Известный канадский хоккеист, которому удалось не только покорить НХЛ, а еще и сделать большой вклад в успехи национальной сборной России по хоккею. На счету Конора немалое количество весомых достижений, которые покорились ему благодаря большому желанию и силе воли. Подробнее о том, как складывалась карьера Коннора Макдэвида далее и пойдет речь.



Большая линия, широкая роспись, высокие коэффициенты, все это можно найти на официальном сайте Мостбет (вот здесь можно посмотреть его обзор) предлагает игрокам много интересных фишек при хоккейных ставках, которых не найти у других операторов.





Детство и первые шаги в хоккее



Родился будущий спортсмен в 1997-м году в канадском городе Ричмонд-Хилл. Уже с ранних лет юный мальчишка демонстрировал необычайный голевой талант. Учитывая степень популярности хоккея в Канаде, не удивительно, что скауты десятков клубов сразу же обращают внимание на талантливых ребят. Свои первые достижения в хоккее он показал уже в 14-летнем возрасте, на тот момент он уже активно выступал в местном клубе “Торонто Мальборос”. По ходу сезона игрок отметился 33-мя шайбами, отдав при этом еще и 30 голевых передач. Такой старт в биографии Коннора Макдэвида говорил о том, что перспективы у него просто необычайные.







Уже в 15-летнем возрасте молодой талант оказался в хоккейной лиге Онаторио, причем сделал он это на 1 год раньше, чем положено. Выступая за клуб “Эри Оттера” он с ходу вписался в основной состав и на протяжении 2-х сезонов демонстрировал фантастические показатели, принося огромный вклад в успехи всего коллектива. Уже тогда было очевидно, что НХЛ не за горами и это лишь дело времени. Игроком начали интересоваться представители самых разных клубов, в итоге решение Коннора Макдэвида как хоккеиста пришлось на клуб “Эдмонтон Ойлерз”.





Выступления Коннора Макдэвида в НХЛ



Старт на наивысшем уровне был далеко не самым ярким, свою первую шайбу игрок забросил лишь спустя неделю, после первого проведенного противостояния. Спустя несколько недель случился еще один неприятный инцидент, в одном из стыковых моментов он повредил ключицу, из-за чего пропустил 3 месяца, которые были бы очень полезны в процессе адаптации. Уже к февралю Коннор вновь появился на льду и к концу сезона отметился 16-мя заброшенными шайбами по итогам 45-ти сыгранных матчей. С результативными действиями ситуация была еще лучше, их на его счету числится целых 32. Такая статистика Коннора Макдэвида не могла пройти мимо руководства клуба, которое отдало звание лучшего новичка по итогам сыгранного сезона именно ему. Мало того, канадец оказался и в символической сборной дебютантов Национальной Хоккейной Лиги.







Игрок планомерно повышал свой авторитет в команде, уже в начале следующего сезона именно он стал капитаном клуба, принося огромную пользу не только результативными действиями а и своим психологическим участием жизни коллектива. Одна из сильных сторон хоккеиста – это высочайшие показатели скорости. Об этом говорят и все спортивные источники, спортсмен невероятно ловок и умеет использовать это преимущество в самых важных встречах. Не менее результативным выдался старт сезона 18/19, игрок принял участие во всех первых 9-ти шайбах. Далее, его дела пошли еще лучше, что лишь подтверждает его серьезные намерения войти в ТОП лучших хоккеистов мира. Если верить информации из авторитетных источников, на текущий момент зарплата Коннора Макдэвида составляет 2 миллиона долларов в год.



Многие СМИ активно говорят о тренировках Коннора Макдэвида на скорость, которые якобы помогают поддерживать ему высочайшие кондиции. Сам же спортсмен редко говорит на подобные темы, пытаясь не раскрывать подробной информации, касающейся своего тренировочного процесса.



Статистика спортсмена за годы профессиональной карьеры:



2012/13 – 63 игры (25 голов/41 передача)

2013/14 – 56 игр (28 голов/71 передача)

2014/15 – 47 игр(44 гола/76 передач)

2015/16 – 45 игр (16 голов/32 передач)

2016/17 – 82 игры (30 голов/70 передач)

2017/18 – 82 игры (41 гол/67 передач)



С каждым годом результаты Коннора Макдэвида в хоккее становятся все более впечатляющими, что лишь в очередной раз подтверждает, что у него есть все шансы вписать свое имя в список великих хоккеистов.





Личная жизнь спортсмена



На сегодняшний день спортсмен все еще не женат, но бороться за его сердце уже поздно. Парень уже 2-й год встречается с Лоурен Д Андраде, свои отношения пара не скрывает, наблюдать за всем этим можно в их социальных сетях.







Что касается семьи Коннора Макдэвида, то это его родители Брайан и Келли. Мало того, у спортсмена есть еще и старший брат по имени Камэрон. Стоит отметить, что кроме хоккея Коннор увлекает баскетболом. Лучший представитель данного вида спорта, по мнению канадца – это Леброн Джеймс.