В Чикаго прошел 55-й по счету драфт Национальной хоккейной лиги. «Нью-Джерси» выбрал швейцарского нападающего Нико Хишира под первым номером, «Филадельфия» выбрала канадца Нолана Патрика, третьим номером в «Даллас» ушел финн Миро Хейсканен.



На церемонии клубы выбрали 18 россиян. Наша страна заняла 5-е место по представительству на драфте, из 217 хоккеистов 80 представляют Канаду, 47 - США, 27 - Швецию, 23 - Финляндию.



31. «Сент-Луис» (через «Питтсбург») - н. Клим Костин («Динамо» Москва, КХЛ)

48. «Тампа» - н. Александр Волков (СКА-1946, МХЛ)

70. «Чикаго» - н. Андрей Алтыбармакян («СКА-Нева», ВХЛ)

76. «Тампа» - н. Алексей Липанов («Динамо» Балашиха, ВХЛ)

80. «Филадельфия» - в. Кирилл Устименко (МХК «Динамо» Санкт-Петербург, МХЛ)

84. «Эдмонтон» - з. Дмитрий Саморуков («Гелф», OHL)

86. «Коламбус» - в. Даниил Тарасов («Толпар», МХЛ)

96. «Вегас» - в. Максим Жуков («Грин Бэй», USHL)

98. «Нью-Джерси» - н. Никита Попугаев («Муз Джо», WHL)

113. «Сент-Луис» - н. Алексей Торопченко (ХК МВД, МХЛ)

124. «Торонто» - н. Владислав Кара («Барс», ВХЛ)

125. «Колорадо» - н. Игорь Швырев («Стальные Лисы», МХЛ)

146. «Эдмонтон» - н. Кирилл Максимов («Сагино», OHL)

156. «Колорадо» - н. Денис Смирнов (университет Пенсильвании, NCAA)

176. «Нэшвилл» - н. Павел Колтыгин («Драммондвилль», QMJHL)

178. «Миннесота» - н. Андрей Светлаков (ЦСКА, КХЛ)

205. «Нью-Джерси» - з. Егор Зайцев («Динамо» Балашиха, ВХЛ)

212. «Сан-Хосе» - н. Иван Чехович («Бэ-Комо», QMJHL)



Напомним, что год назад клубы НХЛ выбрали на драфте 17 россиян.