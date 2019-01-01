Разнообразие ставок на хоккей в БК Вулкан Бет







Особенности и преимущества ставок на хоккей в Вулкан Бет



Хоккей точно можно считать одним из наиболее зрелищных и динамичных видов спорта. В отличие от футбола, в хоккейных матчах забивается куда больше голов, и даже преимущество в 3-4 шайбы по ходу матча не всегда гарантирует победу и легкий проход ставки на хоккей. Фанаты хоккея по всему миру любят этот вид спорта за красивые голы, вратарские сейвы, жесткие стыки игроков и неожиданные развязки.





География хоккея



Самым известным и популярным турниром в мире является NHL – Национальная хоккейная лига, в которой участвуют клубы из США и Канады. Хоккей неплохо развит и в Западной Европе, поэтому чемпионаты Франции, Германии и стран Скандинавии можно найти в линии почти у каждого букмекера. В Восточной Европе самым крупным турниром считается КХЛ (Континентальная хоккейная лига), в которой выступают команды из России, Латвии, Белоруссии и других стран. Чемпионат мира – самый популярный турнир для сборных - проводится ежегодно. В последние годы чемпионами мира чаще всего становились Швеция и Канада (по 2 чемпионства у каждой сборной за последние пять лет), а в 2019 году лучшей командой планеты немного неожиданно стала Финляндия.











Виды ставок на хоккей



В роспись топовых событий букмекер Вулкан Бет включает сотни дополнительных исходов. Наиболее популярными рынками для ставок на хоккей можно считать следующие:

основные исходы и победа с учетом овертайма;

тоталы (общий, индивидуальный, тотал периода);

форы (на весь матч, на период);

составные исходы (например, победа хозяев и тотал больше 6.5);

долгосрочные (чемпионство в лиге, лучший игрок сезона);

статистические (количество бросков, сейвов, фолов).

Вулкан Бет принимает ставки на хоккей трех типов: ординары, экспрессы и системы.





Особенности подготовки ставок на хоккей



Результат хоккейного матча зависит от ряда факторов, начиная сыгранностью состава и заканчивая манерой судейства. Найти статистические данные для анализа хоккейных матчей не так сложно. Статистика по топ-турнирам есть на сайте Вулкан Бет, дополнительно можно использовать специализированные интернет-ресурсы.



При анализе хоккейного матча необходимо учитывать несколько важнейших моментов. Это текущая форма команд-соперниц, мотивация, фактор своей площадки, турнирное положение и задачи на матч, история личных встреч. Нужно учитывать еще и фактор дерби. В принципиальных матчах котировки часто не соответствуют реальному соотношению сил, и на деле разница между фаворитом и андердогом не так велика, как разница в коэффициентах.



Хоккей хорошо подходит для ставок по ходу матчей. События в хоккейном матче развиваются очень быстро, в течение одного периода инициатива может несколько раз переходить от одного соперника к другому. Грамотное чтение лайв-линии и просмотр прямых трансляций могут обеспечить постоянную прибыль от live-ставок на хоккей.