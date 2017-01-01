Матч звезд НХЛ 2017

Национальная хоккейная лига назвала имена хоккеистов, которые примут участие в Матче звезд. В этом году звездный уик-энд пройдет 28 и 29 января в Лос-Анджелесе.



Пять российских хоккеистов получили в 2017 году вызов на Матч звезд. Для Александра Овечкина предстоящая встреча будет шестой за время выступления за океаном, для Евгения Малкина - пятой. Владимир Тарасенко примет участие в своем третьем Матче всех звезд. Сергей Бобровский и Никита Кучеров впервые сыграют в таком поединке.



Формат турнира



Как и год назад в матче будут участвовать команды четырех дивизионов. Для выявления победителя будут сыграны два полуфинальных матча и финал. Все встречи пройдут в формате «три на три».



В каждую сборную включены 11 хоккеистов: 2 голкипера, 3 игрока обороны и 6 нападающих.



Капитаны команд



Атлантический дивизион - Кэри Прайс («Монреаль»), Центральный дивизион - Пи Кей Суббан («Нэшвилл»), Столичный дивизион - Сидни Кросби («Питтсбург»), Тихоокеанский дивизион - Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).



Кто на тренерском мостике



Наставник «Монреаля» Мишель Террьен будет руководить сборной Атлантического дивизиона, Брюс Будро из «Миннесота» - Центрального дивизион. Столичный дивизион возглавит Джон Торторелла из «Коламбуса», а Тихоокеанский - Питер ДеБур из «Сан-Хосе».



Интересные факты



- Впервые с 1994 года ни один чех не попал на Матч звезд НХЛ.



- Один из лучших бомбардиров нынешнего сезона форвард Артемий Панарин не попал в окончательный список участников шоу. Из «Блэкхокс» вызваны вратарь Кори Кроуфорд, защитник Дункан Кейт, а также нападающие Джонатан Тэйвз и Патрик Кэйн.



Российские хоккеисты на Матчах звезд НХЛ



С 1992 года 29 российских хоккеистов принимали участие в Матчах звезд Национальной хоккейной лиги.



По шесть раз в таких поединках участвовали Сергей Федоров (1992, 1994, 1996, 2001, 2002, 2003) и Павел Буре (1993, 1994, 1997, 1998, 2000, 2001), пять раз - Александр Овечкин (2007, 2008, 2009, 2011, 2015), по четыре раза - Александр Могильный (1992, 1993, 1994, 1996), Евгений Малкин (2008, 2009, 2012, 2016) и Сергей Гончар (2001, 2002, 2003, 2008), по три раза - Павел Дацюк (2004, 2008, 2012), Николай Хабибулин (1999, 2002, 2003), Илья Ковальчук (2004, 2008, 2009), Алексей Ковалев (2001, 2003, 2009) и Алексей Яшин (1994, 1999, 2002), по два раза - Вячеслав Фетисов (1997, 1998), Владимир Тарасенко (2015, 2016), Андрей Марков (2008, 2009), Евгений Набоков (2001, 2008), Дмитрий Христич (1997, 1999) и Алексей Житник (1999, 2002).



12 россиян участвовали в Матчах звезд НХЛ по одному разу.