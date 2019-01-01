Плей-офф НХЛ. Кубок Стэнли 2019

В плей-офф НХЛ по итогам регулярного чемпионата по традиции вышли 16 команд, по 8 клубов от Западной и Восточной конференций.
Коллективы, занявшие первые три строчки в Столичном, Атлантическом, Тихоокеанском и Центральном дивизионах, составили первые 12 участников матчей на вылет.
Еще 4 места (обладатели wild card) заняли коллективы, которые набрали больше очков в таблице своих конференций. Место в дивизионе в данном случае не учитывается.
Регламент плей-офф
В 1/8 финала пары формируются следующим образом. Победитель одного из дивизионов в рамках одной конференции, набравший больше всего очков, встретится с более слабым обладателем wild card. Лидер другого дивизиона встретится с обладателем еще одного «счастливого билета». Вторая и третья команды каждого дивизиона также встретятся в первом раунде.
Обладатель Кубка Стэнли 2019 года определится в июне.
Все обладатели Кубка Стэнли
1/8 финала
Западная конференция
|
|Команда
|Итог
|1-й
|2-й
|3-й
|4-й
|5-й
|6-й
|7-й
|
|Ц1
|Нэшвилл
|0
|
|
|
|
|
|
|
|W1
|Даллас
|0
|
|
|
|
|
|
|
|
|Ц2
|Виннипег
|0
|
|
|
|
|
|
|
|Ц3
|Сент-Луис
|0
|
|
|
|
|
|
|
|
|Т1
|Калгари
|0
|
|
|
|
|
|
|
|W2
|Колорадо
|0
|
|
|
|
|
|
|
|
|Т2
|Сан-Хосе
|0
|
|
|
|
|
|
|
|Т3
|Вегас
|0
|
|
|
|
|
|
|
Восточная конференция
|
|Команда
|Итог
|1-й
|2-й
|3-й
|4-й
|5-й
|6-й
|7-й
|
|А1
|Тампа-Бэй
|0
|
|
|
|
|
|
|
|W2
|Коламбус
|0
|
|
|
|
|
|
|
|
|А2
|Бостон
|0
|
|
|
|
|
|
|
|А3
|Торонто
|0
|
|
|
|
|
|
|
|
|С1
|Вашингтон
|0
|
|
|
|
|
|
|
|W1
|Каролина
|0
|
|
|
|
|
|
|
|
|С2
|Айлендерс
|0
|
|
|
|
|
|
|
|С3
|Питтсбург
|0
|
|
|
|
|
|
|
Примечание: Ц - Центральный дивизион, Т - Тихоокеанский дивизион, А - Атлантический дивизион, С - Столичный дивизион, W - wild card.