10 самых высокооплачиваемых российских хоккеистов НХЛ в сезоне 2017/2018









Список самых высокооплачиваемых российских хоккеистов, выступающих в Национальной хоккейной лиге, возглавляет форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, подписавшие новые соглашения со столичным клубом летом 2017 года, также попали в десятку россиян с самыми высокими зарплатами в сезоне 2017/2018.



Николай Кулемин, «Нью-Йорк Айлендерс»

5,25 млн долларов (средняя зарплата – 4,187 млн долларов)

Четырехлетний контракт Кулемина на общую сумму в 16,75 млн долларов завершится летом 2018 года.



Семен Варламов, «Колорадо Эвеланш»

5,75 млн долларов (средняя зарплата – 5,9 млн долларов)

Свой 5-летний контракт на общую сумму в 29,5 млн долларов Варламов заключил в январе 2014 года.



Артемий Панарин, «Коламбус Блю Джекетс»

6 млн долларов (средняя зарплата – 6 млн долларов)

Лучший новичок НХЛ-2016 в декабре того же года заключил с «Чикаго» двухлетний контракт на 12 млн долларов.



Дмитрий Орлов, «Вашингтон Кэпиталз»

6,5 млн долларов (средняя зарплата – 5,1 млн долларов)

В последний день июня 2017 года «Вашингтон» объявил о продлении контракта с защитником. За шесть лет в столице США Орлов должен заработать 30,6 млн долларов.



Сергей Бобровский, «Коламбус Блю Джекетс»

6,5 млн долларов (средняя зарплата – 7,425 млн долларов)

Четырехлетний контракт действующего обладателя «Везина трофи» на общую сумму в 29,7 млн долларов завершится летом 2019 года.



Владимир Тарасенко, «Сент-Луис Блюз»

7 млн долларов (средняя зарплата – 7,5 млн долларов)

Действующее 8-летнее соглашение лидер «Блюз» подписал летом 2015 года. Общая сумма контракта составила 60 млн долларов.



Александр Радулов, «Даллас Старз»

8 млн долларов (средняя зарплата – 6,25 млн долларов)

В первом сезоне после возвращения в НХЛ Радулов получал в «Монреале» 5,75 млн долларов. «Звезды» предложили 31-летнему игроку 5-летний контракт на общую сумму в 31,25 млн. долларов.



Евгений Малкин, «Питтсбург Пингвинз»

9,5 млн долларов (средняя зарплата – 9,5 млн долларов)

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли станет неограниченно свободным агентом летом 2022 года. Всего за 8 лет действующего контракта хоккеист заработает 76 млн долларов.



Евгений Кузнецов, «Вашингтон Кэпиталз»

10 млн долларов (средняя зарплата – 7,8 млн долларов)

«Вашингтон» объявил о подписании 8-летнего контракта на общую сумму в 62,4 млн долларов с 25-летним хоккеистом в первых числах июля нынешнего года.



Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз»

10 млн долларов (средняя зарплата – 9,538 млн долларов)

13-летний контракт самого высокооплачиваемого российского хоккеиста будет действовать еще четыре сезона и завершится в 2022 году. В общей сложности Овечкин заработает за это время 124 млн долларов.





















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