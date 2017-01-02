Мир хоккея и футбола 2016 2017
Программа Матч ТВ
КХЛ| НХЛ| ЧМ по хоккею| Олимпиада| Футбол| Биатлон| Формула 1| Другие



НХЛ. Зимняя классика 2017. «Сент-Луис» - «Чикаго»





Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сент-Луисом» и «Чикаго» пройдет 2 января в Сент-Луисе на бейсбольной арене «Буш Стэдиум», которая вмещает почти 44 тысячи зрителей. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени и будет показана в прямом эфире на телеканале Eurosport 1.

Первый матч в рамках «Зимней классики» состоялся 1 января 2008 года в Баффало. Хозяева льда на стадионе «Нью Эра Филд» в присутствии 71 217 зрителей уступили «Питтсбургу». Всего с тех пор состоялось восемь подобных игр. В 2013-м году матч не состоялся из-за локаута.

Все матчи в рамках «Зимней классики»

2016. «Бостон» - «Монреаль» - 1:5 (0:1, 0:2, 1:2), 67 246 зрителей.
2015. «Вашингтон» - «Чикаго» - 3:2 (2:1, 0:1, 1:0), 42 832 зрителя.
2014. «Детройт» - «Торонто» - 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1. 0:0, 0:1), 105 491 зритель.
2012. «Филадельфия» – «Рейнджерс» - 2:3 (0:0, 2:1, 0:2), 46 967 зрителей.
2011. «Питтсбург» – «Вашингтон» - 1:3 (0:0, 1:2, 0:1), 68 111 зрителей.
2010. «Бостон» – «Филадельфия» 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0), 38 112 зрителей.
2009. «Чикаго» – «Детройт» - 4:6 (3:1, 0:3, 1:2), 40 818 зрителей.
2008. «Баффало» – «Питтсбург» - 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1), 71 217 зрителей.

Как дела в чемпионате

«Сент-Луис» набрал 43 очка в 36 матчах и занимает 5-е место на Западе. Форвард «Блюз» Владимир Тарасенко набрал 39 (16+23) очков и идет четвертым в списке лучших бомбардиров чемпионата.

«Чикаго» лидирует в Западной конференции, имея в своем активе 51 очко. Нападающий «Блэкхокс» Артемий Панарин набрал 38 (15+23) очков, на счету Артема Анисимова 29 (16+13) результативных баллов.

Интересные факты

- Артемий Панарин на днях подписал новый двухлетний контракт с клубом на 12 миллионов долларов.

- 55-летний Уэйн Гретцки сыграет за команду ветеранов «Сент-Луис Блюз», которая состоится в рамках «Зимней классики».

- За основу формы, в которой выступит «Чикаго», был взят дизайн свитера образца 1957 года. Дизайн формы «Сент-Луиса» изготовлен по образцам 1967 года, когда команда провела свой первый сезон в НХЛ.

Поделиться:


2.01.2017
Теги: Зимняя классика, НХЛ, Сент-Луис, Чикаго



Материалы по теме:

  • «Вашингтон» сыграет с «Чикаго» в Зимней классике-2015
  • Гол Тарасенко принес «Сент-Луису» победу над «Чикаго»
  • Определились 14 из 16 участников Кубка Стэнли-2016
  • NHL Stadium Series. «Миннесота» разгромила «Чикаго»
  • Гол Панарина принес «Чикаго» победу над «Сент-Луисом»
    •













    Не пропустите:

    Билеты на футбол, хоккей, биатлон, бокс, теннис, баскетбол

    Билеты на футбол, хоккей, биатлон, бокс, теннис, баскетбол


    Поиск, бронирование и покупка билетов на различные спортивные мероприятия в России и за рубежом.

    Овечкин при помощи Кузнецова перелез через забор, чтобы успеть на матч

    Александр Овечкин перелезает через забор

    В деревне, в которой проживает хоккеист, из-за непогоды отключилось электричество. Неудивительно, что в доме пришлось зажигать свечи, а автоматические ворота при въезде на территорию перестали открываться.

    Российские спортсмены, засветившиеся в рекламе



    Доходы известных спортсменов складываются не только из сумм, прописанных в контрактах. Бывает и так, что у некоторых из них гонорары от участия в рекламных кампаниях различных фирм превышают основной заработок.

    10 самых титулованных гонщиков «Формулы-1»



    Британский пилот Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», стал трехкратным чемпионом мира и вошел в десятку самых титулованных гонщиков «Формулы-1».

    Канадские хоккеисты проигрывают конкуренцию в НХЛ



    Впервые за всю историю Национальной хоккейной лиги канадцы не составляют в ней большинство игроков.









    Последние публикации:
    Img МЧМ-2017. Россия в 1/2 финала сыграет с США
    Img НХЛ. Зимняя классика 2017. «Сент-Луис» - «Чикаго»
    Img МЧМ-2017. Россия в 1/4 финала сыграет с Данией
    Img НХЛ. Столетняя классика. «Торонто» - «Детройт». 1 января 2017
    Img Молодежный чемпионат мира по хоккею. Россия - Словакия. 1 января 2017
    Img Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Манчестер Сити». 31 декабря 2016
    Img Молодежный чемпионат мира по хоккею. Россия - США. 29 декабря 2016
    Img Молодежный чемпионат мира по хоккею. Россия - Латвия. 28 декабря 2016
    Img Биатлон. Рождественская гонка 2016. Расписание, участники
    Img Молодежный чемпионат мира по хоккею. Россия - Канада. 27 декабря 2016







    © 2007-2016 Спортивное обозрение - футбол, хоккей, формула 1, биатлон 2016/2017. hockeyreview@mail.ru