



С 14 августа по 5 сентября 2021 года пройдет 76-я по счету традиционная многодневная велогонка «Вуэльта».



Гонка стартовала в бывшей столице Кастилии Бургосе, который расположен на севере Испании. За всю историю гонка проходила в Бургосе 32 раза, но в этом году здесь впервые будет дан торжественный старт многодневки.



Напомним, год назад гонка стартовала в Ируне - городе на севере Испании, в Стране Басков.



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Расписание «Вуэльты-2021»



Гонка стартует 14 августа в Бургосе и завершится 5 сентября 2021 года в Сантьяго-де-Компостела. Общая протяженность двадцать одного этапа «Вуэльты-2021» составит 3336 км. Всего в этом году гонщикам предстоит преодолеть 8 горных, 6 равнинных и 5 холмистых этапов, а также две гонки с раздельным стартом. Организаторы предусмотрели два дня отдыха - 23 и 30 августа.





Российские участники «Вуэльты-2021»



Всего в престижной велогонке примут участие 23 команды. Из 184 участников «Вуэльты-2021» двое представляют Россию. Павел Сиваков заявлен за британскую INEOS Grenadiers. Компанию Сивакову составили два представител Великобритании (Томас Пидкок, Адам Йейтс), два эквадорца (Ричард Карапас, Хонатан Нарваэс) и по одному представителю Колумбии (Эган Арли Берналь), Италии (Сальваторе Пуччио) и Голландии (Дилан ван Барле). Александр Власов выступает за казахстанскую профессиональную шоссейную велокоманду Astana – Premier Tech. Компанию Власову составили испанцы Омар Фрайле, Горка Исагирре, Йон Исагирре Инчаусти, Алекс Аранбуру, Оскар Родригес, Луис Леон Санчес и Юрий Натаров из Казахстана.





Интересные факты



Велогонка «Вуэльта» была организована в 1935 году главным редактором мадридской газеты Diario Informaciones Клементом Лопесом Доригой.



Из 75 проведенных гонок испанцы выиграли 32. В последний раз испанский велогонщик победил в 2014 году. Им стал Альберто Контадор, выступавший за Tinkoff-Saxo. Ближайшие конкуренты – французы, отстают более чем в 3 раза, у них 9 побед.



Самая высокая точка «Вуэльты-2021» - Альто д'Эль Гамонитейру (18 этап) - 4957 метров. Раз в несколько лет организаторы включают в маршрут дорогу на горе Альто-де-л'Англиру, где существует участок подъема с градиентом - 23,5%!



Финиширует веломногодневка 5 сентября в столице региона Галисия - Сантьяго-де-Компостела.