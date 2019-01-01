Как правильно делать ставки на хоккей?

Хоккей – один из наиболее популярных видов спорта, который приковывает взгляды к экранам телевизоров огромное количество зрителей по всему миру. Яркая, динамичная и скоростная игра не оставляет равнодушными как простых болельщиков, так и каперов, которые делают прогнозы на хоккей.
При анализе хоккейных матчей следует быть особенно скрупулёзным и внимательным, поскольку высокая скорость игры, частые удаления, динамика и драки могут абсолютно противоположно повернуть ход игры. Аналитики сайта Sport4Bet имеют огромный опыт в ставках на хоккей и помогут вам в выборе верной ставки.
В хоккее, как и во многих видах спорта, можно ставить на основной исход матча: победа одной команды, ничья, победа другой команды. Матч обязательно закончиться победой одной из команд, несмотря на то что основное время может быть завершено с ничейным результатом.
Лучшие прогнозы на хоккей включают в себя так же ставки на форы и тоталы, как на определенный период, так и на весь матч.
Прежде чем сделать ставку, предлагаем воспользоваться советами от опытных каперов, для которых прогнозы на хоккей стали хорошим источником дохода:
- Обращайте внимание какая из команд является хозяевами поля, поскольку игры в «родных стенах» зачастую заканчиваются победой для принимающей стороны;
- Анализируйте в какой форме находится команда и у кого из соперников продолжительная серия побед;
- Просматривайте итоги прошлых личных встреч соперников;
- Список травмированных игроков и не заявленных на игру обязателен к изучению;
- Прогнозы на хоккей всегда следует делать очень внимательно, поскольку ставки в основном принимаются без учета - дополнительного времени;
- Благодаря высокой скорости игры, количество забитых шайб за матч как правило выше чем, допустим, количество голов в футболе;
- Перед первой ставкой лучше прочесть прогнозы на хоккей от экспертов бесплатно, это даст возможность ознакомится со всеми тонкостями и особенностями ставок на данный вид спорта.
Ниже приведем основные рынки, на которые вы можете делать ставки используя как собственный анализ, так и бесплатные прогнозы на хоккей:
- Ставки на исход матча;
- Ставки на тотал;
- Ставки на фору;
- Ставки на точный счет;
- Ставки на «проход» - выигрывает при правильном прогнозировании судьбы команды в отдельном турнире или лиге;
- Ставка «двойной шанс» - возможность предугадать 2 или 3 исхода одновременно.
Помните, получить преимущество над линией букмекера возможно только благодаря внимательности, осведомленности и правильному анализу, и подходу к процессу прогнозирования.