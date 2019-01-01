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Плей-офф НХЛ. Кубок Стэнли 2019




Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2019

В плей-офф НХЛ по итогам регулярного чемпионата по традиции вышли 16 команд, по 8 клубов от Западной и Восточной конференций.

Коллективы, занявшие первые три строчки в Столичном, Атлантическом, Тихоокеанском и Центральном дивизионах, составили первые 12 участников матчей на вылет.

Еще 4 места (обладатели wild card) заняли коллективы, которые набрали больше очков в таблице своих конференций. Место в дивизионе в данном случае не учитывается.

Регламент плей-офф


В 1/8 финала пары формируются следующим образом. Победитель одного из дивизионов в рамках одной конференции, набравший больше всего очков, встретится с более слабым обладателем wild card. Лидер другого дивизиона встретится с обладателем еще одного «счастливого билета». Вторая и третья команды каждого дивизиона также встретятся в первом раунде.

Обладатель Кубка Стэнли 2019 года определится в июне.

Все обладатели Кубка Стэнли





1/8 финала


Западная конференция

  Команда Итог 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й
Ц1 Нэшвилл 0              
W1 Даллас 0              
Ц2 Виннипег 0              
Ц3 Сент-Луис 0              
Т1 Калгари 0              
W2 Колорадо 0              
Т2 Сан-Хосе 0              
Т3 Вегас 0              


Восточная конференция

  Команда Итог 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й
А1 Тампа-Бэй 0              
W2 Коламбус 0              
А2 Бостон 0              
А3 Торонто 0              
С1 Вашингтон 0              
W1 Каролина 0              
С2 Айлендерс 0              
С3 Питтсбург 0              


Примечание: Ц - Центральный дивизион, Т - Тихоокеанский дивизион, А - Атлантический дивизион, С - Столичный дивизион, W - wild card.









Рубрика: НХЛ | Сегодня, 10:47




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