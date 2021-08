Открытый чемпионат США по теннису - US Open 2021





141-й открытый чемпионат США по теннису (US Open) пройдет с 30 августа по 12 сентября 2021 года в Нью-Йорке на кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг.



US Open входит в квартет наиболее престижных теннисных турниров. Помимо открытого чемпионата США к турнирам «Большого шлема» относятся: «Уимблдон», «Ролан Гаррос» и открытый чемпионат Австралии (Australian Open).



Год назад Доминик Тим показал лучший результат в мужском одиночном разряде. В решающем поединке австрийский теннисист переиграл в пяти сетах представителя Германии Александра Зверева. Тим стал первым австрийцем, выигравшим открытый чемпионат США и вторым теннисистом из Австрии, кому покорился один из четырех турниров «Большого шлема».



Лучшей в женском одиночном разряде стала Наоми Осака. Японка в трех партиях финального матча обыграла представительницу Белоруссии Викторию Азаренко. Представители Хорватии и Бразилии Мате Павич и Бруно Соарес стали победителями в мужском парном разряде, среди женщин лучшими стали немка Лаура Зигемунд и россиянка Вера Звонарева.



Лучшая из россиянок Екатерина Александрова уступила во втором круге американке Кэти Макнейли. Лучший результат на US Open-2020 среди мужчин показал Даниил Медведев, уступивший в полуфинале будущему победителю турнира Доминику Тиму.



Призовой фонд US Open 2021

Призовой фонд нынешнего турнира пока не известен. Для сравнения приведем суммы выплат, которые организаторы турнира в Нью-Йорке выплатили год назад. Общий призовой фонд составил тогда 53,4 миллиона долларов. Победители среди одиночников получили по 3 миллиона долларов, финалисты - по 1,5 миллиона. Гонорар победителей в парном разряде составил 400 тысяч.



Как отмечали организаторы, в 2020 году призовой фонд турнира из-за пандемии коронавируса пришлось сократить с 57 до 53,4 миллиона долларов.



Российские теннисисты на турнире

В число сеяных на US Open-2021 должны попасть Даниил Медведев (второй в текущем рейтинге АТР), Андрей Рублев (7-я ракетка), Аслан Карацев (24-я ракетка) и Карен Хачанов (25-я ракетка).



В число сеяных участников в женской части турнира смогут отобраться Анастасия Павлюченкова (18-я ракетка), Дарья Касаткина (31-я ракетка), Вероника Кудерметова (32-я ракетка) и Екатерина Александрова (34-я ракетка).

























