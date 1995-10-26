Хоккеисты, забросившие 500 шайб в НХЛ

19 октября 1957 года, нападающий «Монреаль Канадиенс» Морис Ришар первым в истории Национальной хоккейной лиги достиг отметки в 500 заброшенных шайб. Произошло это событие под сводами монреальского «Форума», где местные хоккеисты одержали в тот день победу над «Чикаго Блэкхокс» со счетом 3:1. Автором одной из трех заброшенных в том матче шайб, которая и стала юбилейной, был Ришар.



И только спустя пять лет этот рубеж преодолел еще один хоккеист – легендарный нападающий «Детройта Ред Уингз» Горди Хоу. Произошло это 14 марта 1962 года в игре «Красных крыльев» против «Нью-Йорк Рейнджерс».



Из российских хоккеистов только Александр Овечкин достиг рубежа в 500 заброшенных шайб. У Сергея Федорова - 483, Александра Могильного – 473, у Павла Буре – 437.



Сейчас в этом символическом клубе состоят 44 хоккеиста.



Интересные факты



- Самым невезучим вратарем, пропустившем больше всех юбилейных шайб, был Патрик Руа. В его ворота юбилейные шайбы забивали Стив Айзерман, Брэндан Шэнахэн и Джо Маллен.



- Четверо хоккеистов – Майк Босси, Уэйн Гретцки Яри Курри и Кейт Ткачук - забили свои 500-е шайбы в пустые ворота.



- 30 из 44-ти юбилейных голов было забито в домашних матчах, а Джо Сакик забил его в своем родном Ванкувере.



- Овечкин стал 6-м европейцем, преодолевшим отметку в 500 шайб за карьру.



100 лучших снайперов за всю историю НХЛ



Кто и когда забивал 500-ю шайбу



19.10.1957 – Морис Ришар («Монреаль»)

14.03.1962 – Горди Хоу («Детройт»)

21.02.1970 – Бобби Халл («Чикаго»)

11.02.1971 – Жан Беливо («Монреаль»)

21.03.1973 – Фрэнк Маховлич («Монреаль»)

22.12.1974 – Фил Эспозито («Бостон»)

30.10.1975 – Джон Бюсик («Бостон»)

27.02.1977 – Стэн Микита («Чикаго»)

14.12.1982 – Марсель Дионн («Лос-Анджелес»)

20.12.1983 – Ги Лефлер («Монреаль»)

02.01.1986 – Майк Босси («Айлендерс»)

09.03.1985 – Жильбер Перро («Баффало»)

22.11.1986 – Уэйн Гретцки («Эдмонтон»)

21.03.1989 – Лэнни Макдональд («Калгари»)

13.02.1990 – Брайан Тротье («Айлендерс»)

14.10.1991 – Майк Гартнер («Рейнджерс»)

16.02.1992 – Мишель Гуле («Чикаго»)

17.10.1992 – Яри Курри («Лос-Анджелес»)

08.01.1994 – Дино Сиссарелли («Детройт»)

26.10.1995 – Марио Лемье («Питтсбург»)

06.11.1995 – Марк Мессье («Рейнджерс»)

17.01.1996 – Стив Айзерман («Детройт»)

31.01.1996 – Дэйл Хаверчук («Сент-Луис»)

22.12.1996 – Бретт Халл («Сент-Луис»)

14.03.1997 – Джо Маллен («Питтсбург»)

15.03.1997 - Дэйв Андрейчук («Нью-Джерси»)

07.01.1999 - Люк Робитайл («Лос-Анджелес»)

22.03.2000 – Пэт Вербик («Детройт»)

02.01.2002 – Рон Френсис («Каролин»а)

23.03.2002 - Брэндан Шэнахэн («Рейнджерс»)

11.12.2002 – Джо Сакик («Колорадо»)

17.01.2003 – Джо Ньювендайк («Нью-Джерси»)

04.02.2003 – Яромир Ягр («Вашингтон»)

08.11.2005 – Пьер Тарджон («Колорадо»)

14.10.2006 – Матс Сундин («Торонто»)

22.11.2006 – Теему Селянне («Анахайм»)

22.12.2006 – Петер Бондра («Чикаго»)

26.01.2007 – Марк Рекки («Питтсбург»)

13.03.2007 – Майк Модано («Даллас»)

10.11.2007 – Джереми Реник («Сан-Хосе»)

06.04.2008 – Кейт Ткачук («Сент-Луис»)

07.01.2012 – Джером Игинла («Калгари»)

10.01.2016 – Александр Овечкин («Вашингтон»)

18.10.2016 – Мариан Хосса («Чикаго»)



Ближайшие кандидаты:



Патрик Марло («Сан-Хосе») - 497

Рик Нэш («Рейнджерс») - 407