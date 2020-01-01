Лучшие команды по хоккею в истории





Хоккей давно и прочно занимает лидирующие места среди самых популярных видов спорта. Чемпионаты мира, олимпийские игры, розыгрыши национальных состязаний - все эти соревнования привлекают огромное число зрителей. Азартные болельщики обычно совмещают просмотр матча любимой команды со ставкой на ее победу. Букмекерские компании представляют большой выбор ставок на хоккейные матчи популярных и известных команд. Достаточно 1xbet скачать, чтобы увидеть какие клубы наиболее интересны клиентам.



В истории хоккея было много популярных команд. Болельщики часто спорят, какой хоккейный коллектив заслуживает звание лучшего. Каждое десятилетие меняется сам хоккей, увеличиваются скорости, борьба. Но есть несколько хоккейных команд которые будут всегда считаться лучшими.





ЦСКА (СССР, Москва)



Московские армейцы были лидерами советского хоккея. Но базе этой команды формировалась сборная страны. Каждый талантливый игрок мечтал попасть в число игроков этой команды. За несколько десятилетий доминирования в советском хоккее ЦСКА воспитал большое количество звездных игроков. Среди них можно вспомнить:



- голкипер Владислав Третьяк;

- забивной форвард Валерий Харламов;



- неуступчивый защитник Вячеслав Фетисов и многие другие.

ЦСКА проводил несколько встреч с коллективами из НХЛ. Поединки были праздником для болельщиков по обе стороны океана. Встреча советского комбинационного и североамериканского силового хоккея рождало сумасшедшую интригу.





"Монреаль Канадиенс" (Канада)



Этот коллектив носит звание самого титулованного среди клубов из НХЛ. За всю историю игроки сумели 24 раза заслужить право называться самыми сильными в лучшей лиге мира. Город поддерживает свою команду неистово. Достаточно посмотреть, что по статистике на каждый матч собирается полный стадион зрителей. Болельщики недавно выбрали лучшего игрока за всю многолетнюю историю команды. Им по праву стал легендарный и неуступчивый Ги Лефлер.





"Детройт Ред Уингз" (США)



В середине 90-х годов прошлого столетия сложно было найти более любимый во всем мире клуб. Коллектив показывал искрометный хоккей. За креатив отвечала настоящая "русская пятерка". Знаменитые русские игроки сделали команду многократным чемпионом лиги и поднимали над головой самый престижный кубок. Самым великим игроком был назван супер бомбардир и капитан Горди Хоу.