Сергей Бобровский во второй раз стал обладателем «Везина Трофи»





Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский выиграл «Везина Трофи» – приз лучшему вратарю сезона 2016/2017 в НХЛ. Россиянин получил 25 первых мест, четыре вторых и одно третье. Таким образом, Бобровского включили в тройку лучших генеральные менеджеры всех клубов НХЛ, принимавшие участие в голосовании.



В голосовании россиянин опередил Брэйдена Холтби из «Вашингтона» и Кэри Прайса из «Монреаля».



В минувшем сезоне 28-летний голкипер «Блю Джекетс» одержал 41 победу в 63 играх, пропустил в среднем 2,06 гола за игру и отразил 93,2 процента бросков.



Бобровский стал лучшим вратарем «регулярки» во второй раз в карьере, ранее «Везина» досталась россиянину в 2013 году.



Итоги голосования:



1. Сергей Бобровский («Коламбус») - 138 (25-4-1)

2. Брэйден Холтби («Вашингтона») - 87 (4-21-4)

3. Кэри Прайс («Монреаль») - 19 (0-2-13)

4. Кэм Тальбо («Эдмонтон») - 17 (1-2-6)

5. Деван Дубник («Миннесота») - 8 (0-1-5)

6. Мартин Джонс («Сан-Хосе) - 1 (0-0-1)



Бобровский стал третьим в списке претендентов на «Харт Трофи», который присуждается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Обладателем приза стал нападающий «Ойлерз» Коннор Макдэвид, на второе место журналисты поставили Сидни Кросби.



Также Бобровский вошел в состав первой команды всех звезд НХЛ по итогам минувшего сезона.



Обладатели других индивидуальных призов:



«Тед Линдсэй Эворд» (самый ценный по мнению игроков): Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).



«Джек Адамс Эворд» (лучший тренер сезона): Джон Торторелла («Коламбус»).



«Колдер Трофи» (лучший новичок): Остон Мэттьюс («Торонто»).



«Норрис Трофи» (лучший защитник): Брент Бернс («Сан-Хосе»).



«Селке Трофи» (лучший нападающий оборонительного плана): Патрис Бержерон («Бостон»).



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