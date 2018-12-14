Прогнозы на спорт от профессионалов Betting Insider

Поклонники спортивного беттинга уже знают про новый тематический ресурс под названием Betting Insider. Если кто-то из вас еще не в курсе, то обязательно должен посетить его. Ведь это удобная площадка для ставочников, где вы сможете не только общаться, но и оставлять прогнозы на спорт с помощью виртуальной валюты. Кроме того, на сайте вы сможете найти много полезного и интересного контента по теме.
Команда ресурса активно работает над его улучшением и развитием. Вам будет интересно на нем даже если вы опытный игрок в БК. Любой желающий может принять участие в конкурсах прогнозов, а новичкам, совершающим первые шаги в беттинге, могут пригодиться обзоры ставок от лучших прогнозистов ресурса, подборка которых регулярно публикуется в блоге.
Пока на Betting Insider можно размещать только прогнозы на футбол, но сайт стремительно развивается и в скором времени на нем будет доступна и хоккейная линия. Так что в скором времени все любители хоккея сумеют не только размещать ставки на betting.team, но и обсуждать различные актуальные темы, среди которых:
- Кто выиграет Кубок Стенли-2019?
- Произойдет ли в НХЛ очередной локаут?
- В каких составах сборные отправятся на Чемпионат мира-2019?
- Кто станет обладателем Кубка Гагарина-2019?
- Как на НХЛ повлияет расширение до 32 клубов?
Кроме того, на Betting Insider есть много различных возможностей для игроков:
- Тут вы можете делать неограниченное количество ставок – ведь банк виртуальный и пополняется по желанию;
- Вы можете получить реальные призовые, в случае успеха в еженедельном конкурсе прогнозов;
- На ресурсе публикуется много полезного контента, связанного с миром беттинга и прогнозов на спорт.
Так что скучно не будет. Если вы еще не успели зарегистрироваться, то спешите это сделать и начните уже сейчас осваивать новый, но простой и интересный ставочный ресурс.