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Кузнецов и другие хоккеисты НХЛ, которых ловили на кокаине









Всем запомнилась история, которая случилась в 2019 году на чемпионате мира по хоккею в Словакии. Непосредственного отношения к игре она, правда, не имела. Началось все с того, что в сеть попало видео, где центрфорвард «Вашингтона» и сборной России Евгений Кузнецов запечатлен сидящим в номере отеля. А рядом на столе рассыпан белый порошок, по виду напоминающий кокаин. Тогда игрок не стал отмалчиваться в интервью одному из ведущих спортивных изданий заявил, что никогда не употреблял наркотики, «просто зашел к знакомым» и ушел как можно скорее из номера. Руководители «Кэпиталз» и НХЛ после консультаций с хоккеистом не стали выдвигать обвинение игроку, посчитав что для этого недостаточно доказательств.



История получила продолжение через две недели. В середине июня Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) вскрыло допинг-пробу Кузнецова с чемпионата мира и она дала положительный результат на кокаин. В августе последовала 4-летняя дисквалификация от Международной федерации хоккея и трехматчевая от НХЛ. Лига, как известно, не считает кокаин допингом и помогает хоккеистам в рамках образовательной и консультационной программы.



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Ниже приведены другие хоккеисты НХЛ, которые попадались на употреблении кокаина.



Боб Проберт



Впервые легендарный тафгай пристрастился к кокаину во второй половине 80-х, а к 22 годам уже не раз становился пациентом специализированных клиник. В 1989 году, выступая за «Детройт», получил трехмесячный срок за провоз кокаина через границу США. После игровой карьеры не смог избавиться от наркотической зависимости и умер в возрасте 45 лет.



Кевин Стивенс



Партнер Марио Лемье, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга». Подсел на кокаин в возрасте 28 лет после тяжелейшей травмы, полученной в полуфинале плей-офф против «Айлендерс». В 2000-м был задержан полицией в мотеле со случайной знакомой и дозой кокаина.



Грант Фюр



Один из первых темнокожих игроков Лиги, пятикратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Эдмонтона». В 2003 году вклюен в Зал славы в Торонто. Зависимость от кокаина завершилась длительным лечением и дисквалификацией на один сезон.



Тео Флери



В своей автобиографии хоккеист отмечает, что почти все свои заработанные деньги потратил на алкоголь, наркотики и женщин. Только во время выступления за «Нью-Йорк Рейнджерс» 13 раз проваливал тест на наркотики, но ему все сходило с рук.



Берье Сальминг



Еще один член Зала славы. Сальминг - первый хоккеист из Европы, сыгравший 1000 игр в НХЛ. В 35 лет признался, что давно употребляет кокаин, за что был дисквалифицирован руководством Лиги на восемь матчей.

























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