Александр Овечкин набрал 1000 очков в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Питтсбургом» отметился двумя заброшенными шайбами и набрал 1000-е и 1001-е очко в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.



Овечкин стал 84-м хоккеистом за всю историю Лиги, кому покорился рубеж в 1000 очков. Лидирует в списке лучших бомбардиров НХЛ легендарный Уэйн Гретцки, набравший за карьеру 2857 очков.



Всего за 12 сезонов в составе «Кэпиталз» 31-летний хоккеист в 880 играх забросил 546 шайб и отдал 455 результативных передач.



Показатели Овечкина по сезонам:



2005/2006 - 106 (52+54) очков

2006/2007 - 92 (46+46)

2007/2008 - 112 (65+47)

2008/2009 - 110 (56+54)

2009/2010 - 109 (50+59)

2010/2011 - 85 (32+53)

2011/2012 - 65 (38+27)

2012/2013 - 56 (32+24), сезон был укорочен из-за локаута

2013/2014 - 79 (51+28)

2014/2015 - 81 (53+28)

2015/2016 - 71 (50+21)

2016/2017 - 35 (21+14)



Шесть раз (2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016) Овечкин становился обладателем «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу чемпионата В 2008 году россиянин набрал 112 очков и стал лучшим бомбардиром «регулярки».



Из российских хоккеистов только четверо смогли преодолеть отметку в 1000 очков в НХЛ. Кроме Овечкина подобного результата добились Алексей Ковалев (1029 очков за карьеру), Александр Могильный (1032) и Сергей Федоров (1179).



Ближайшим кандидатом в «Клуб 1000» среди россиян является Евгений Малкин, на счету которого 803 очка (311 шайб и 492 передачи).