Плей-офф НХЛ. Кубок Стэнли 2019





В плей-офф НХЛ по итогам регулярного чемпионата по традиции вышли 16 команд, по 8 клубов от Западной и Восточной конференций.



Коллективы, занявшие первые три строчки в Столичном, Атлантическом, Тихоокеанском и Центральном дивизионах, составили первые 12 участников матчей на вылет.



Еще 4 места (обладатели wild card) заняли коллективы, которые набрали больше очков в таблице своих конференций. Место в дивизионе в данном случае не учитывается.





Регламент плей-офф



В 1/8 финала пары формируются следующим образом. Победитель одного из дивизионов в рамках одной конференции, набравший больше всего очков, встретится с более слабым обладателем wild card. Лидер другого дивизиона встретится с обладателем еще одного «счастливого билета». Вторая и третья команды каждого дивизиона также встретятся в первом раунде.



Обладатель Кубка Стэнли 2019 года определится в июне.



Все обладатели Кубка Стэнли













1/8 финала



Западная конференция





Команда Итог 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й Ц1 Нэшвилл 0 W1 Даллас 0 Ц2 Виннипег 0 Ц3 Сент-Луис 0 Т1 Калгари 0 W2 Колорадо 0 Т2 Сан-Хосе 0 Т3 Вегас 0



Восточная конференция





Команда Итог 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й А1 Тампа-Бэй 0 W2 Коламбус 0 А2 Бостон 0 А3 Торонто 0 С1 Вашингтон 0 W1 Каролина 0 С2 Айлендерс 0 С3 Питтсбург 0



Примечание: Ц - Центральный дивизион, Т - Тихоокеанский дивизион, А - Атлантический дивизион, С - Столичный дивизион, W - wild card.