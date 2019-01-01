Рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ









Форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин возглавляет список самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2019/2020. Зарплата 38-летнего ветерана составляет 180 миллионов рублей. Всего в список самых дорогих, составленный изданием «Спорт-Экспресс», вошли 54 хоккеиста.



Вторую строчку занимает нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус с зарплатой 150 миллионов, на третьем месте расположился Данис Зарипов из «Ак Барса» (130 млн).



Стоит отметить, что трем самым высокооплачиваемым игрокам КХЛ в сумме 110 лет и получают они в общей сложности 460 миллионов рублей. Или 7 миллионов 200 тысяч долларов. Впечатляет, учитывая то, что ни один из них не смог бы пробиться в нынешнем состоянии в состав любой команды НХЛ.



Контракты лидеров рейтинга заканчиваются весной 2020 года, так что эпоха сверхдорогих игроков в лиге может закончится. Впрочем, они уже и так существенно упали. Год назад Павел Дацюк получил от СКА 170 миллионов, а занимавший раньше в рейтинге третье место нападающий «Магнитки» Николай Кулемин (165 млн) выпал из первой десятки списка.



На четвертом месте в списке стоит еще один представитель «Магнитки» Виктор Антипин, получающий по контракту 125 миллионов. По 120 миллионов заработают Линус Умарк («Салават Юлаев»), Максим Шалунов (ЦСКА) и Вадим Шипачев («Динамо» Москва).



В ЦСКА сразу четыре игрока получают 100 миллионов рублей и выше. Кроме Шалунова в квартет самых богатых армейцев вошли Михаил Григоренко (110 млн), Богдан Киселевич (100 млн) и Иржи Секач (100 млн). Всего в рейтинге - 13 хоккеистов ЦСКА.



100 миллионов также заработают в нынешнем сезоне Джастин Азеведо («Ак Барс») и Павел Дацюк («Автомобилист»).



В топ-25 кроме упомянутых выше хоккеистов вошли Николай Кулемин («Металлург», 95 млн), Андрей Локтионов («Металлург», 95 млн), Егор Яковлев («Металлург», 95 млн), Свен Андригетто («Авангард», 90 млн), Алексей Емелин («Авангард», 90 млн), Коди Фрэнсон («Авангард», 90 млн), Якуб Коварж («Автомобилист», 90 млн), Никита Нестеров (ЦСКА, 90 млн), Антон Слепышев, Никита Нестеров (ЦСКА, 90 млн), Илья Сорокин (ЦСКА, 90 млн), Никита Нестеров (ЦСКА, 90 млн), Сергей Калинин (ЦСКА, 85 млн), Мэт Робинсон (ЦСКА, 85 млн) и Антон Ландер («Локомотив», 85 млн).



В первой половине рейтинга зарплат нет ни одного игрока СКА. Самый дорогой - нападающий Сергей Плотников (75 млн) - делит 30-е место. Остальные 9 представителей питерской команды (Александр Барабанов, Дмитрий Кагарлицкий, Йоонас Кемппайнен, Евгений Кетов, Владимир Ткачев, Василий Токранов, Динар Хафизуллин, Магнус Хелльберг, Наиль Якупов) получат по 70 миллионов рублей.



















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Рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ



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