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Александр Овечкин набрал 1000 очков в НХЛ





Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Питтсбургом» отметился двумя заброшенными шайбами и набрал 1000-е и 1001-е очко в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

Овечкин стал 84-м хоккеистом за всю историю Лиги, кому покорился рубеж в 1000 очков. Лидирует в списке лучших бомбардиров НХЛ легендарный Уэйн Гретцки, набравший за карьеру 2857 очков.

Всего за 12 сезонов в составе «Кэпиталз» 31-летний хоккеист в 880 играх забросил 546 шайб и отдал 455 результативных передач.

Показатели Овечкина по сезонам:

2005/2006 - 106 (52+54) очков
2006/2007 - 92 (46+46)
2007/2008 - 112 (65+47)
2008/2009 - 110 (56+54)
2009/2010 - 109 (50+59)
2010/2011 - 85 (32+53)
2011/2012 - 65 (38+27)
2012/2013 - 56 (32+24), сезон был укорочен из-за локаута
2013/2014 - 79 (51+28)
2014/2015 - 81 (53+28)
2015/2016 - 71 (50+21)
2016/2017 - 35 (21+14)

Шесть раз (2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016) Овечкин становился обладателем «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу чемпионата В 2008 году россиянин набрал 112 очков и стал лучшим бомбардиром «регулярки».

Из российских хоккеистов только четверо смогли преодолеть отметку в 1000 очков в НХЛ. Кроме Овечкина подобного результата добились Алексей Ковалев (1029 очков за карьеру), Александр Могильный (1032) и Сергей Федоров (1179).

Ближайшим кандидатом в «Клуб 1000» среди россиян является Евгений Малкин, на счету которого 803 очка (311 шайб и 492 передачи).

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Вчера, 07:22
Теги: НХЛ, Александр Овечкин, Вашингтон



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