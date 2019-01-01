Спортивное обозрение
КХЛ| НХЛ| ЧМ| Олимпиада| Футбол| Биатлон| Формула 1| Другие



Разнообразие ставок на хоккей в БК Вулкан Бет




Ставки на хоккей в БК Вулкан Бет

Особенности и преимущества ставок на хоккей в Вулкан Бет


Хоккей точно можно считать одним из наиболее зрелищных и динамичных видов спорта. В отличие от футбола, в хоккейных матчах забивается куда больше голов, и даже преимущество в 3-4 шайбы по ходу матча не всегда гарантирует победу и легкий проход ставки на хоккей. Фанаты хоккея по всему миру любят этот вид спорта за красивые голы, вратарские сейвы, жесткие стыки игроков и неожиданные развязки.

География хоккея


Самым известным и популярным турниром в мире является NHL – Национальная хоккейная лига, в которой участвуют клубы из США и Канады. Хоккей неплохо развит и в Западной Европе, поэтому чемпионаты Франции, Германии и стран Скандинавии можно найти в линии почти у каждого букмекера. В Восточной Европе самым крупным турниром считается КХЛ (Континентальная хоккейная лига), в которой выступают команды из России, Латвии, Белоруссии и других стран. Чемпионат мира – самый популярный турнир для сборных - проводится ежегодно. В последние годы чемпионами мира чаще всего становились Швеция и Канада (по 2 чемпионства у каждой сборной за последние пять лет), а в 2019 году лучшей командой планеты немного неожиданно стала Финляндия.

Ставки на хоккей в БК Вулкан Бет

Виды ставок на хоккей


В роспись топовых событий букмекер Вулкан Бет включает сотни дополнительных исходов. Наиболее популярными рынками для ставок на хоккей можно считать следующие:

  • основные исходы и победа с учетом овертайма;
  • тоталы (общий, индивидуальный, тотал периода);
  • форы (на весь матч, на период);
  • составные исходы (например, победа хозяев и тотал больше 6.5);
  • долгосрочные (чемпионство в лиге, лучший игрок сезона);
  • статистические (количество бросков, сейвов, фолов).

Вулкан Бет принимает ставки на хоккей трех типов: ординары, экспрессы и системы.

Особенности подготовки ставок на хоккей


Результат хоккейного матча зависит от ряда факторов, начиная сыгранностью состава и заканчивая манерой судейства. Найти статистические данные для анализа хоккейных матчей не так сложно. Статистика по топ-турнирам есть на сайте Вулкан Бет, дополнительно можно использовать специализированные интернет-ресурсы.

При анализе хоккейного матча необходимо учитывать несколько важнейших моментов. Это текущая форма команд-соперниц, мотивация, фактор своей площадки, турнирное положение и задачи на матч, история личных встреч. Нужно учитывать еще и фактор дерби. В принципиальных матчах котировки часто не соответствуют реальному соотношению сил, и на деле разница между фаворитом и андердогом не так велика, как разница в коэффициентах.

Хоккей хорошо подходит для ставок по ходу матчей. События в хоккейном матче развиваются очень быстро, в течение одного периода инициатива может несколько раз переходить от одного соперника к другому. Грамотное чтение лайв-линии и просмотр прямых трансляций могут обеспечить постоянную прибыль от live-ставок на хоккей.









Рубрика: НХЛ




Рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ

Зарплаты хоккеистов КХЛ в сезоне 2019-2020

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин возглавляет список самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2019/2020.

100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ



В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».

7 знаковых хоккейных обложек Sports Illustrated



Известные хоккеисты не раз становились героями обложкек авторитетного американского еженедельного журнала Sport Illustrated.

5 самых интересных предметов, кидаемых на лед



В списке предметов, кидаемых на лед: кепки, осьминоги на матчах «Детройта», плюшевые мишки, крысы на играх «Флориды» и даже скамейка.

Все обладатели Кубка Гагарина

Все обладатели Кубка Гагарина

Кубок Гагарина ведет свою историю с 2009 года, когда в финале турнира определился первый обладатель трофея - казанский «Ак Барс».










© 2007-2019 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru