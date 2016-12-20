Кубок Стэнли 2017. Расписание матчей

В плей-офф Национальной хоккейной лиги по итогам регулярного чемпионата по традиции выходят 16 команд, по 8 клубов от Западной и Восточной конференций.
Коллективы, занявшие первые три строчки в Столичном, Атлантическом, Тихоокеанском и Центральном дивизионах, составят первые 12 участников матчей на вылет.
Еще 4 места (обладатели wild card) займут коллективы, которые наберут больше очков в таблице своих конференций. Место в дивизионе в данном случае не учитывается. Таким образом, «счастливый билет» может достаться клубам из одного дивизиона.
В 1/8 финала пары формируются следующим образом. Победитель одного из дивизионов в рамках одной конференции, набравший больше всего очков, встретится с более слабым обладателем wild card. Лидер другого дивизиона встретится с обладателем еще одного «счастливого билета». Вторая и третья команды каждого дивизиона также встретятся в первом раунде.
Победителем в 1/8 финала, четвертьфинале, полуфинале и финале становится команда, одержавшая четыре победы. Таким образом, в каждом раунде может состоятся от четырех до семи игр.
Заключительные матчи регулярного чемпионата НХЛ 2016/2017 состоятся 10 апреля и уже на следующий день сильнейшие коллективы проведут первые игры плей-офф.
1/8 финала
Западная конференция
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|Команда
|Итог
|1-й
|2-й
|3-й
|4-й
|5-й
|6-й
|7-й
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|-
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|-
|-
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Восточная конференция
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|Команда
|Итог
|1-й
|2-й
|3-й
|4-й
|5-й
|6-й
|7-й
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|-
|-
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|-
|-
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|-
|-
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|-
|-
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|-
|-
|0
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Примечание: Ц - Центральный дивизион, Т - Тихоокеанский дивизион, А - Атлантический дивизион, С - Столичный дивизион, W - wild card.