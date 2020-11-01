10 лучших российских бомбардиров в истории НХЛ





Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче против «Ванкувер Кэнакс», который состоялся 6 февраля 2019 года и завершился победой «Кэпиталз» со счетом 3:2, сделал результативную передачу и набрал 1180-е очко. В этот день форвард «Кэпиталз» побил рекорд Сергея Федорова и вышел на чистое первое место по очкам за карьеру среди российских хоккеистов в Национальной хоккейной лиге.



По итогам сезоне 2019/2020 в активе Овечкина 1278 очков (706 шайб и 572 результативные передачи) после 1152 матчей. Капитан столичной команды уже на 99 очков оторвался от Федорова и на 202 очка опережает лучшего из действующих хоккеистов Евгения Малкина.





Овечкин - Федоров - Семин



Второе место в рейтинге занимает Сергей Федоров, набравший за карьеру за океаном 1179 (483+696) очков в 1248 матчах. Свое последнее очко в «регулярке» НХЛ Федоров набрал 11 апреля 2009 года. Нападающий в тот вечер отдал результативный пас, завершившийся голом Александра Семина. Рядом с ним на льду был и 24-летний Александр Овечкин.



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На третьей строчке расположился еще один действующий хоккеист - Евгений Малкин из «Питтсбурга», который набрал за 14 сезонов в НХЛ 1076 (416+660) результативных баллов. Малкин и Овечкин - единственные среди россиян в десятке лучших по набранным очкам, которые становились лучшими бомбардирами по итогам регулярного чемпионата. Овечкин получил «Арт Росс Трофи» по итогам сезона 2007/2008, а Малкин становился победителем в сезонах 2008/2009 и 2011/2012.



Четвертое место в списке самых результативных россиян занимает Александр Могильный, в активе которого 1032 (473+559) очка. Пятерку лучших российских бомбардиров замыкает Алексей Ковалев - 1029 (430+599) очков.





Волшебник из России



Павел Дацюк, который в 42 года не повесил коньки на гвоздь и продолжающий успешно выступать в КХЛ за «Автомобилист» из Екатеринбурга, набрал за 15 лет в форме «Детройта» 918 (314+604) очков. 37-летний Илья Ковальчук, который в 2013 году возвратился в Россию, но с 2018 года вновь выступающий за океаном, набрал в общей сложности в составе клубов НХЛ 876 (443+433) очков.



На восьмом месте расположился Вячеслав Козлов, который в составе «Детройта», «Баффало» и «Атланты» набрал 853 (356+497) очка.



Единственный защитник в десятке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ - Сергей Гончар, в активе которого 811 (220+591) очков. И замыкает список самых результативных россиян Алексей Яшин, записавший на свой счет во время заокеанской карьеры 781 (337+444) очко.