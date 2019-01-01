Овечкин догонит Гретцки. Это только кажется невозможным







Осталось 225 голов



Каждый раз, когда Александр Овечкин проводит блестящий матч в НХЛ, побивает очередной рекорд, обходит еще одну легенду в списке снайперов всех времен, на обсуждение поднимается один и тот же вопрос – сможет ли Ови превзойти самого Гретцки? Напомним, что Уэйн Гретцки за свою карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы.



Известный североамериканский аналитик TSN Боб Маккензи считает, что Овечкин просто устанет от этой гонки и завершит свою карьеру в НХЛ раньше, чем это произойдет. Канадец Дэйв Пулен, который отыграл 13 сезонов в НХЛ опасается, что забивать по 40 шайб за сезон в следующие пять лет – это непосильная задача, даже для такого талантливого игрока, как Овечкин. Еще один бывший игрок североамериканской хоккейной лиги Джефф О’Нилл (завершил карьеру в 31 год) также не верит в успех того, что Александр побьет рекорд Гретцки и предрекает Овечкину безоблачную пенсию через 5 лет, где-нибудь в Майами.



Однако это всего лишь прогнозы.





Догнать Гретцки - реально



Основные условия для этого: избежать серьезных травм и подписать новый контракт с «Кэпиталз» в следующем году.



Еще одни немаловажные условия – чтобы локаут в НХЛ не продолжался полсезона или того более целый год и чтобы не было резкого спада Овечкина в результативности. У Гретцки такой спад оказался ощутимым. После 28 лет он перестал забивать по 50 шайб за сезон, а начиная с 33 лет – по 40 голов.





Сколько надо забивать



Александру сейчас тридцать четыре года. В этом сезоне НХЛ он уже отметился 11 шайбами. В этом возрасте рекорд результативности принадлежит Фрэнку Маховличу – в сезоне 1971/1972 он забил 43 шайбы. Если наши прогнозы оправдаются, Овечкин следующей весной побьет и этот рекорд.



Чтобы обойти результативность Гретцки, Александру Овечкину необходимо отыграть еще 5 сезонов (исключая нынешний), причем сделать это на высоком уровне. Ну, а если Ови решит задержаться в НХЛ еще на какое-то время, то побить рекорд будет легче.



Наколотить 225 шайб за шесть сезонов, включая 2019/2020 – это довольно трудно, но речь сейчас идет все же о топ-снайпере всех времен. Как вы считаете, удастся ли Овечкину побить рекорд Гретцки?



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