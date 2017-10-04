Все обладатели Кубка Стэнли

Кубок Стэнли ведет свою историю с 1893 года. Сер Фредерик Артур, лорд Стэнли, приобрел Кубок за 10 гиней для вручения лучшей канадской хоккейной команде. С 1926 года Кубок вручает Национальная хоккейная лига (НХЛ).
|Год
|Обладатель Кубка
|Оппонент
|Счет
|2017
|Питтсбург Пингвинз (5*)
|Нэшвилл Предаторз
|4-2
|2016
|Питтсбург Пингвинз (4)
|Сан-Хосе Шаркс
|4-2
|2015
|Чикаго Блэкхоукс (6)
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|4-2
|2014
|Лос-Анджелес Кингз (2)
|Нью-Йорк Рейнджерс
|4-1
|2013
|Чикаго Блэкхоукс (5)
|Бостон Брюинз
|4-2
|2012
|Лос-Анджелес Кингз (1)
|Нью-Джерси Дэвилз
|4-2
|2011
|Бостон Брюинз (6)
|Ванкувер Кэнакс
|4-3
|2010
|Чикаго Блэкхоукс (4)
|Филадельфия Флайерз
|4-2
|2009
|Питтсбург Пингвинз (3)
|Детройт Ред Уингз
|4-3
|2008
|Детройт Ред Уингз (11)
|Питтсбург Пингвинз
|4-2
|2007
|Анахайм Дакс (1)
|Оттава Сенаторз
|4-1
|2006
|Каролина Харрикейнз (1)
|Эдмонтон Ойлерз
|4-3
|2005
|Локаут
|
|
|2004
|Тампа-Бэй Лайтнинг (1)
|Калгари Флэймз
|4-3
|2003
|Нью-Джерси Дэвилз (3)
|Анахайм Майти Дакс
|4-3
|2002
|Детройт Ред Уингз (10)
|Каролина Харрикейнз
|4-1
|2001
|Колорадо Эвеланш (2)
|Нью-Джерси Дэвилз
|4-3
|2000
|Нью-Джерси Дэвилз (2)
|Даллас Старз
|4-2
|1999
|Даллас Старз (1)
|Баффало Сэйбрз
|4-2
|1998
|Детройт Ред Уингз (9)
|Вашингтон Кэпиталз
|4-0
|1997
|Детройт Ред Уингз (8)
|Филадельфия Флайерз
|4-0
|1996
|Колорадо Эвеланш (1)
|Флорида Пантерз
|4-0
|1995
|Нью-Джерси Дэвилз (1)
|Детройт Ред Уингз
|4-0
|1994
|Нью-Йорк Рейнджерс (4)
|Ванкувер Кэнакс
|4-3
|1993
|Монреаль Канадиенс (24)
|Лос-Анджелес Кингз
|4-1
|1992
|Питтсбург Пингвинз (2)
|Чикаго Блэкхоукс
|4-0
|1991
|Питтсбург Пингвинз (1)
|Миннесота Норд Старз
|4-2
|1990
|Эдмонтон Ойлерз (5)
|Бостон Брюинз
|4-2
|1989
|Калгари Флэймз (1)
|Монреаль Канадиенс
|4-2
|1988
|Эдмонтон Ойлерз (4)
|Бостон Брюинз
|4-0
|1987
|Эдмонтон Ойлерз (3)
|Филадельфия Флайерз
|4-3
|1986
|Монреаль Канадиенс (23)
|Калгари Флэймз
|4-1
|1985
|Эдмонтон Ойлерз (2)
|Филадельфия Флайерз
|4-1
|1984
|Эдмонтон Ойлерз (1)
|Нью-Йорк Айлендерс
|4-1
|1983
|Нью-Йорк Айлендерс (4)
|Эдмонтон Ойлерз
|4-0
|1982
|Нью-Йорк Айлендерс (3)
|Ванкувер Кэнакс
|4-0
|1981
|Нью-Йорк Айлендерс (2)
|Миннесота Норд Старз
|4-1
|1980
|Нью-Йорк Айлендерс (1)
|Филадельфия Флайерз
|4-2
|1979
|Монреаль Канадиенс (22)
|Нью-Йорк Рейнджерс
|4-1
|1978
|Монреаль Канадиенс (21)
|Бостон Брюинз
|4-2
|1977
|Монреаль Канадиенс (20)
|Бостон Брюинз
|4-0
|1976
|Монреаль Канадиенс (19)
|Филадельфия Флайерз
|4-0
|1975
|Филадельфия Флайерз (2)
|Баффало Сэйбрз
|4-2
|1974
|Филадельфия Флайерз (1)
|Бостон Брюинз
|4-2
|1973
|Монреаль Канадиенс (18)
|Чикаго Блэкхоукс
|4-2
|1972
|Бостон Брюинз (5)
|Нью-Йорк Рейнджерс
|4-2
|1971
|Монреаль Канадиенс (17)
|Чикаго Блэкхоукс
|4-3
|1970
|Бостон Брюинз (4)
|Сент-Луис Блюз
|4-0
|1969
|Монреаль Канадиенс (16)
|Сент-Луис Блюз
|4-0
|1968
|Монреаль Канадиенс (15)
|Сент-Луис Блюз
|4-0
|1967
|Торонто Мэйпл Лифс (13)
|Монреаль Канадиенс
|4-2
|1966
|Монреаль Канадиенс (14)
|Детройт Ред Уингз
|4-2
|1965
|Монреаль Канадиенс (13)
|Чикаго Блэкхоукс
|4-3
|1964
|Торонто Мэйпл Лифс (12)
|Детройт Ред Уингз
|4-3
|1963
|Торонто Мэйпл Лифс (11)
|Детройт Ред Уингз
|4-1
|1962
|Торонто Мэйпл Лифс (10)
|Чикаго Блэкхоукс
|4-2
|1961
|Чикаго Блэкхоукс (3)
|Детройт Ред Уингз
|4-2
|1960
|Монреаль Канадиенс (12)
|Торонто Мэйпл Лифс
|4-0
|1959
|Монреаль Канадиенс (11)
|Торонто Мэйпл Лифс
|4-1
|1958
|Монреаль Канадиенс (10)
|Бостон Брюинз
|4-2
|1957
|Монреаль Канадиенс (9)
|Бостон Брюинз
|4-1
|1956
|Монреаль Канадиенс (8)
|Детройт Ред Уингз
|4-1
|1955
|Детройт Ред Уингз (7)
|Монреаль Канадиенс
|4-3
|1954
|Детройт Ред Уингз (6)
|Монреаль Канадиенс
|4-3
|1953
|Монреаль Канадиенс (7)
|Бостон Брюинз
|4-1
|1952
|Детройт Ред Уингз (5)
|Монреаль Канадиенс
|4-0
|1951
|Торонто Мэйпл Лифс (9)
|Монреаль Канадиенс
|4-1
|1950
|Детройт Ред Уингз (4)
|Нью-Йорк Рейнджерс
|4-3
|1949
|Торонто Мэйпл Лифс (8)
|Детройт Ред Уингз
|4-0
|1948
|Торонто Мэйпл Лифс (7)
|Детройт Ред Уингз
|4-0
|1947
|Торонто Мэйпл Лифс (6)
|Монреаль Канадиенс
|4-2
|1946
|Монреаль Канадиенс (6)
|Бостон Брюинз
|4-1
|1945
|Торонто Мэйпл Лифс (5)
|Детройт Ред Уингз
|4-3
|1944
|Монреаль Канадиенс (5)
|Чикаго Блэкхоукс
|4-0
|1943
|Детройт Ред Уингз (3)
|Бостон Брюинз
|4-0
|1942
|Торонто Мэйпл Лифс (4)
|Детройт Ред Уингз
|4-3
|1941
|Бостон Брюинз (3)
|Детройт Ред Уингз
|4-0
|1940
|Нью-Йорк Рейнджерс (3)
|Торонто Мэйпл Лифс
|4-2
|1939
|Бостон Брюинз (2)
|Торонто Мэйпл Лифс
|4-1
|1938
|Чикаго Блэкхоукс (2)
|Торонто Мэйпл Лифс
|3-1
|1937
|Детройт Ред Уингз (2)
|Нью-Йорк Рейнджерс
|3-2
|1936
|Детройт Ред Уингз (1)
|Торонто Мэйпл Лифс
|3-1
|1935
|Монреаль Мэрунз (2)
|Торонто Мэйпл Лифс
|3-0
|1934
|Чикаго Блэкхоукс (1)
|Детройт Ред Уингз
|3-1
|1933
|Нью-Йорк Рейнджерс (2)
|Торонто Мэйпл Лифс
|3-1
|1932
|Торонто Мэйпл Лифс (3)
|Нью-Йорк Рейнджерс
|3-0
|1931
|Монреаль Канадиенс (4)
|Чикаго Блэкхоукс
|3-2
|1930
|Монреаль Канадиенс (3)
|Бостон Брюинз
|2-0
|1929
|Бостон Брюинз (1)
|Нью-Йорк Рейнджерс
|2-0
|1928
|Нью-Йорк Рейнджерс (1)
|Монреаль Мэрунз
|3-2
|1927
|Оттава Сенаторз (6)
|Бостон Брюинз
|2-0
|1926
|Монреаль Мэрунз (1)
|Виктория Кугарс
|3-1
|1925
|Виктория Кугарс (1)
|Монреаль Канадиенс
|3-1
|1924
|Монреаль Канадиенс (2)
|Калгари Тайгерз
|2-0
|1923
|Оттава Сенаторз (5)
|Эдмонтон Эскимос
|2-0
|1922
|Торонто Сент Патрикс (2)
|Ванкувер Миллионерс
|3-2
|1921
|Оттава Сенаторз (4)
|Ванкувер Миллионерс
|3-2
|1920
|Оттава Сенаторз (3)
|Сиэттл Метрополитенс
|3-2
|1919
|Кубок не вручался
|
|
|1918
|Торонто Аренас (1)
|Ванкувер Миллионерс
|3-2
Приведены обладатели Кубка Стэнли с момента образования НХЛ.
* - количество завоеванных Кубков Стэнли.