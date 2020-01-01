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Открытый чемпионат Австралии по теннису - Australian Open 2020




Открытый чемпионат Австралии по теннису 2020

108-й открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open) пройдет с 20 января по 2 февраля 2020 года в Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн Парк».

Australian Open входит в число четырех самых престижных ежегодных теннисных турниров. Помимо открытого чемпионата Австралии к турнирам «Большого шлема» относятся: «Уимблдон», «Ролан Гаррос» и открытый чемпионат США (US Open).

В прошлом году Новак Джокович стал лучшим в мужском одиночном разряде, в седьмой раз став победителем турнира в Мельбурне. В решающем матче Джокович одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем. Победительницей среди женщин стала Наоми Осака. Японка в трех партиях финального матча обыграла представительницу Чехии Петру Квитову. Представители Франции Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю стали победителями в мужском парном разряде, среди женщин лучшими стали австралийка Саманта Стосур и китаянка Чжан Шуай. Чешская теннисистка Барбора Крейчикова и американец Раджив Рам стали победителями первого в году турнира «Большого шлема» в смешанном разряде.

Лучшая из россиянок Мария Шарапова уступила в четвертом круге австралийке Эшли Барти. Лучший результат на Australian Open 2019 среди мужчин показал Даниил Медведев, уступивший в четвертьфинале будущему победителю турнира Новаку Джоковичу.

Призовой фонд Australian Open 2020


Организаторы Australian Open увеличили призовой фонд турнира на 13,6 процента по сравнению с прошлым годом. На этот раз общая сумма выплат составит 49,76 миллиона американских долларов (71 миллион австралийских). Победители среди одиночников получат по 2,9 миллиона долларов, финалисты - 1,4 миллиона. Гонорар победителей в парном разряде составит 532 тысячи, в смешанном парном - 133 тысячи.

Как сообщают организаторы, с 2007 года призовой фонд турнира вырос более чем втрое. 13 лет назад он составлял всего 20 млн австралийских долларов.

Турнир в Австралии вызывает повышенный интерес у болельщиков и любителей ставок на спорт. На сайте legalbet.ru представлен подробный обзор легальных букмекерских контор.

Российские теннисисты на турнире


В число сеяных на Australian Open попали 4 российских теннисиста. В мужском турнире первая ракетка России Даниил Медведев получил 5-й номер посева. В число 32-х фаворитов вошли также Карен Хачанов (16)и Андрей Рублев (21). В число 32-х сеяных участников в женской части турнира пола единственная россиянка - Анастасия Павлюченкова (29).












Открытый чемпионат Австралии по теннису - Australian Open 2020

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108-й открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open) пройдет с 20 января по 2 февраля 2020 года в Мельбурне.

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