Рейтинг зарплат российских хоккеистов НХЛ

Список самых высокооплачиваемых российских хоккеистов, выступающих в Национальной хоккейной лиге, возглавляет форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Летом 2019 года россиянин заключил с клубом контракт на 81,5 млн долларов и в сезоне 2019/20 получит по договору с «Рейнджерс» 14 миллионов.
Больше Панарина в этом сезоне заработают нападающие Митчелл Марнер ($16 млн), Остон Мэттьюс ($15,9 млн), Джон Таварес (все - «Торонто», $15,9 млн), голкипер Кэри Прайс («Монреаль», $15 млн) и защитник Эрик Карлссон («Сан-Хосе», 14,5 млн).
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Второе место среди россиян с самой высокой зарплатой занимает обладатель «Харт Трофи» прошлого сезона Никита Кучеров. Летом 2018 года хоккеист подписал с «Тампой» 8-летний контракт на 86 млн долларов и в этом сезоне заработает $12 млн.
Бывший одноклубник Панарина по «Коламбусу» Сергей Бобровский 1 июля подписал 7-летнее соглашение с «Флоридой». В сезоне 2019/20 голкипер заработает 11,5 миллиона долларов, а всего за 7 лет клуб выплатит хоккеисту $70 млн.
Лидер «Вашингтона» Александр Овечкин заработает в этом сезоне 10 миллионов долларов. 13-летний контракт самого результативного российского хоккеиста в НХЛ будет действовать еще три сезона и завершится в 2022 году. В общей сложности Овечкин заработает за это время 124 млн долларов.
Замыкает пятерку самых высокооплачиваемых правый крайний «Сет-Луиса» Владимир Тарасенко ($9,5 млн). Действующее 8-летнее соглашение форвард «Блюз» подписал летом 2015 года. Общая сумма контракта составила 60 млн долларов.
6. Евгений Малкин, «Питтсбург Пингвинз»
9,5 млн долларов (средняя зарплата – 9,5 млн долларов)
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли станет неограниченно свободным агентом летом 2022 года. Всего за 8 лет действующего контракта хоккеист заработает 76 млн долларов.
7. Евгений Кузнецов, «Вашингтон Кэпиталз»
8,4 млн долларов (средняя зарплата – 7,8 млн долларов)
«Вашингтон» объявил о подписании 8-летнего контракта на общую сумму в 62,4 млн долларов с хоккеистом в первых числах июля 2017 года.
8. Иван Проворов, «Филадельфия»
6,75 млн долларов (средняя зарплата – 6,75 млн долларов)
Свой 6-летний контракт на общую сумму в 40,5 млн долларов Проворов заключил 12 сентября 2019 года.
9. Александр Радулов, «Даллас Старз»
6,6 млн долларов (средняя зарплата – 6,2 млн долларов)
В первом сезоне после возвращения в НХЛ Радулов получал в «Монреале» 5,75 млн долларов. «Звезды» в 2017 году предложили игроку 5-летний контракт на общую сумму в 31,25 млн долларов.
10. Дмитрий Орлов, «Вашингтон Кэпиталз»
6,5 млн долларов (средняя зарплата – 5,1 млн долларов)
В последний день июня 2017 года «Вашингтон» объявил о продлении контракта с защитником. За шесть лет в столице США Орлов должен заработать 30,6 млн долларов.