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Кубок Стэнли 2017. Расписание матчей





В плей-офф Национальной хоккейной лиги по итогам регулярного чемпионата по традиции выходят 16 команд, по 8 клубов от Западной и Восточной конференций.

Коллективы, занявшие первые три строчки в Столичном, Атлантическом, Тихоокеанском и Центральном дивизионах, составят первые 12 участников матчей на вылет.

Еще 4 места (обладатели wild card) займут коллективы, которые наберут больше очков в таблице своих конференций. Место в дивизионе в данном случае не учитывается. Таким образом, «счастливый билет» может достаться клубам из одного дивизиона.

В 1/8 финала пары формируются следующим образом. Победитель одного из дивизионов в рамках одной конференции, набравший больше всего очков, встретится с более слабым обладателем wild card. Лидер другого дивизиона встретится с обладателем еще одного «счастливого билета». Вторая и третья команды каждого дивизиона также встретятся в первом раунде.

Победителем в 1/8 финала, четвертьфинале, полуфинале и финале становится команда, одержавшая четыре победы. Таким образом, в каждом раунде может состоятся от четырех до семи игр.

Заключительные матчи регулярного чемпионата НХЛ 2016/2017 состоятся 10 апреля и уже на следующий день сильнейшие коллективы проведут первые игры плей-офф.


1/8 финала


Западная конференция

  Команда Итог 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й
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Восточная конференция

  Команда Итог 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й
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Примечание: Ц - Центральный дивизион, Т - Тихоокеанский дивизион, А - Атлантический дивизион, С - Столичный дивизион, W - wild card.

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20.12.2016 | Рубрика: Новости НХЛ
Теги: Кубок Стэнли, НХЛ



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