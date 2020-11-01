Для чего полезен витамин Д?

Как известно, витамины объединяют такие общие свойства, как:
- ограниченный биосинтез в организме человека;
- регуляция метаболических и физиологических процессов;
- участие в углеводном, липидном, белковом и других видах обменов в составе ферментных систем;
- маленькая суточная потребность, которая может быть выражена в миллиграммах, микрограммах, а также в международных единицах действия;
- их дефицит(гиповитаминоз) или отсутствие(авитаминоз) приводят к развитию специфических заболеваний;
Витамины не имеют единого принципа, который лежал бы в основе их современной классификации. Поэтому та предусматривает их физико-химические свойства(растворимость), буквенное обозначение, химическую природу и оказываемый биологический эффект.
Витамин D – жирорастворимый, имеет биологически активную форму 1,25-дигидроксикальциферол, откуда и происходит его химическое название «кальциферол».
Он объединяет в себе несколько веществ-стеринов. Как правило, имеется 7 форм витамина D. Наиболее активные из них: эргокальциферол(D2), холекальциферол(D3). В организме функционирует не сам витамин, а его метаболиты. При его гипо-, авитаминозе у детей развивается специфическое заболевание - это рахит, для которого характерно:
- нарушение процессов остеогенеза( нарушение сроков прорезывания зубов, адентия);
- остеомаляция костей и деформация костей черепа и конечностей – Х-образные ноги;
- гипотония мышц(нарушение моторных навыков);
- нарушение работы нервной системы;
К такому заболеванию могут привести следующие причины:
- недоношенность ребенка;
- длительный период грудного вскармливания;
- искусственное вскармливание;
- недостаточный уровень естественного ультрафиолетового облучения.
У взрослых же, при дефиците этого витамина, наблюдается остеопороз, так как из костной ткани начинают вымываться соли кальция. Но это только вершина айсберга. Рекомендуем прочесть, что пишут врачи о том, для чего нужен витамин Д3 мужчинам. К такому заболеванию приводят:
- низкий уровень естественной инсоляции;
- сидячий образ жизни;
- нарушение секреции желчи;
- старческий возраст;
- хроническая печеночная недостаточность;
Если же, в организм поступают чрезмерные дозы витамина Д, это может привести к гипервитаминозу, при котором наблюдаются:
- патологический деминерализации костей;
- переломы;
- судороги;
Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы касаемо биологической роли витамина в организме:
- фиксирует кальций в костной ткани;
- поддерживает нормального уровня кальция в крови;
- нормализует минерализацию костной ткани;
- повышает проницаемость эпителия кишечника для кальция и фосфатов;
Однако, это устаревшие данные! На сегодня известно, что без витамина Д не может работать эффективно иммунная система. А это не только защита от различных инфекций, это еще и профилактика до 75% случаев онкологии. Об этом подробно написано практикующими врачами в данной статье.
Чтобы поддерживать нормальный уровень витамина D в организме (суточная потребность -12-25 микрограмм), следует употреблять в пищу следующие продукты:
- животного происхождения : сливочное масло, желток яиц, жиры, печень( в том числе печень океанических рыб), рыбий жир.
- растительного происхождения: растительные масла, дрожжи.
Источник: H-doctor.club (Клуб сторонников холистической медецины)