В Чикаго прошел 55-й по счету драфт Национальной хоккейной лиги. «Нью-Джерси» выбрал швейцарского нападающего Нико Хишира под первым номером, «Филадельфия» выбрала канадца Нолана Патрика, третьим номером в «Даллас» ушел финн Миро Хейсканен.
На церемонии клубы выбрали 18 россиян. Наша страна заняла 5-е место по представительству на драфте, из 217 хоккеистов 80 представляют Канаду, 47 - США, 27 - Швецию, 23 - Финляндию.
31. «Сент-Луис» (через «Питтсбург») - н. Клим Костин («Динамо» Москва, КХЛ)
48. «Тампа» - н. Александр Волков (СКА-1946, МХЛ)
70. «Чикаго» - н. Андрей Алтыбармакян («СКА-Нева», ВХЛ)
76. «Тампа» - н. Алексей Липанов («Динамо» Балашиха, ВХЛ)
80. «Филадельфия» - в. Кирилл Устименко (МХК «Динамо» Санкт-Петербург, МХЛ)
84. «Эдмонтон» - з. Дмитрий Саморуков («Гелф», OHL)
86. «Коламбус» - в. Даниил Тарасов («Толпар», МХЛ)
96. «Вегас» - в. Максим Жуков («Грин Бэй», USHL)
98. «Нью-Джерси» - н. Никита Попугаев («Муз Джо», WHL)
113. «Сент-Луис» - н. Алексей Торопченко (ХК МВД, МХЛ)
124. «Торонто» - н. Владислав Кара («Барс», ВХЛ)
125. «Колорадо» - н. Игорь Швырев («Стальные Лисы», МХЛ)
146. «Эдмонтон» - н. Кирилл Максимов («Сагино», OHL)
156. «Колорадо» - н. Денис Смирнов (университет Пенсильвании, NCAA)
176. «Нэшвилл» - н. Павел Колтыгин («Драммондвилль», QMJHL)
178. «Миннесота» - н. Андрей Светлаков (ЦСКА, КХЛ)
205. «Нью-Джерси» - з. Егор Зайцев («Динамо» Балашиха, ВХЛ)
212. «Сан-Хосе» - н. Иван Чехович («Бэ-Комо», QMJHL)
Напомним, что год назад клубы НХЛ выбрали на драфте 17 россиян.