Регулярный чемпионат НХЛ 2017/2018 начнется 4 октября и завершится 7 апреля будущего года. С этого сезона в «гладком» чемпионате принимает участие 31 команда, а 16 коллективов затем продолжат борьбу за Кубок Стэнли.
В ночь с 4 на 5 октября по московскому времени состоятся четыре стартовых поединка сезона, в том числе встреча действующего обладателя Кубка Стэнли «Питтсбурга» с «Сент-Луисом». В других матчах игрового дня «Виннипег» примет на своем льду «Торонто», «Эдмонтон» сыграет с «Калгари», а «Сан-Хосе» на домашней арене сойдется с «Филадельфией».
На следующий день «Детройт» примет «Миннесоту» на новом стадионе Little Caesar's Arena, способной вместить 20 тысяч зрителей.
Новая команда «Вегас Голден Найтс» проведет свой первый матч в НХЛ 6 октября, встречаясь в гостях с «Далласом». Первую домашнюю игру новичок лиги проведет 10 октября против «Аризоны».
Расписание матчей чемпионата НХЛ 2017/2018
Столичный дивизион: Вашингтон Кэпиталз, Каролина Харрикейнз, Коламбус Блю Джекетс, Нью-Джерси Дэвилз, Нью-Йорк Айлендерс, Нью-Йорк Рейнджерс, Питтсбург Пингвинз, Филадельфия Флайерз,
Атлантический дивизион: Баффало Сэйбрз, Бостон Брюинз, Детройт Ред Уингз, Монреаль Канадиенс, Оттава Сенаторз, Тампа-Бэй Лайтнинг, Торонто Мэйпл Лифс, Флорида Пантерз.
Тихоокеанский дивизион: Анахайм Дакс, Аризона Койотис, Ванкувер Кэнакс, Вегас Голден Найтс, Калгари Флэймз, Лос-Анджелес Кингз, Сан-Хосе Шаркс, Эдмонтон Ойлерз,
Центральный дивизион: Виннипег Джетс, Даллас Старз, Колорадо Эвеланш, Миннесота Уайлд, Нэшвилл Предаторз, Сент-Луис Блюз, Чикаго Блэкхоукс.
Ключевые даты
10 и 11 октября «Колорадо» и «Оттава» проведут две игры в Стокгольме. НХЛ организует встречи в Европе в шестой раз и впервые с 2011 года.
Матч регулярного чемпионата между «Оттава Сенаторз» и «Монреаль Канадиенс» в рамках «Столетней классики» состоится 19 декабря на стадионе Lansdowne Park в Оттаве.
По традиции в первый день нового года состоится игра в рамках «Зимней классики». «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало Сэйбрз» определят сильнейшего на бейсбольной арене Citi Field.
Еще один матч на открытом воздухе состоится 3 марта 2018 года. «Вашингтон» сыграет с «Торонто» на арене Navy-Marine Corps Memorial Stadium в городе Аннаполисе (штат Мэриленд).
Матч звезд НХЛ в 2018 году пройдет в Тампе. Для проведения этого мероприятия регулярный чемпионат прервется с 26 по 29 января.