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100 лучших снайперов за всю историю НХЛ


Лучшие снайперы НХЛ

В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин. В ближайшее время улучшить свои показатели смогут только нападающие «Вашингтона» и «Питтсбурга», все другие российские хоккеисты в сотне лучших завершили свое выступление за океаном.

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Данные приведены по состоянию на 13 января 2021 года (начало сезона 2020/21).

  Игрок Карьера Игры Голы
1. н. Уэйн Гретцки (1979-1999) 1487 894
2. н. Горди Хоу (1946-1980) 1767 801
3. н. Яромир Ягр (1990-2018) 1733 766
4. н. Бретт Халл (1985-2006) 1269 741
5. н. Марсель Дионн (1971-1989) 1348 731
6. н. Фил Эспозито (1963-1981) 1282 717
7. н. Майк Гартнер (1979-1998) 1432 708
8. н. Александр Овечкин (2005-н.в.) 1152 706 (2)
9. н. Марк Мессье (1979-2004) 1756 694
10. н. Стив Айзерман (1983-2006) 1514 692
11. н. Марио Лемье (1984-2006) 915 690
12. н. Теему Селянне (1992-2014) 1451 684
13. н. Люк Робитайл (1986-2006) 1431 668
14. н. Брэндан Шэнахэн (1987-2009) 1524 656
15. н. Дэйв Андрейчук (1982-2006) 1639 640
16. н. Джером Игинла (1995-2017) 1554 625
17. н. Джо Сакик (1988-2009) 1378 625
18. н. Бобби Халл (1957-1980) 1063 610
19. н. Дино Сиссарелли (1980-1999) 1232 608
20. н. Яри Курри (1980-1998) 1251 601
21. н. Марк Рекки (1988-2011) 1652 577
22. н. Майк Босси (1977-1987) 752 573
23. н. Джо Ньювендайк (1986-2007) 1257 564
24. н. Матс Сундин (1990-2009) 1346 564
25. н. Патрик Марло (1997-н.в.) 1723 562 (2)
26. н. Майк Модано (1988-2011) 1499 561
27. н. Ги Лефлер (1971-1991) 1126 560
28. н. Джон Бюсик (1955-1978) 1540 556
29. н. Рон Френсис (1981-2004) 1731 549
30. н. Мишель Гуле (1979-1994) 1089 548
31. н. Морис Ришар (1942-1960) 978 544
32. н. Стэн Микита (1958-1980) 1396 541
33. н. Кейт Ткачук (1991-2010) 1201 538
34. н. Фрэнк Маховлич (1956-1974) 1181 533
35. н. Мариан Хосса (1997-2017) 1309 525
36. н. Брайан Тротье (1975-1994) 1279 524
37. н. Пэт Вербик (1982-2002) 1424 522
38. н. Дэйл Хаверчук (1981-1997) 1188 518
39. н. Пьер Тарджон (1987-2007) 1294 515
40. н. Джереми Реник (1988-2009) 1363 513
41. н. Жильбер Перро (1970-1987) 1191 512
42. н. Жан Беливо (1950-1971) 1125 507
43. н. Петер Бондра (1990-2007) 1081 503
44. н. Джо Маллен (1979-1997) 1062 502
45 н. Лэнни Макдональд (1973-1989) 1111 500
46. н. Гленн Андерсон (1980-1996) 1129 498
47. н. Жан Рателль (1960-1981) 1280 491
48. н. Норм Аллмэн (1955-1975) 1410 490
49. н. Брайан Беллоуз (1982-1999) 1188 485
50. н. Дэррил Ситтлер (1970-1985) 1096 484
51. н. Сергей Федоров (1990-2009) 1248 483
52. н. Берни Николлс (1981-1999) 1127 475
53. н. Александр Могильный (1989-2006) 990 473
54. н. Денис Савар (1980-1997) 1196 473
55. н. Пэт Лафонтен (1983-1998) 865 468
56. н. Сидни Кросби (2005-н.в.) 984 462 (6)
57. н. Алекс Дельвеккио (1950-1974) 1550 456
58. н. Теорен Флери (1988-2003) 1084 455
59. н. Род Бриндамор (1988-2010) 1484 452
60. н. Петер Штястны (1980-1995) 977 450
61. н. Дуг Гилмор (1983-2003) 1474 450
62. н. Рик Миддлтон (1974-1988) 1005 448
63. н. Даниель Альфредссон (1995-2014) 1246 444
64. н. Рик Вайв (1979-1992) 876 441
65. н. Стив Лармер (1980-1995) 1006 441
66. н. Рик Токкет (1984-2002) 1144 440
67. н. Гэри Робертс (1986-2009) 1224 438
68. н. Павел Буре (1991-2003) 702 437
69. н. Рик Нэш (2002-2018) 1060 437
70. н. Илья Ковальчук (2001-2019) 897 436
71. н. Эрик Стаал (2003-н.в.) 1240 436 (0)
72. н. Венсан Дамфусс (1986-2004) 1378 432
73. н. Дэйв Тейлор (1977-1994) 1111 431
74. н. Алексей Ковалев (1992-2013) 1316 430
75. н. Билл Герин (1991-2010) 1263 429
76. н. Иван Курнуайе (1963-1979) 968 428
77. н. Брайан Пропп (1979-1994) 1016 425
78. н. Стив Шатт (1972-1985) 930 424
79. н. Стивен Стэмкос (2008-н.в.) 803 422 (2)
80. н. Оуэн Нолан (1990-2010) 1200 422
81. н. Венсан Лекавалье (1998-2016) 1212 421
82. н. Стив Томас (1984-2004) 1235 421
83. н. Стефан Рише (1984-2002) 1054 421
84. н. Билл Барбер (1972-1984) 903 420
85. н. Джо Торнтон (1997-н.в.) 1636 420 (0)
86. н. Джейсон Арнотт (1993-2012) 1244 417
87. н. Евгений Малкин (2006-н.в.) 907 416 (1)
88. н. Тони Амонти (1990-2007) 1174 416
89. н. Гэрри Ангер (1967-1983) 1105 413
90. н. Джон Маклин (1983-2002) 1194 413
91. з. Рэй Бурк (1979-2001) 1612 410
92. н. Рэй Ферраро (1984-2002) 1258 408
93. н. Патрик Элиаш (1995-2016) 1240 408
94. н. Мариан Габорик (2000-2018) 1035 407
95. н. Джон Леклер (1990-2007) 967 406
96. н. Род Джилберт (1960-1978) 1065 406
97. н. Пол Кария (1994-2010) 989 402
98. н. Джон Огродник (1979-1993) 928 402
99. н. Шейн Доун (1995-2017) 1540 402
100. н. Дэйв Кеон (1960-1982) 1296 396



Примечание: выделены действующие хоккеисты. В скобках указано количество шайб, которые необходимо забить для повышения в списке снайперов.












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