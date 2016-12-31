НХЛ. Столетняя классика. «Торонто» - «Детройт». 1 января 2017

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Торонто Мейпл Лифс» и «Детройт Ред Уингз» состоится на футбольном стадионе «Бимо Филд». Игра начнется в 1 января в 23:00 по московскому времени и будет показана на телеканале Eurosport 1.



«Бимо Филд» является домашней ареной футбольного клуба «Торонто», выступающего в MLS. Также на этом поле проводит свои игры сборная Канады по футболу. Стадион способен вместить почти 31 тысячу зрителей.



Предстоящая встреча приурочена к столетнему юбилею НХЛ и клуба из Торонто. Лига была образована 26 ноября 1917 года, а первый сезон стартовал 19 декабря матчем в Монреале.



Как дела в чемпионате



«Торонто» после после 35 матчей набрал 39 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. В последних четырех играх команда одержала четыре победы. На выезде были обыграны «Колорадо» (6:0), «Аризона» (4:1), «Флорида» (3:2 Б) и «Тампа» (3:2 ОТ).



«Детройт» занимает 13-е место в Восточной конференции и рискует впервые с 1990 года не попасть в число участников Кубка Стэнли.



Интересные факты



- В 2014 году команды встречались в рамках «Зимней классики». «Детройт» принимал «Торонто» на стадионе Мичиганского университета и уступил со счетом 2:3. Та игра собрала рекордную аудиторию - более 105 тысяч зрителей.



- Идеальная температура воздуха в день игры - 0 градусов. По прогнозу синоптиков 1 января в Торонто ожидается ясная погода и до 2 градусов тепла.



- Для заливки и обслуживания льда используется 16-метровый прицеп с крупнейшей в мире мобильной морозильной установкой.