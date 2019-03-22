Зарплаты хоккеистов КХЛ в сезоне 2018/2019









Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин возглавляет список самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2018/2019. Зарплата 37-летнего ветерана составляет 180 миллионов рублей. По мнению издания «Спорт-Экспресс», Мозякин мог прибавить к своей зарплате еще около 60 миллионов в виде бонусов.



Второе место в списке игроков с самой высокой зарплатой занимает форвард питерского СКА Павел Дацюк, на третьей строчке еще один игрок «Магнитки» Николай Кулемин.



Самые высокоплачиваемые хоккеисты КХЛ в сезоне 2018/2019



1. Сергей Мозякин («Металлург») – 180 миллионов

2. Павел Дацюк (СКА) – 170 млн

3. Николай Кулемин («Металлург») – 165 млн

4. Найджел Доус («Автомобилист») – 150 млн

5. Андрей Марков («Ак Барс») – 150 млн

6. Линус Умарк («Салават Юлаев») – 150 млн

7. Антон Ландер («Ак Барс») – 140 млн

8. Данис Зарипов («Ак Барс») – 130 млн

9. Виктор Антипин («Металлург») – 125 млн

10. Алексей Марченко (ЦСКА) – 125 млн

11. Максим Шалунов (ЦСКА) – 120 млн

12. Вадим Шипачев («Динамо» Москва) – 120 млн

13. Василий Кошечкин («Металлург») – 110 млн

14. Джастин Азеведо («Ак Барс») – 100 млн

15. Антон Бурдасов («Салават Юлаев») – 100 млн

16. Дмитрий Кагарлицкий («Динамо» Москва) – 100 млн

17. Михаил Григоренко (ЦСКА) – 90 млн

18. Никита Нестеров (ЦСКА) – 90 млн

19. Мэт Робинсон (ЦСКА) – 90 млн

20. Илья Сорокин (ЦСКА) – 90 млн

21. Антон Слепышев (ЦСКА) – 90 млн

22. Коди Фрэнсон («Авангард») – 90 млн

23. Янник Хансен (ЦСКА) – 90 млн

24. Карри Рамо («Авангард») – 85 млн

25. Никита Гусев (СКА) – 80 млн

26. Алексей Емелин («Авангард») – 80 млн

27. Брэндон Козун («Локомотив») – 80 млн

28. Петри Контиола («Локомотив») – 80 млн

29. Кирилл Петров («Авангард») – 80 млн

30. Дэн Секстон («Автомобилист») – 80 млн

31. Сергей Широков («Авангард») – 80 млн



















Рубрика: Главное | 22.03.2019









Зарплаты хоккеистов КХЛ в сезоне 2018/2019



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