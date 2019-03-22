Зарплаты хоккеистов КХЛ в сезоне 2018/2019

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин возглавляет список самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2018/2019. Зарплата 37-летнего ветерана составляет 180 миллионов рублей. По мнению издания «Спорт-Экспресс», Мозякин мог прибавить к своей зарплате еще около 60 миллионов в виде бонусов.
Второе место в списке игроков с самой высокой зарплатой занимает форвард питерского СКА Павел Дацюк, на третьей строчке еще один игрок «Магнитки» Николай Кулемин.
Самые высокоплачиваемые хоккеисты КХЛ в сезоне 2018/2019
1. Сергей Мозякин («Металлург») – 180 миллионов
2. Павел Дацюк (СКА) – 170 млн
3. Николай Кулемин («Металлург») – 165 млн
4. Найджел Доус («Автомобилист») – 150 млн
5. Андрей Марков («Ак Барс») – 150 млн
6. Линус Умарк («Салават Юлаев») – 150 млн
7. Антон Ландер («Ак Барс») – 140 млн
8. Данис Зарипов («Ак Барс») – 130 млн
9. Виктор Антипин («Металлург») – 125 млн
10. Алексей Марченко (ЦСКА) – 125 млн
11. Максим Шалунов (ЦСКА) – 120 млн
12. Вадим Шипачев («Динамо» Москва) – 120 млн
13. Василий Кошечкин («Металлург») – 110 млн
14. Джастин Азеведо («Ак Барс») – 100 млн
15. Антон Бурдасов («Салават Юлаев») – 100 млн
16. Дмитрий Кагарлицкий («Динамо» Москва) – 100 млн
17. Михаил Григоренко (ЦСКА) – 90 млн
18. Никита Нестеров (ЦСКА) – 90 млн
19. Мэт Робинсон (ЦСКА) – 90 млн
20. Илья Сорокин (ЦСКА) – 90 млн
21. Антон Слепышев (ЦСКА) – 90 млн
22. Коди Фрэнсон («Авангард») – 90 млн
23. Янник Хансен (ЦСКА) – 90 млн
24. Карри Рамо («Авангард») – 85 млн
25. Никита Гусев (СКА) – 80 млн
26. Алексей Емелин («Авангард») – 80 млн
27. Брэндон Козун («Локомотив») – 80 млн
28. Петри Контиола («Локомотив») – 80 млн
29. Кирилл Петров («Авангард») – 80 млн
30. Дэн Секстон («Автомобилист») – 80 млн
31. Сергей Широков («Авангард») – 80 млн