НХЛ 2019/2020. Расписание игр регулярного чемпионата





Регулярный чемпионат НХЛ 2019/2020 начнется 3 октября и завершится 5 апреля будущего года. В «гладком» турнире примет участие 31 хоккейный клуб. Каждая команда проведет по 82 матча, а затем 16 лучших коллективов продолжат борьбу за Кубок Стэнли. Напомним, в прошлом сезоне почетный трофей впервые в своей истории завоевал «Сент-Луис Блюз» с Владимиром Тарасенко и Иваном Барбашевым в составе.





Расписание матчей сезона 2019/2020, которые обязательно нужно посмотреть



В ночь с 2 на 3 октября по московскому времени состоятся четыре стартовых поединка сезона, в том числе встреча действующего обладателя Кубка Стэнли «Сент-Луиса» с «Вашингтоном», который стал обладателем трофея в 2018 году.



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4 октября «Чикаго» и «Филадельфия» проведут игру в Праге. НХЛ организовала встречи в Европе в восьмой раз и в третий раз с 2011 года. За океаном в этот день «Дэвилз» примет «Виннипег». Скорее всего, это будет первая игра для первого номера драфта-2019 Джека Хьюза.



Матч регулярного чемпионата между «Виннипег Джетс» и «Калгари Флеймз» в рамках «Классики наследия» состоится 26 октября на «Мозаик Стэдиум» в Реджайне. «Флеймз» примут участие в игре на открытом воздухе впервые с 2011 года. В этот же день «Бостон» после поражения в седьмой игре финала Кубка Стэнли-2019 примет у себя дома «Сент-Луис» и получит шанс на реванш. Ответный матч состоится 2 апреля в Сент-Луисе.



8 и 9 ноября «Баффало» и «Тампа-Бэй» проведут две встречи в Стокгольме. Почти что дома сыграют шведские защитники Виктор Хэдман («Тампа-Бэй», финалист «Норрис Трофи» прошлого сезона) и Расмус Далин (финалист «Колдер Трофи»)



Бывшие одноклубники Панарин и Бобровский, подписавшие летом новые многомиллионные контракты, встретятся на льду «Мэдисон Сквер Гардена» 10 ноября, когда «Нью-Йорк Рейнджерс» примет «Флориду».



По традиции в первый день нового года состоится игра в рамках «Зимней классики». «Даллас» и «Нэшвилл» определят сильнейшего на футбольном стадионе «Коттон Боул». Вместимость арены составляет 92 100 зрителей.



Еще один матч на открытом воздухе состоится 15 февраля 2020 года. «Колорадо» сыграет с «Лос-Анджелесом» на «Фэлкон Стэдиуме».



Матч звезд НХЛ в 2020 году пройдет 26 января в Сент-Луисе. Для проведения этого мероприятия регулярный чемпионат прервется с 24 по 27 января.