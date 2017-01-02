НХЛ. Зимняя классика 2017. «Сент-Луис» - «Чикаго»

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сент-Луисом» и «Чикаго» пройдет 2 января в Сент-Луисе на бейсбольной арене «Буш Стэдиум», которая вмещает почти 44 тысячи зрителей. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени и будет показана в прямом эфире на телеканале Eurosport 1.



Первый матч в рамках «Зимней классики» состоялся 1 января 2008 года в Баффало. Хозяева льда на стадионе «Нью Эра Филд» в присутствии 71 217 зрителей уступили «Питтсбургу». Всего с тех пор состоялось восемь подобных игр. В 2013-м году матч не состоялся из-за локаута.



Все матчи в рамках «Зимней классики»



2016. «Бостон» - «Монреаль» - 1:5 (0:1, 0:2, 1:2), 67 246 зрителей.

2015. «Вашингтон» - «Чикаго» - 3:2 (2:1, 0:1, 1:0), 42 832 зрителя.

2014. «Детройт» - «Торонто» - 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1. 0:0, 0:1), 105 491 зритель.

2012. «Филадельфия» – «Рейнджерс» - 2:3 (0:0, 2:1, 0:2), 46 967 зрителей.

2011. «Питтсбург» – «Вашингтон» - 1:3 (0:0, 1:2, 0:1), 68 111 зрителей.

2010. «Бостон» – «Филадельфия» 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0), 38 112 зрителей.

2009. «Чикаго» – «Детройт» - 4:6 (3:1, 0:3, 1:2), 40 818 зрителей.

2008. «Баффало» – «Питтсбург» - 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1), 71 217 зрителей.



Как дела в чемпионате



«Сент-Луис» набрал 43 очка в 36 матчах и занимает 5-е место на Западе. Форвард «Блюз» Владимир Тарасенко набрал 39 (16+23) очков и идет четвертым в списке лучших бомбардиров чемпионата.



«Чикаго» лидирует в Западной конференции, имея в своем активе 51 очко. Нападающий «Блэкхокс» Артемий Панарин набрал 38 (15+23) очков, на счету Артема Анисимова 29 (16+13) результативных баллов.



Интересные факты



- Артемий Панарин на днях подписал новый двухлетний контракт с клубом на 12 миллионов долларов.



- 55-летний Уэйн Гретцки сыграет за команду ветеранов «Сент-Луис Блюз», которая состоится в рамках «Зимней классики».



- За основу формы, в которой выступит «Чикаго», был взят дизайн свитера образца 1957 года. Дизайн формы «Сент-Луиса» изготовлен по образцам 1967 года, когда команда провела свой первый сезон в НХЛ.