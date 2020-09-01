Шведские стенки: модели и комплектация





Одним из показателей здоровья является физическая активность. Наиболее популярным тренажером для дома, который поможет ее поддерживать является спортивная шведская стенка, всесторонне развивающая мускулатуру как взрослого, так и ребенка.



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Преимущества шведских стенок



Тренажер является отличным вариантом размещения универсального и компактного спортивного зала в доме и обладает следующими преимуществами:



- Универсальность. Широкий выбор моделей с различной комплектацией позволяет расширить функциональность от простого турника до разностороннего и полноценного тренажера;

- Долговечность. По сравнению с уличным оборудованием, домашняя шведская стенка не подвержена воздействию непогоды и не сопряжена чрезмерными нагрузками, пользоваться ею возможно десятилетиями;

- Доступность. По сравнению с дворовыми турниками и платным спортзалом, использовать тренажер дома возможно в любое время года без ограничений по времени;

- Полезность. Обычное лазанье укрепляет мышцы, закрепляет выносливость, повышает иммунитет и формирует осанку;

- Подходит для всех. Использование тренажера возможно людьми разного роста, возраста и степени натренированности;

- Широкий выбор. Модели самой разной модификации из дерева и металла доступны в интернет-магазинах по доступным ценам.









Разновидности домашних шведских стенок



Приспособления различаются по форме и способу монтажа.



Форма



- I-образная - классический вариант тренажера из 2 стоек с перекладинами;

- Г-подобная - в верхней части изделия комплектуется турник;

- Т-форма - по обеим сторонам лестницы располагаются рукоходы, дополненные снаряжением для выполнения различных упражнений;

- П-форма - спортивный комплекс со шведской стенкой, дополнительно укомплектованный различными тренажерами. За счет этого подходит для упражнений на различные группы мышц;

- Уголок - высокая функциональность, возможно приобретение готового варианта на угол либо комбинация из других моделей.



Способ монтажа



- Автономная. Конструкция, отдельно установленная к стене или прикрепленная к потолку и полу;

- Спортивный комплекс. Крепится к двухъярусной детской кровати.



Комплектация



Многофункциональные шведские стенки от производителя комплектуются следующими элементами:



- Гладиаторская сетка. В определенных моделях заменяет либо, дополняет классическую лестницу;

- Турник. Позволяет выполнять подтягивания и иные упражнения на весу. Может быть стационарным либо перевешиваемым;

- Трапеция. Подвешенная на закрепленных тросах перекладина;

- Гимнастические кольца. На них можно делать подтягивания, перевороты и иные упражнения;

- Рукоход. Приспособление, развивающее цепкость и тренирующее хват;

- Канат. Трос для лазанья, в основном на моделях для детей;

- Скамья для пресса. Наклонная доска, позволяющая выполнять упражнения для прокачки брюшных мышц;

- Качели. Поставляются как дополнение в детских моделях шведской стенки.



Шведская стенка отлично укрепляет здоровье, и преобразует уголок дома в полноценный и многофункциональный спортивный зал.