Все обладатели Кубка Стэнли





Кубок Стэнли ведет свою историю с 1893 года. Сер Фредерик Артур, лорд Стэнли, приобрел Кубок за 10 гиней для вручения лучшей канадской хоккейной команде. С 1926 года Кубок вручает Национальная хоккейная лига (НХЛ).













Год Обладатель Кубка Оппонент Счет 2017 Питтсбург Пингвинз (5*) Нэшвилл Предаторз 4-2 2016 Питтсбург Пингвинз (4) Сан-Хосе Шаркс 4-2 2015 Чикаго Блэкхоукс (6) Тампа-Бэй Лайтнинг 4-2 2014 Лос-Анджелес Кингз (2) Нью-Йорк Рейнджерс 4-1 2013 Чикаго Блэкхоукс (5) Бостон Брюинз 4-2 2012 Лос-Анджелес Кингз (1) Нью-Джерси Дэвилз 4-2 2011 Бостон Брюинз (6) Ванкувер Кэнакс 4-3 2010 Чикаго Блэкхоукс (4) Филадельфия Флайерз 4-2 2009 Питтсбург Пингвинз (3) Детройт Ред Уингз 4-3 2008 Детройт Ред Уингз (11) Питтсбург Пингвинз 4-2 2007 Анахайм Дакс (1) Оттава Сенаторз 4-1 2006 Каролина Харрикейнз (1) Эдмонтон Ойлерз 4-3 2005 Локаут 2004 Тампа-Бэй Лайтнинг (1) Калгари Флэймз 4-3 2003 Нью-Джерси Дэвилз (3) Анахайм Майти Дакс 4-3 2002 Детройт Ред Уингз (10) Каролина Харрикейнз 4-1 2001 Колорадо Эвеланш (2) Нью-Джерси Дэвилз 4-3 2000 Нью-Джерси Дэвилз (2) Даллас Старз 4-2 1999 Даллас Старз (1) Баффало Сэйбрз 4-2 1998 Детройт Ред Уингз (9) Вашингтон Кэпиталз 4-0 1997 Детройт Ред Уингз (8) Филадельфия Флайерз 4-0 1996 Колорадо Эвеланш (1) Флорида Пантерз 4-0 1995 Нью-Джерси Дэвилз (1) Детройт Ред Уингз 4-0 1994 Нью-Йорк Рейнджерс (4) Ванкувер Кэнакс 4-3 1993 Монреаль Канадиенс (24) Лос-Анджелес Кингз 4-1 1992 Питтсбург Пингвинз (2) Чикаго Блэкхоукс 4-0 1991 Питтсбург Пингвинз (1) Миннесота Норд Старз 4-2 1990 Эдмонтон Ойлерз (5) Бостон Брюинз 4-2 1989 Калгари Флэймз (1) Монреаль Канадиенс 4-2 1988 Эдмонтон Ойлерз (4) Бостон Брюинз 4-0 1987 Эдмонтон Ойлерз (3) Филадельфия Флайерз 4-3 1986 Монреаль Канадиенс (23) Калгари Флэймз 4-1 1985 Эдмонтон Ойлерз (2) Филадельфия Флайерз 4-1 1984 Эдмонтон Ойлерз (1) Нью-Йорк Айлендерс 4-1 1983 Нью-Йорк Айлендерс (4) Эдмонтон Ойлерз 4-0 1982 Нью-Йорк Айлендерс (3) Ванкувер Кэнакс 4-0 1981 Нью-Йорк Айлендерс (2) Миннесота Норд Старз 4-1 1980 Нью-Йорк Айлендерс (1) Филадельфия Флайерз 4-2 1979 Монреаль Канадиенс (22) Нью-Йорк Рейнджерс 4-1 1978 Монреаль Канадиенс (21) Бостон Брюинз 4-2 1977 Монреаль Канадиенс (20) Бостон Брюинз 4-0 1976 Монреаль Канадиенс (19) Филадельфия Флайерз 4-0 1975 Филадельфия Флайерз (2) Баффало Сэйбрз 4-2 1974 Филадельфия Флайерз (1) Бостон Брюинз 4-2 1973 Монреаль Канадиенс (18) Чикаго Блэкхоукс 4-2 1972 Бостон Брюинз (5) Нью-Йорк Рейнджерс 4-2 1971 Монреаль Канадиенс (17) Чикаго Блэкхоукс 4-3 1970 Бостон Брюинз (4) Сент-Луис Блюз 4-0 1969 Монреаль Канадиенс (16) Сент-Луис Блюз 4-0 1968 Монреаль Канадиенс (15) Сент-Луис Блюз 4-0 1967 Торонто Мэйпл Лифс (13) Монреаль Канадиенс 4-2 1966 Монреаль Канадиенс (14) Детройт Ред Уингз 4-2 1965 Монреаль Канадиенс (13) Чикаго Блэкхоукс 4-3 1964 Торонто Мэйпл Лифс (12) Детройт Ред Уингз 4-3 1963 Торонто Мэйпл Лифс (11) Детройт Ред Уингз 4-1 1962 Торонто Мэйпл Лифс (10) Чикаго Блэкхоукс 4-2 1961 Чикаго Блэкхоукс (3) Детройт Ред Уингз 4-2 1960 Монреаль Канадиенс (12) Торонто Мэйпл Лифс 4-0 1959 Монреаль Канадиенс (11) Торонто Мэйпл Лифс 4-1 1958 Монреаль Канадиенс (10) Бостон Брюинз 4-2 1957 Монреаль Канадиенс (9) Бостон Брюинз 4-1 1956 Монреаль Канадиенс (8) Детройт Ред Уингз 4-1 1955 Детройт Ред Уингз (7) Монреаль Канадиенс 4-3 1954 Детройт Ред Уингз (6) Монреаль Канадиенс 4-3 1953 Монреаль Канадиенс (7) Бостон Брюинз 4-1 1952 Детройт Ред Уингз (5) Монреаль Канадиенс 4-0 1951 Торонто Мэйпл Лифс (9) Монреаль Канадиенс 4-1 1950 Детройт Ред Уингз (4) Нью-Йорк Рейнджерс 4-3 1949 Торонто Мэйпл Лифс (8) Детройт Ред Уингз 4-0 1948 Торонто Мэйпл Лифс (7) Детройт Ред Уингз 4-0 1947 Торонто Мэйпл Лифс (6) Монреаль Канадиенс 4-2 1946 Монреаль Канадиенс (6) Бостон Брюинз 4-1 1945 Торонто Мэйпл Лифс (5) Детройт Ред Уингз 4-3 1944 Монреаль Канадиенс (5) Чикаго Блэкхоукс 4-0 1943 Детройт Ред Уингз (3) Бостон Брюинз 4-0 1942 Торонто Мэйпл Лифс (4) Детройт Ред Уингз 4-3 1941 Бостон Брюинз (3) Детройт Ред Уингз 4-0 1940 Нью-Йорк Рейнджерс (3) Торонто Мэйпл Лифс 4-2 1939 Бостон Брюинз (2) Торонто Мэйпл Лифс 4-1 1938 Чикаго Блэкхоукс (2) Торонто Мэйпл Лифс 3-1 1937 Детройт Ред Уингз (2) Нью-Йорк Рейнджерс 3-2 1936 Детройт Ред Уингз (1) Торонто Мэйпл Лифс 3-1 1935 Монреаль Мэрунз (2) Торонто Мэйпл Лифс 3-0 1934 Чикаго Блэкхоукс (1) Детройт Ред Уингз 3-1 1933 Нью-Йорк Рейнджерс (2) Торонто Мэйпл Лифс 3-1 1932 Торонто Мэйпл Лифс (3) Нью-Йорк Рейнджерс 3-0 1931 Монреаль Канадиенс (4) Чикаго Блэкхоукс 3-2 1930 Монреаль Канадиенс (3) Бостон Брюинз 2-0 1929 Бостон Брюинз (1) Нью-Йорк Рейнджерс 2-0 1928 Нью-Йорк Рейнджерс (1) Монреаль Мэрунз 3-2 1927 Оттава Сенаторз (6) Бостон Брюинз 2-0 1926 Монреаль Мэрунз (1) Виктория Кугарс 3-1 1925 Виктория Кугарс (1) Монреаль Канадиенс 3-1 1924 Монреаль Канадиенс (2) Калгари Тайгерз 2-0 1923 Оттава Сенаторз (5) Эдмонтон Эскимос 2-0 1922 Торонто Сент Патрикс (2) Ванкувер Миллионерс 3-2 1921 Оттава Сенаторз (4) Ванкувер Миллионерс 3-2 1920 Оттава Сенаторз (3) Сиэттл Метрополитенс 3-2 1919 Кубок не вручался 1918 Торонто Аренас (1) Ванкувер Миллионерс 3-2



Приведены обладатели Кубка Стэнли с момента образования НХЛ.

* - количество завоеванных Кубков Стэнли.







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