Кубок Гагарина 2018. Финал. «Ак Барс» - ЦСКА









В финале 10-го юбилейного розыгрыша Кубка Гагарина встретятся казанский «Ак Барс» и московский ЦСКА.



«Ак Барс» (1) - ЦСКА (2)



Расписание финальных матчей: 14, 16, 18, 20, 22*, 24*, 26* апреля 2018 года.



* - если потребуется



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«Ак Барс» дважды становился обладателем Кубка Гагарина - в 2009 и 2010 годах. Три года назад казанцы играли в финале со СКА и уступили в серии со счетом 1-4. ЦСКА два года назад вышел в финал плей-офф, но в итоге проиграл серию «Магнитке» (3-4).



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Результаты матчей финалистов в нынешнем сезоне



Встреча в Москве 17 ноября завершилась победой хозяев со счетом 3:0. В составе армейцев отличились Никита Нестеров, Андрей Кузьменко и Кирилл Петров. Ответная встреча в Казани завершилась со счетом 6:4 в пользу подопечных Зинэтулы Билялетдинова (Антон Ландер, Владимир Ткачев, Александр Бурмистров, Иржи Секач, Андрей Марков, Станислав Галиев - Максим Шалунов-2, Сергей Шумаков, Грег Скотт).



Путь к финалу



1/8 финала: «Ак Барс» - «Амур» - 4-1 в серии, ЦСКА - «Спартак» - 4-0

1/4 финала: «Ак Барс» - «Металлург» Мг - 4-1, ЦСКА - «Йокерит» - 4-2

1/2 финала: «Ак Барс» - «Трактор» - 4-0, ЦСКА - СКА - 4-2



Прогнозы

Букмекеры считают фаворитом московский клуб. На итоговую победу ЦСКА коэффициент составляет 1,40, на итоговый выигрыш в серии «Ак Барса» - 2,95.



Бомбардиры

«Ак Барс»: Джастин Азеведо - 21 очко (7 шайб и 14 передач), Станислав Галиев - 12 (7+5), Иржи Секач - 12 (4+8).

ЦСКА: Михаил Григоренко - 12 (9+3), Кирилл Капризов - 10 (2+8), Александр Попов - 9 (2+7).



Вратари

«Ак Барс»: Эмиль Гарипов - 12 побед и 2 поражения, пропущенные шайбы в среднем за игру 1,70, процент отраженных бросков 93,6%.

ЦСКА: Илья Сорокин - 9-4, 1,45, 93,4%, Ларс Юханссон - 3-0, 0,30, 98,9%.



Большинство

«Ак Барс»: 11 заброшенных шайб из 56 попыток (19,6%, 6-е место в плей-офф).

ЦСКА: 5 из 56 (8,9%, 12-е место в плей-офф).



Меньшинство

«Ак Барс»: 7 пропущенных шайб из 47 попыток соперника (85,1%, 6-е место в плей-офф).

ЦСКА: 5 из 56 (91,1%, 4-е место в плей-офф).



Составы команд



«Ак Барс»



Состав «Ак Барса» в четвертом матче с «Трактором»:



Защитники: Марков - Яруллин, Батыршин - Лямкин, Охтамаа - Токранов, Сидоров.

Нападающие: Клинкхаммер - Ландер - Азеведо, Зарипов - Ткачев - Галиев, Лукоянов - Бурмистров - Потапов, Глухов - Свитов - Глинкин.



Главный тренер: Зинэтула Билялетдинов.



ЦСКА



Состав ЦСКА в шестом матче со СКА:



Защитники: Киселевич - Ожиганов, Марченко - Нестеров, Пашнин - Науменков, Сергеев.

Нападающие: Андронов - Шумаков - Шалунов, Григоренко - Попов - Ничушкин, Карнаухов - Жарков - Скотт, Попугаев - Петров - Светлаков, Кузьменко.



Главный тренер: Игорь Никитин.



Как выступали команды в девяти предыдущих Кубках Гагарина



«Ак Барс»: 2009 - выиграли Кубок, 2010 - выиграли Кубок, 2011 - 1/4 финала, 2012 - 1/4 финала, 2013 - 1/2 финала, 2014 - 1/8 финала, 2015 - финал, 2016 - 1/8 финала, 2017 - 1/2 финала.



ЦСКА: 2009 - 1/4 финала, 2010 - 1/8 финала, 2011 - в плей-офф не играли, 2012 - 1/8 финала, 2013 - 1/4 финала, 2014 - 1/8 финала, 2015 - 1/2 финала, 2016 - финал, 2017 - 1/4 финала.



Все обладатели Кубка Гагарина



Наш прогноз: армейцы победят в серии со счетом 4-2.



















Рубрика: Главное | 9.04.2018









Кубок Гагарина 2018. Финал. «Ак Барс» - ЦСКА



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