номером в списке - 37-летний полузащитник сборной Австралии Тим Кэхилл. Самый юный игрок КК-2017 - 17-летний Дейн Ингэм из Новой Зеландии.



Самый опытный игрок Кубка конфедераций - форвард сборной Португалии Криштиану Роналду. Игрок провел за свою сборную 138 матчей.



Самый молодой тренер Кубка конфедераций - 36-летний наставник сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон. Самый возрастной - 65-летний рулевой сборной Камеруна Уго Броос.



Самый дорогой состав у сборной Португалии - 392 млн евро. Второе место занимает Германия, чьи игроки оцениваются в 338 млн евро. Далее расположились Чили (174 млн), Мексика (149 млн), Россия (95 млн), Камерун (35 млн), Австралия (34 млн) и Новая Зеландия (16 млн).



Победитель российского финала получит 4,1 млн евро. Те, кто ограничится тремя матчами группового этапа, получат по 1,7 млн евро. Общий призовой фонд турнира - 20 млн евро.



Букмекеры считают сборную Германии фаворитом турнира, на ее победу они дают коэффициент 3,15. Таким образом, ставка на немцев в 1000 рублей может принести 3150 рублей. Помимо Германии, примерно одинаковые шансы на успех у сборных Португалии (коэффициент 3,25) и Чили (3,55). Далее идут сборные Мексики (9,25), России (9,25), Камеруна (21,00), Австралии (37,00) и Новой Зеландии (360,00).



Четыре из 12-ти матчей группового этапа ( будут показаны на Первом канале, остальные восемь будет транслировать «Матч ТВ».



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