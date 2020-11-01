Для чего полезен витамин Д?





Как известно, витамины объединяют такие общие свойства, как:



- ограниченный биосинтез в организме человека;

- регуляция метаболических и физиологических процессов;

- участие в углеводном, липидном, белковом и других видах обменов в составе ферментных систем;

- маленькая суточная потребность, которая может быть выражена в миллиграммах, микрограммах, а также в международных единицах действия;

- их дефицит(гиповитаминоз) или отсутствие(авитаминоз) приводят к развитию специфических заболеваний;



Витамины не имеют единого принципа, который лежал бы в основе их современной классификации. Поэтому та предусматривает их физико-химические свойства(растворимость), буквенное обозначение, химическую природу и оказываемый биологический эффект.



Витамин D – жирорастворимый, имеет биологически активную форму 1,25-дигидроксикальциферол, откуда и происходит его химическое название «кальциферол».



Он объединяет в себе несколько веществ-стеринов. Как правило, имеется 7 форм витамина D. Наиболее активные из них: эргокальциферол(D2), холекальциферол(D3). В организме функционирует не сам витамин, а его метаболиты. При его гипо-, авитаминозе у детей развивается специфическое заболевание - это рахит, для которого характерно:



- нарушение процессов остеогенеза( нарушение сроков прорезывания зубов, адентия);

- остеомаляция костей и деформация костей черепа и конечностей – Х-образные ноги;

- гипотония мышц(нарушение моторных навыков);

- нарушение работы нервной системы;



К такому заболеванию могут привести следующие причины:



- недоношенность ребенка;

- длительный период грудного вскармливания;

- искусственное вскармливание;

- недостаточный уровень естественного ультрафиолетового облучения.



У взрослых же, при дефиците этого витамина, наблюдается остеопороз, так как из костной ткани начинают вымываться соли кальция. Но это только вершина айсберга. Рекомендуем прочесть, что пишут врачи о том, для чего нужен витамин Д3 мужчинам. К такому заболеванию приводят:



- низкий уровень естественной инсоляции;

- сидячий образ жизни;

- нарушение секреции желчи;

- старческий возраст;

- хроническая печеночная недостаточность;



Если же, в организм поступают чрезмерные дозы витамина Д, это может привести к гипервитаминозу, при котором наблюдаются:



- патологический деминерализации костей;

- переломы;

- судороги;



Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы касаемо биологической роли витамина в организме:



- фиксирует кальций в костной ткани;

- поддерживает нормального уровня кальция в крови;

- нормализует минерализацию костной ткани;

- повышает проницаемость эпителия кишечника для кальция и фосфатов;



Однако, это устаревшие данные! На сегодня известно, что без витамина Д не может работать эффективно иммунная система. А это не только защита от различных инфекций, это еще и профилактика до 75% случаев онкологии. Об этом подробно написано практикующими врачами в данной статье.



Чтобы поддерживать нормальный уровень витамина D в организме (суточная потребность -12-25 микрограмм), следует употреблять в пищу следующие продукты:



- животного происхождения : сливочное масло, желток яиц, жиры, печень( в том числе печень океанических рыб), рыбий жир.

- растительного происхождения: растительные масла, дрожжи.



Источник: H-doctor.club (Клуб сторонников холистической медецины)

























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